¿Por qué la disputa legal entre una televisora mexicana y una editorial develaría una versión lejana sobre el narco?

¿Por qué la disputa legal entre una televisora mexicana y una editorial develaría una versión lejana sobre el narco?

Un libro que, aparentemente, revela cómo el narcotráfico alimenta el mercado sexual de una de las más importantes televisoras de México, es motivo de disputa...

Las señoras del narco: Amar en el infierno (Penguin Random House, 2023), de la periodista mexicana Anabel Hernández, narra la existencia de un supuesto catálogo de actrices que Televisa tiene y ofrece a personajes del hampa nacional. A cambio de importantes sumas de dinero, los criminales podrían tener una "cena ejecutiva" con las personalidades más importantes y populares de la televisión local.Este y muchos elementos que vinculan a personajes de la farándula mexicana como Galilea Montijo y Patricia Navidad, se basan en las declaraciones de Celeste V., una supuesta testigo protegido del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y expareja de Arturo Beltrán Leyva, fundador del Cártel de los Beltrán Leyva, quien habría buscado a Hernández para ampliar lo que ya había publicado en su libro Emma Coronel y las otras señoras del narco (Grijalbo, 2021).Las reacciones tras la publicación del libro no tardaron. Las artistas aludidas se deslindaron de los hechos y Televisa inició un juicio en contra de la editorial por daño moral. En una primera instancia, la justicia mexicana dio la razón a Penguin Random House, pero la televisora apeló y ganó una victoria parcial en un juicio aún por dirimirse en tribunales, pero que fue suficiente para que el consorcio fundado por Emilio Azcárraga Milmo hiciera una amplia difusión señalando que la autora había mentido.En un comunicado, la firma editorial afirmó que defiende el material de Hernández y explicó que, como editorial, "no interviene, modifica ni censura" los materiales que sus autores les envían. Asimismo, refrendó que se trata de un juicio en proceso, sin resolución definitiva.La disputa jurídica se da en medio de un tenso intercambio político entre EEUU y México por el tema del narcotráfico, una confrontación que ha puesto en el debate público la idea de una posible intervención militar estadounidense. Pero también abre el debate sobre las limitantes del periodismo de seguridad, la ética periodística y el llamado periodismo de ficción.¿Una versión cercana a la realidad?La cobertura periodística del narcotráfico en México se ha convertido en una actividad riesgosa a lo largo del tiempo. Decenas de profesionales en el país latinoamericano han perdido la vida por revelar información sobre actividades ilícitas. Diversas organizaciones civiles estiman que, en las últimas dos décadas, 174 periodistas han sido asesinados por su labor.Eso no ha impedido el surgimiento de comunicadores dedicados de lleno a este tema, autores que incluso han llevado las historias de víctimas y líderes criminales a libros y novelas, ayudando a alimentar el imaginario colectivo sobre los capos y las propias dinámicas de la delincuencia organizada.Oswaldo Zavala, estudioso del tema y autor de libros como Los cárteles no existen, publicó en 2019 un artículo en el suplemento cultural Confabulario titulado El reino inexistente, en el que analiza los riesgos de mitificar un problema real en la cotidianidad de millones de personas y que abarca aristas económicas y políticas profundas.En entrevista para Sputnik, el periodista Marcos Vizcarra, dedicado a cubrir esta fuente en Sinaloa, uno de los estados más violentos de la nación, coincide en las dificultades que enfrenta un reportero al momento de contar cómo opera el narcotráfico, sea el estilo que sea.Ante la discrecionalidad que obliga la criminalidad, los testigos son clave para discernir el movimiento de los grupos delincuenciales, reconoce Vizcarra. Pero estas fuentes, directas de los cárteles o de las propias fuerzas de seguridad, se valen de los medios para difundir sus propias narrativas."