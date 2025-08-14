https://noticiaslatam.lat/20250814/por-que-la-oposicion-en-mexico-apoya-la-injerencia-de-un-pais-extranjero-en-el-territorio-nacional-1165454035.html

¿Por qué la oposición en México apoya la injerencia de un país extranjero en el territorio nacional?

Desde hace meses, y ante el endurecimiento de las solicitudes de EEUU a México para atajar el problema del narcotráfico, diversas figuras opositoras al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han pedido ser "rescatadas" por las fuerzas armadas estadounidenses, aunque ello trastoca la soberanía mexicana y recuerda otras intervenciones extranjeras en diferentes países de América Latina.Entre ellas, se encuentra el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien actualmente está en una disputa legal por un adeudo fiscal de más 74.000 millones de pesos (3.700 millones de dólares). Fue uno de los primeros en celebrar la filtración del diario The New York Times sobre la posible intervención militar en México, e incluso, ha cuestionado que no se ha "aceptado la ayuda" de EEUU, aun cuando existen varios acuerdos de colaboración.Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) y figura cercana a Salinas Pliego, incluso agradeció al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, atender la crisis de seguridad en México, a pesar de que ambas naciones han dejado claro que los militares estadounidenses no pisarán territorio mexicano.En este mismo tenor se expresó el empresario Simón Levy, exsubsecretario de Turismo de México, quien incluso ha lanzado mensajes pidiendo a su audiencia entender una posible intervención de EEUU como algo positivo y cuyo único objetivo es garantizar la caída de los políticos inmiscuidos en la delincuencia organizada, aunque estos solo sean mexicanos y no se incluyan autoridades estadounidenses.La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a este tipo de posturas en su conferencia del 11 de agosto y dejó claro que no permitiría que el Ejército de EEUU interviniera en asuntos de seguridad nacional, a no ser que el Gobierno mexicano solicite apoyo y siempre que se dé en los términos de cooperación acordados.Tradición histórica del conservadurismoEn entrevista para Sputnik, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aníbal García Fernández, asegura que este tipo de posicionamientos en favor de intervenciones extranjeras han sido una constante entre el conservadurismo mexicano, al menos, desde el siglo XIX, cuando el país logró su independencia.El académico afirma que ciertos sectores, de forma histórica, buscan "la solución de problemas nacionales en el extranjero" y promueven el intervencionismo so pretexto de garantizar la paz, como ocurrió cuando se intentó imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, a mediados del siglo XIX.Figuras como Eduardo Verástegui, promotor en México de la candidatura de Donald Trump y quien también ha celebrado la posible intervención estadounidense con frases como "Mexico first", impulsan un revisionismo histórico que, precisamente, coloca a personajes como Habsburgo como héroes, y a personas como el expresidente Benito Juárez, como villanos.No obstante, para el experto mexicano tampoco es necesario ir tan atrás en la historia: durante los sexenios panistas (2000-2012), en los cuales inició la llamada guerra contra el narcotráfico, también existen acuerdos que ejemplifican la visión entreguista de ciertos sectores políticos en México."[Los conservadores] han cedido la seguridad nacional, por ejemplo, con el Gobierno de Vicente Fox o con Felipe Calderón. Mucho más con [el segundo], cuando se firma la iniciativa Mérida, que digamos, en términos generales, fue un acuerdo contrainsurgente para permitir la militarización real y contundente de la seguridad pública del país, y fue con recursos de [Washington]. Además, cambiaron una serie de disposiciones y de leyes en México a tono con lo que pedía [la nación norteamericana]. Eso es lo que ha hecho la oposición históricamente" y lo intenta hacer nuevamente, recuerda el investigador.Para el integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), este tipo de posicionamientos solo buscan exacerbar problemáticas comunes que se dan cuando existen acuerdos bilaterales de cooperación, en un contexto en el que EEUU actúa como "una hegemonía en declive que busca negociar de una forma muy particular".Una estrategia conocidaSin importar si se trata de un Gobierno republicano o demócrata en suelo estadounidense, siempre ha existido el discurso de que un país no tiene el suficiente control sobre su territorio y por ello requiere una intervención, una afirmación que no se sustenta en la historia, sostiene García Fernández."La Administración de EEUU, ya sea republicana o demócrata, siempre tiene una forma de analizar a las situaciones políticas o económicas de otros países para hacer este tipo de declaraciones, cubrir mediáticamente y realizar una manufacturación de consenso, en el sentido de que no tienen el control territorial, de que hay presencia del narcotráfico en distintas áreas del país, pero nunca hacen lo propio en su territorio", pondera.Respecto a qué tanto puede germinar el discurso intervencionista en México y dañar al Gobierno de Claudia Sheinbaum, el experto considera que se dará un desgaste natural de estas ideas desde la propia oposición, que ya no tiene visibilidad ni un plan político concreto."Son incapaces de entender que la población de México cambió y [se dirigió] hacia otro derrotero, que es el de mayor seguridad, bienestar y soberanía nacional", sostiene el integrante del Celag.En este sentido, García Fernández estima que México mantendrá su estatus soberano y su estrategia de seguridad nacional, la cual incluye colaboración con países como EEUU, sin que ello ponga en riesgo su independencia.

