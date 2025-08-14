https://noticiaslatam.lat/20250814/la-tension-entre-peru-y-colombia-un-salvavidas-para-la-imagen-de-dina-boluarte-1165484605.html

La tensión entre Perú y Colombia, ¿un salvavidas para la imagen de Dina Boluarte?

La tensión entre Perú y Colombia, ¿un salvavidas para la imagen de Dina Boluarte?

Sputnik Mundo

En un piso histórico de popularidad, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, visita la isla Chinería para ocuparse de primera mano de la tensión desatada entre... 14.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-14T23:35+0000

2025-08-14T23:35+0000

2025-08-14T23:35+0000

américa latina

perú

dina boluarte

martín manco

gustavo petro

colombia

💬 opinión y análisis

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165485962_0:119:2698:1637_1920x0_80_0_0_d0ec21f7e82b5eef0715d3702b62e5fb.jpg

Aunque la controversia estalló mientras estaba en pleno viaje a Japón, la presidenta Boluarte busca tomar en sus propias manos la defensa de la soberanía de la isla Chinería —o Santa Rosa, según la visión colombiana— con una visita personal al territorio, ubicado sobre el río Amazonas y en la triple frontera con Colombia y Brasil.La visita de la jefa de Estado fue oficializada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en conferencia de prensa luego de una reunión de Gabinete. De acuerdo con el funcionario, la mandataria mantendrá reuniones con los pobladores de la isla que, a partir del episodio diplomático, demandaron mayor presencia del Estado peruano.La presidenta del país sudamericano llega al lugar luego de varios días en que —a partir del reclamo público hecho por el presidente colombiano, Gustavo Petro, de que la isla debía pasar a pertenecer a Colombia por el movimiento del río— Perú reforzara la presencia militar en la zona, tanto con efectivos del Ejército del Perú como con barcos de la Marina de Guerra.En sintonía con esto, el Congreso peruano aprobó un dictamen que asegura financiamiento para obras públicas en el departamento de Loreto, al que pertenece administrativamente la isla.Consultado por Sputnik, el analista internacional peruano Martín Manco consideró que la respuesta del Gobierno de Boluarte a la escalada de tensión "no parece exagerado", teniendo en cuenta no solo las palabras del propio presidente colombiano sino que, en los últimos días, se sucedieron algunos incidentes como el sobrevuelo de un avión Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana, el ingreso de dos topógrafos colombianos que fueron detenidos por la Policía peruana, y hasta el izamiento de una bandera colombiana en la isla por parte del precandidato presidencial Daniel Quintero.Manco, convencido de que el reclamo colombiano no tiene asidero histórico, consideró que, de todas maneras, el incidente puede permitirle a la mandataria peruana mejorar una imagen pública que venía en decadencia en los últimos meses.En ese sentido, Manco recordó cómo, por ejemplo, la Guerra de Malvinas de 1982 sirvió para que la dictadura argentina (1976-1983), en ese momento en manos de Leopoldo Galtieri, buscara un respaldo popular que no tenía, al tiempo que mejoró la imagen de la primera ministra Margaret Thatcher (1979-1990) en el Reino Unido.Otras posibilidadesTambién consultado por Sputnik, el politólogo peruano José Carlos Requena se mostró más escéptico de las posibilidades de Boluarte de incrementar su popularidad entre la población de la nación que gobierna, un índice que tocó fondo en el mes de mayo de este año, cuando la consultora Ipsos registró una aprobación de tan solo el 2% en todo el país y un 94% de desaprobación.Requena recordó, además, que el incidente con Colombia coincidió con la aprobación de una ley que otorga amnistía a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el combate al terrorismo entre 1980 y 2000. Esa acción, explicó el politólogo, solamente resulta apoyada por "un sector de la derecha" vinculado al fujimorismo y resulta mayormente impopular en el resto de la población, lo que contrapesaría cualquier mejora que pudiera darle la defensa de la Isla Chinería.Pero, además, ambos analistas reconocieron que el diferendo con Colombia parece no haber calado hondo entre la opinión pública peruana, a pesar incluso de que el tema se ha ganado un papel destacado en las primeras planas de los medios nacionales. Para Requena, se trata de una cuestión que todavía "es vista como muy lejana" tanto por los pobladores de Lima, como de otros territorios del país, muy por detrás de preocupaciones más urgentes en el último tiempo como la seguridad.Manco, por su parte, afirmó que la polémica también se ha moderado entre los peruanos dado que existe un afecto por el "pueblo colombiano". En ese sentido, reconoció que la situación podría haber despertado mayor crispación si, por ejemplo, el conflicto se hubiera dado con Chile, vecino con el que persisten mayores rivalidades históricas.

https://noticiaslatam.lat/20250810/1165334971.html

https://noticiaslatam.lat/20250808/1165260935.html

perú

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, dina boluarte, martín manco, gustavo petro, colombia, 💬 opinión y análisis, política