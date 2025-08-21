https://noticiaslatam.lat/20250821/la-amenaza-de-eeuu-no-se-puede-dejar-pasar-porque-es-a-toda-la-soberania-de-america-latina-afirma-1165698374.html

La amenaza de EEUU no se puede dejar pasar porque "es a toda la soberanía de América Latina", afirma Ortega

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a la unidad de los gobernantes latinoamericanos ante la amenaza de captura, por parte de Estados Unidos, en... 21.08.2025, Sputnik Mundo

El líder centroamericano intervino desde Managua, en la XIII Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se realizó de forma virtual para rechazar las afrentas directas de EEUU contra Venezuela y el despliegue militar de Washington en el mar Caribe.El mandatario nicaragüense calificó de cobardía la "sumisión" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que no ha reaccionado ante la recompensa de 50 millones de dólares ofrecidos por el Gobierno de EEUU, a quien dé información que conduzca a la captura de Maduro."No ha habido una respuesta contundente [de la CELAC] (...). Eso es cobardía, eso es sumisión, porque hoy lo hacen con Venezuela y mañana intentarán hacerlo con otro país (…). ¿Cómo es posible que América Latina entera no haya reaccionado de manera unánime y fuerte ante la amenaza que lanzan los nerones de Washington, ofreciendo una recompensa de millones de dólares por la vida del presidente legítimo de Venezuela", cuestionó el líder nicaragüense?Para Ortega, es fundamental la unidad para la defensa de la paz, la cual se ha venido construyendo en América Latina y el Caribe, a pesar de todas las sanciones de Washington."América Latina y el Caribe es territorio de paz. Así lo declaramos, así lo decidimos y así estamos actuando, a pesar de las contradicciones que puedan existir [entre las naciones], a pesar de las diferencias que puedan darse (…). Venimos marchando, venimos avanzando, superando los bloqueos, las sanciones, las amenazas de todo tipo", agregó.Ortega reiteró su crítica a los organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante el armamentismo de las "potencias imperialistas" que agreden otras naciones para dominar sus territorios tal como pretende Israel "empeñado en destruir al pueblo palestino en Gaza", remarcó.

