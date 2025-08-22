https://noticiaslatam.lat/20250822/zelenski-rechazo-todas-las-propuestas-de-trump-informo-lavrov-1165746227.html

Zelenski rechazó todas las propuestas de Trump para un acuerdo en Ucrania, declara Lavrov

Zelenski rechazó todas las propuestas de Trump para un acuerdo en Ucrania, declara Lavrov

Volodímir Zelenski rechazó todas las propuestas del mandatario estadounidense, Donald Trump, para un acuerdo en Ucrania en la reunión en Washington, que... 22.08.2025, Sputnik Mundo

Por su parte, Rusia accedió a mostrar cierta flexibilidad en varios puntos planteados por Trump durante la cumbre en Alaska, subrayó el ministro.Agregó que el presidente, Vladímir Putin, está dispuesto a encontrarse con Volodímir Zelenski cuando exista una agenda definida para una cumbre. Por el momento, en sus palabras, la agenda no está preparada.El 18 de agosto, Trump recibió a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la "Coalición de los Dispuestos", llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el 15 agosto en Anchorage, Alaska, con su par ruso.

