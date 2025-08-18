Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250818/declaraciones-clave-de-donald-trump-durante-la-reunion-con-zelenski-en-el-despacho-oval-1165615708.html
Declaraciones clave de Donald Trump durante la reunión con Zelenski en el Despacho Oval
Declaraciones clave de Donald Trump durante la reunión con Zelenski en el Despacho Oval
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense, Donald Trump, tocó múltiples aspectos de la solución del conflicto ucraniano durante su reunión con Volodímir Zelenski en la Casa... 18.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-18T18:00+0000
2025-08-18T18:13+0000
internacional
donald trump
política
volodímir zelenski
ucrania
eeuu
otan
casa blanca
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/12/1165615976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891166bd8f968e498b91be9a9de1d4ea.jpg
Sputnik te presenta los puntos clave de las declaraciones del mandatario estadounidense.
ucrania
eeuu
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/12/1165615976_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_136b4246b71e04afe6c04beb0f24a026.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, política, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, otan, casa blanca, 🌎 américa
donald trump, política, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, otan, casa blanca, 🌎 américa

Declaraciones clave de Donald Trump durante la reunión con Zelenski en el Despacho Oval

18:00 GMT 18.08.2025 (actualizado: 18:13 GMT 18.08.2025)
© Sputnik / StringerEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), recibe en Washington a Volodímir Zelenski, que ha viajado a Estados Unidos para asistir a una reunión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), recibe en Washington a Volodímir Zelenski, que ha viajado a Estados Unidos para asistir a una reunión. - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Stringer
Síguenos en
El presidente estadounidense, Donald Trump, tocó múltiples aspectos de la solución del conflicto ucraniano durante su reunión con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca.
Sputnik te presenta los puntos clave de las declaraciones del mandatario estadounidense.
La reunión en la Casa Blanca con Zelenski y los líderes europeos "saldrá bien".
Trump afirma que el presidente ruso aspira a poner fin a la crisis ucraniana.
La reunión con Zelenski y los líderes europeos del lunes no es la última, señala el mandatario estadounidense.
La solución en Ucrania debe ser sostenible, apunta.
Trump afirma que el conflicto ucraniano terminará, que eso es lo que quieren las partes y todo el mundo, pero que por ahora es imposible evaluar los plazos.
Tanto Putin como Zelenski quieren que termine el conflicto ucraniano, asegura el presidente de EEUU.
Cuando se le preguntó si se estaba debatiendo la presencia de fuerzas europeas en Ucrania, Trump respondió que esto podría anunciarse tras la reunión con los líderes de la UE.
Durante las negociaciones con los líderes europeos discutirá las propuestas para la resolución de la crisis ucraniana, subraya Trump.
El mandatario estadounidense destaca que no es necesario un alto el fuego antes del acuerdo de paz en Ucrania.
En este contexto, Trump indica que otros conflictos que él ayudó a resolver se solucionaron sin establecer previamente un alto el fuego.
Trump califica de "maravilloso" el hecho de que Putin haya llegado a Estados Unidos para reunirse con él.
El dirigente de Estados Unidos promete proporcionar a Ucrania "una defensa muy sólida" en el marco de una solución pacífica del conflicto.
La OTAN pagará el armamento estadounidense para Ucrania, constata Trump.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала