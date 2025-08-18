Declaraciones clave de Donald Trump durante la reunión con Zelenski en el Despacho Oval
18:00 GMT 18.08.2025 (actualizado: 18:13 GMT 18.08.2025)
© Sputnik / StringerEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), recibe en Washington a Volodímir Zelenski, que ha viajado a Estados Unidos para asistir a una reunión.
© Sputnik / Stringer
Síguenos en
El presidente estadounidense, Donald Trump, tocó múltiples aspectos de la solución del conflicto ucraniano durante su reunión con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca.
Sputnik te presenta los puntos clave de las declaraciones del mandatario estadounidense.
La reunión en la Casa Blanca con Zelenski y los líderes europeos "saldrá bien".
Trump afirma que el presidente ruso aspira a poner fin a la crisis ucraniana.
La reunión con Zelenski y los líderes europeos del lunes no es la última, señala el mandatario estadounidense.
La solución en Ucrania debe ser sostenible, apunta.
Trump afirma que el conflicto ucraniano terminará, que eso es lo que quieren las partes y todo el mundo, pero que por ahora es imposible evaluar los plazos.
Tanto Putin como Zelenski quieren que termine el conflicto ucraniano, asegura el presidente de EEUU.
Cuando se le preguntó si se estaba debatiendo la presencia de fuerzas europeas en Ucrania, Trump respondió que esto podría anunciarse tras la reunión con los líderes de la UE.
Durante las negociaciones con los líderes europeos discutirá las propuestas para la resolución de la crisis ucraniana, subraya Trump.
El mandatario estadounidense destaca que no es necesario un alto el fuego antes del acuerdo de paz en Ucrania.
En este contexto, Trump indica que otros conflictos que él ayudó a resolver se solucionaron sin establecer previamente un alto el fuego.
Trump califica de "maravilloso" el hecho de que Putin haya llegado a Estados Unidos para reunirse con él.
El dirigente de Estados Unidos promete proporcionar a Ucrania "una defensa muy sólida" en el marco de una solución pacífica del conflicto.
La OTAN pagará el armamento estadounidense para Ucrania, constata Trump.