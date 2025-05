https://noticiaslatam.lat/20250504/sheinbaum-envia-mensaje-al-partido-oficialista-morena-no-nos-confiemos-1162352408.html

Sheinbaum envía mensaje al partido oficialista Morena: "No nos confiemos"

Sheinbaum envía mensaje al partido oficialista Morena: "No nos confiemos"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta a la dirigencia del partido oficialista Morena en la que pidió a sus integrantes no confiarse ante... 04.05.2025, Sputnik Mundo

"Es mucho lo está en juego, el presente y el futuro de nuestra nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", sentenció la actual jefa del Ejecutivo y quien en septiembre pasado presentó una licencia como militante de Morena para asumir la presidencia del país.En su misiva, Sheinbaum pidió a los integrantes del partido recordar los orígenes y los ideales del antes movimiento político. Asimismo, rumbo a las elecciones intermedias del 2027, solicitó a los militantes no caer en actos anticipados de campaña y erradicar el nepotismo del grupo político.Morena aplicará "desde ya" la reforma vs. nepotismoLa presidenta nacional del partido oficialista Morena, Luisa María Alcalde, aseveró que en el VI Consejo Nacional de Morena, realizado en la capital de México, quienes integran el partido acordaron empezar a aplicar inmediatamente la reforma contra el nepotismo, misma que, por ley, deberá implementarse hasta 2030.El pasado 5 de febrero, Sheinbaum envió dos iniciativas al Congreso de la Unión para prohibir la reelección de los cargos designados mediante el voto popular, así como quitar el nepotismo en las instituciones nacionales. Sin embargo, estas reformas se volvieron controversiales cuando fueron discutidas y avaladas en el Senado de la República (Cámara alta).La causa de las tensiones fue la propuesta del coordinador de Morena en el recinto, Adán Augusto López, para que los cambios en materia de nepotismo se apliquen hasta las próximas elecciones presidenciales —es decir hasta 2030 y no en 2027, como planteó la mandataria—.

