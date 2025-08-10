Washington activa su carta militar contra América Latina: ¿está la soberanía de la región en riesgo?
03:25 GMT 10.08.2025 (actualizado: 04:47 GMT 10.08.2025)
© AP Photo / Jae C. HongMilitares estadounidenses en la frontera con México
© AP Photo / Jae C. Hong
La revelación de la prensa estadounidense de que la Casa Blanca habría autorizado el uso de fuerzas militares contra cárteles de droga en América Latina desató una ola de reacciones en la región y reavivó viejos temores sobre la doctrina intervencionista de Washington.
La medida, enmarcada bajo la narrativa de "operaciones quirúrgicas" para combatir el narcotráfico, plantea interrogantes sobre sus mecanismos operativos, su impacto en la soberanía y los riesgos de una nueva militarización del continente.
En entrevista para Sputnik, el experto en geopolítica y relaciones internacionales, Oswaldo Espinoza, advirtió que, de confirmarse la existencia de esta orden secreta, "se trataría de legitimar, al menos internamente ante la opinión pública estadounidense, cualquier acción militar, paramilitar, mercenaria (contratistas) o de organismos de inteligencia encubiertos contra las naciones 'nuestroamericanas', con la excusa de estar atacando a los cárteles y sus líderes".
El analista subraya que, bajo el derecho internacional, una medida de este tipo "representa una violación flagrante de la soberanía nacional", pero recuerda que "Estados Unidos ha demostrado con consistencia histórica que le importa más su legislación y opinión pública que el derecho internacional y la opinión de la comunidad mundial".
Presidentes en alerta
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro mostró preocupación sobre el enfoque planteado por el Gobierno estadounidense, señalando que "la soberanía nacional existe" y llamando a un diálogo antes que a la imposición de mecanismos que podrían ser considerados "intervencionistas".
En su cuenta de X, el mandatario colombiano admitió estar "de acuerdo" con la política de la Casa Blanca contra los narcotraficantes, siempre y cuando se respete "la independencia de los gobiernos".
"Indudablemente, hay que duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, comenzando por sus capos, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía ilícita", puntualizó.
Quiero expresar con la información que poseo, que no es toda, mi opinión sobre la política antinarcotraficante expresada por el presidente Trump.— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025
Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional.
Indudablemente hay que duplicar o triplicar la lucha…
"Medidas de este tipo solo serían posibles con la connivencia de los gobiernos nacionales de aquellos países al servicio de Estados Unidos, los cuales pudieran presentar tales acciones como parte de acuerdos de seguridad cooperativa, aunque al final su trabajo sería solo el de abrir las puertas y hacerse de la vista gorda", advirtió Espinoza.
México ha sido uno de los países que se opuso con firmeza a este plan, lo que refleja la tensión política que podría escalar si otros gobiernos aceptan la política de la Casa Blanca.
"Resulta perfectamente entendible que México y otros gobiernos soberanos del continente rechacen este exabrupto, como también resulta esperable que lamentablemente algunos gobiernos de la región terminen avalando este modelo de intervención aún en contra de la voluntad soberana de sus pueblos", señala Espinoza.
Para el analista, la consecuencia inmediata sería una mayor fragmentación diplomática: "La fractura política que divide el continente es evidente y sin lugar a dudas que se haría más grave en este escenario; los gobiernos soberanos de nuestra América verían esta situación como la forma más extrema y perversa de alineamiento político, un modelo de sumisión, vasallaje y traición nacional incompatible con los tiempos modernos y solo comparable con el pasado colonial y servil que aún emana de nuestras venas abiertas".
El ocaso del sistema internacional
El experto recuerda que la lógica tras esta directiva secreta no es nueva y que históricamente se ha usado el argumento de la "lucha transnacional contra el narcoterrorismo", una categoría que equipara a los cárteles con entidades terroristas para permitirle a EEUU avanzar en sus objetivos en la región.
Espinoza alerta que este enfoque establece "un precedente peligroso donde EEUU se autoatribuye el derecho de intervenir unilateralmente en cualquier país si declara una 'amenaza para su seguridad nacional', incluso sin respaldo de la ONU".
A su juicio, esta actitud responde a una crisis de legitimidad de los organismos multilaterales: "El aval o la opinión de la ONU ha sido algo que a Estados Unidos dejó de importarle desde el llamado momento unipolar en el que ellos creen que aún vive el mundo. Más aún en un momento de transición geopolítica mundial como el actual, en el que el imperio ve disminuir su influencia global; justo por esa razón resulta previsible que Estados Unidos trate de asegurar por cualquier vía su área de influencia geográfica más cercana".
El riesgo de una guerra proxy
El equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas abre la puerta a que esta política se inserte en la narrativa global de la "guerra contra el terrorismo" que Washington ha promovido desde el 11 de septiembre de 2001.
Espinoza considera que esto convierte la orden en "una alerta máxima para todo el continente y más allá, no solo para los países que se presten voluntariamente, sino que debe activar la alarma de todas las demás naciones".
En el caso venezolano, la preocupación es aún más directa: "En estos días que transcurren se ha declarado a nuestro Gobierno y sus representantes como parte de esa actividad y también no solo se estableció una recompensa que acaba de aumentar. Venezuela obviamente no será voluntaria para ese tipo de operaciones, pero el hegemón puede buscar otras vías o cartas".
Espinoza advierte que el actual contexto internacional podría volver a Washington más peligroso: "La bestia está herida, está retrocediendo y descendiendo, pero precisamente la hace más impredecible, irascible y potencialmente violenta".
Si bien el experto reconoce que el panorama global podría mantener ocupado al Pentágono en otras latitudes, insiste en que "el llamado es a estar alertas" ante cualquier intento de intervención en la región.