[Los narcotraficantes] son personas que tienen un poder fáctico muy distinto. Ellos no van a buscar demandarte, pero lo que sí van a buscar es siempre aniquilarte si dices algo que no les gusta. Y pongo el ejemplo de colegas que han sufrido alguna agresión: es porque el narco, en general, lo que menos busca es que se hable mal de ellos o tener mala fama. Y esto lo podemos observar incluso teniendo como explicación el por qué los narcocorridos les fascinan: estos siempre hablan de sus proezas", afirma Vizcarra.En este sentido, el editor de Revista Espejo advierte que tanto los gobiernos como los grupos delincuenciales relatan la realidad que nos han querido contar. Un ejemplo es la retórica de la Casa Blanca, que ha insistido en que el tema del narcotráfico solo ocurre en México, cuando gran parte del mercado relacionado con el tráfico de drogas tiene auge en EEUU.El doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Sánchez Gudiño, en entrevista para Sputnik, coincide en este punto y opina que en este litigio entre Televisa y Penguin Random House, más allá de las pruebas que pueda o no tener Anabel Hernández sobre las afirmaciones que hace, lo que destaca es que refuerza ciertas narrativas y generalizaciones que existen en el imaginario colectivo sobre el poder de los cárteles.Estas creencias pueden ir desde que en la industria del entretenimiento hay consumo de drogas y un amplio mercado sexual, o aún más graves, como pensar que en México el crimen organizado domina a entidades públicas y privadas, en un contexto en el que una posible intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano es un tópico de debate prácticamente cada semana, al menos desde que inició este año.La verdad en viloTras la publicación de Las señoras del narco, la actriz Patricia Navidad confrontó a Anabel Hernández en un programa de Telemundo por diferentes alusiones a su persona en el libro. En concreto, afirmó que de tres anécdotas en las que la incluye, solo una es verdad, misma que ella ha hablado de forma pública. Al increparla sobre las pruebas para sostener sus dichos, la periodista mexicana respondió que los testimonios son considerados pruebas en los juicios de EEUU y no necesitaba más que ello.En este intercambio, Navidad afirmó que analizó demandarla, pero que sus abogados le dijeron que el proceso no prosperaría por la forma en la que está escrito el libro, es decir, como una cuasi transcripción del testimonio de Celeste y por el uso de verbos que condicionan la veracidad de los hechos narrados.Sobre el rigor de Las señoras del narco, el doctor Sánchez Gudiño dice que no descartaría ni respaldaría toda la información del material, esto hasta que el juicio avance y se puedan comprobar o no los dichos de Hernández.Por su parte, Vizcarra destaca que, como editor, habría sido más riguroso al momento de ponderar qué acciones sí son demostrables y cuáles no."Creo que Anabel tiene un gran prestigio y considero que tiene una gran cantidad de fuentes. Ella misma podría demostrar con pruebas muchas cosas, porque también creo que tiene con qué sostenerlas. Pero, como editor, pienso que le faltó rigor como reportera para poder hacer [el libro]", desglosa.Asimismo, el especialista es crítico con la labor de los editores, a quienes, en su opinión, "les faltó preguntar más, porque finalmente lo que hoy les atañe, tanto la editorial como a la periodista, es un asunto de que ya hubo una comprobación de que no hay una prueba para sostener eso".Vizcarra destaca que un elemento clave al momento de cubrir este tipo de temas es verificar lo que sea que haya dicho un testigo. Aunque puede haber dificultades para ello, ya que los grupos criminales son precavidos para no dejar pistas que los vinculen con los ilícitos que cometen, el reportero aboga por un periodismo que esté lo más cerca que pueda del territorio y que corrobore, al menos con otras fuentes, lugares, hechos y relaciones.Por ejemplo, si alguien menciona la supuesta relación entre Beltrán Leyva y Paty Navidad, lo ideal sería buscar a la actriz y conocer su versión, algo que parece no haber ocurrido al momento de hacer la investigación para Las mujeres del narco.El reportero recuerda otros ejemplos, como crónicas que se han publicado sobre Badiraguato (noroeste de México), en las que narran el uso de vehículos de lujo para llegar a la Tuna, pueblo donde nació el cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán.No obstante, el periodista afirma que esto es imposible, ya que para llegar a dicho lugar se necesita de un vehículo con capacidades todoterreno, debido a lo difícil que es acceder a esta zona."Todas esas leyendas urbanas ayudaron a generar un discurso (...) un imaginario del narco que no es necesariamente es verdad. Ciertamente, hay muchas cosas que sí lo son, pero es mucho más fácil contar todo este poderío y magnificarlo", concluye.

