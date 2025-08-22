Mundo
Zelenski rechazó todas las propuestas de Trump para un acuerdo en Ucrania, declara Lavrov
Zelenski rechazó todas las propuestas de Trump para un acuerdo en Ucrania, declara Lavrov
Volodímir Zelenski rechazó todas las propuestas del mandatario estadounidense, Donald Trump, para un acuerdo en Ucrania en la reunión en Washington
volodímir zelenski
internacional
donald trump
política
ucrania
serguéi lavrov
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia
Por su parte, Rusia accedió a mostrar cierta flexibilidad en varios puntos planteados por Trump durante la cumbre en Alaska, subrayó el ministro.Agregó que el presidente, Vladímir Putin, está dispuesto a encontrarse con Volodímir Zelenski cuando exista una agenda definida para una cumbre. Por el momento, en sus palabras, la agenda no está preparada.El 18 de agosto, Trump recibió a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la "Coalición de los Dispuestos", llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el 15 agosto en Anchorage, Alaska, con su par ruso.
Zelenski rechazó todas las propuestas de Trump para un acuerdo en Ucrania, declara Lavrov

11:53 GMT 22.08.2025 (actualizado: 12:16 GMT 22.08.2025)
Serguéi Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una entrevista con Sputnik
Serguéi Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una entrevista con Sputnik, 'Komsomolskaya Pravda' y 'Govorit Moskva', el 19 de abril de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 22.08.2025
Volodímir Zelenski rechazó todas las propuestas del mandatario estadounidense, Donald Trump, para un acuerdo en Ucrania en la reunión en Washington, que Washington considera necesario, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con NBC.

"[Durante la reunión en Washington] quedó muy claro para todos que hay varios principios que Washington cree que deben aceptarse, incluida la no membresía en la OTAN (...) la discusión de cuestiones territoriales, y Zelenski dijo 'no' a todo esto", indicó el canciller.

Por su parte, Rusia accedió a mostrar cierta flexibilidad en varios puntos planteados por Trump durante la cumbre en Alaska, subrayó el ministro.
Agregó que el presidente, Vladímir Putin, está dispuesto a encontrarse con Volodímir Zelenski cuando exista una agenda definida para una cumbre. Por el momento, en sus palabras, la agenda no está preparada.
El 18 de agosto, Trump recibió a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.
Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la "Coalición de los Dispuestos", llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el 15 agosto en Anchorage, Alaska, con su par ruso.
