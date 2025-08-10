https://noticiaslatam.lat/20250810/washington-activa-su-carta-militar-contra-america-latina-esta-la-soberania-de-la-region-en-riesgo-1165334030.html

Washington activa su carta militar contra América Latina: ¿está la soberanía de la región en riesgo?

Washington activa su carta militar contra América Latina: ¿está la soberanía de la región en riesgo?

Sputnik Mundo

La revelación de la prensa estadounidense de que la Casa Blanca habría autorizado el uso de fuerzas militares contra cárteles de droga en América Latina desató... 10.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-10T03:25+0000

2025-08-10T03:25+0000

2025-08-10T04:47+0000

américa latina

política

seguridad

gustavo petro

washington

eeuu

méxico

onu

pentágono

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0a/1165334343_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_02cd6fbe46349a85e02a0b6f606cf50f.jpg

La medida, enmarcada bajo la narrativa de "operaciones quirúrgicas" para combatir el narcotráfico, plantea interrogantes sobre sus mecanismos operativos, su impacto en la soberanía y los riesgos de una nueva militarización del continente.En entrevista para Sputnik, el experto en geopolítica y relaciones internacionales, Oswaldo Espinoza, advirtió que, de confirmarse la existencia de esta orden secreta, "se trataría de legitimar, al menos internamente ante la opinión pública estadounidense, cualquier acción militar, paramilitar, mercenaria (contratistas) o de organismos de inteligencia encubiertos contra las naciones 'nuestroamericanas', con la excusa de estar atacando a los cárteles y sus líderes".El analista subraya que, bajo el derecho internacional, una medida de este tipo "representa una violación flagrante de la soberanía nacional", pero recuerda que "Estados Unidos ha demostrado con consistencia histórica que le importa más su legislación y opinión pública que el derecho internacional y la opinión de la comunidad mundial".Presidentes en alertaDesde Colombia, el presidente Gustavo Petro mostró preocupación sobre el enfoque planteado por el Gobierno estadounidense, señalando que "la soberanía nacional existe" y llamando a un diálogo antes que a la imposición de mecanismos que podrían ser considerados "intervencionistas".En su cuenta de X, el mandatario colombiano admitió estar "de acuerdo" con la política de la Casa Blanca contra los narcotraficantes, siempre y cuando se respete "la independencia de los gobiernos"."Indudablemente, hay que duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, comenzando por sus capos, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía ilícita", puntualizó."Medidas de este tipo solo serían posibles con la connivencia de los gobiernos nacionales de aquellos países al servicio de Estados Unidos, los cuales pudieran presentar tales acciones como parte de acuerdos de seguridad cooperativa, aunque al final su trabajo sería solo el de abrir las puertas y hacerse de la vista gorda", advirtió Espinoza.México ha sido uno de los países que se opuso con firmeza a este plan, lo que refleja la tensión política que podría escalar si otros gobiernos aceptan la política de la Casa Blanca.Para el analista, la consecuencia inmediata sería una mayor fragmentación diplomática: "La fractura política que divide el continente es evidente y sin lugar a dudas que se haría más grave en este escenario; los gobiernos soberanos de nuestra América verían esta situación como la forma más extrema y perversa de alineamiento político, un modelo de sumisión, vasallaje y traición nacional incompatible con los tiempos modernos y solo comparable con el pasado colonial y servil que aún emana de nuestras venas abiertas".El ocaso del sistema internacionalEl experto recuerda que la lógica tras esta directiva secreta no es nueva y que históricamente se ha usado el argumento de la "lucha transnacional contra el narcoterrorismo", una categoría que equipara a los cárteles con entidades terroristas para permitirle a EEUU avanzar en sus objetivos en la región.Espinoza alerta que este enfoque establece "un precedente peligroso donde EEUU se autoatribuye el derecho de intervenir unilateralmente en cualquier país si declara una 'amenaza para su seguridad nacional', incluso sin respaldo de la ONU".A su juicio, esta actitud responde a una crisis de legitimidad de los organismos multilaterales: "El aval o la opinión de la ONU ha sido algo que a Estados Unidos dejó de importarle desde el llamado momento unipolar en el que ellos creen que aún vive el mundo. Más aún en un momento de transición geopolítica mundial como el actual, en el que el imperio ve disminuir su influencia global; justo por esa razón resulta previsible que Estados Unidos trate de asegurar por cualquier vía su área de influencia geográfica más cercana".El riesgo de una guerra proxyEl equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas abre la puerta a que esta política se inserte en la narrativa global de la "guerra contra el terrorismo" que Washington ha promovido desde el 11 de septiembre de 2001.Espinoza considera que esto convierte la orden en "una alerta máxima para todo el continente y más allá, no solo para los países que se presten voluntariamente, sino que debe activar la alarma de todas las demás naciones".Espinoza advierte que el actual contexto internacional podría volver a Washington más peligroso: "La bestia está herida, está retrocediendo y descendiendo, pero precisamente la hace más impredecible, irascible y potencialmente violenta".Si bien el experto reconoce que el panorama global podría mantener ocupado al Pentágono en otras latitudes, insiste en que "el llamado es a estar alertas" ante cualquier intento de intervención en la región.

https://noticiaslatam.lat/20250809/1165330451.html

washington

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, seguridad, gustavo petro, washington, eeuu, méxico, onu, pentágono, 💬 opinión y análisis