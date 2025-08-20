https://noticiaslatam.lat/20250820/el-posible-envio-de-tropas-occidentales-a-ucrania-causa-temores-y-controversias-1165674783.html

El posible envío de tropas occidentales a Ucrania causa temores y controversias

El posible envío de tropas occidentales a Ucrania causa temores y controversias

Sputnik Mundo

En Europa han surgido discrepancias sobre el despliegue de tropas terrestres en Ucrania para garantizar la seguridad de Kiev. A pesar de las declaraciones de... 20.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-20T17:21+0000

2025-08-20T17:21+0000

2025-08-20T17:30+0000

ucrania

otan

eeuu

política

seguridad

🌍 europa

defensa

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106985/40/1069854045_0:0:3805:2140_1920x0_80_0_0_f8842524a0d146a722d52617df4039e5.jpg

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión de funcionarios europeos el martes 19 de agosto, anunció que Europa está preparada para desplegar en Ucrania fuerzas de seguridad británicas, francesas, alemanas, turcas y de otros países, para llevar a cabo operaciones "en el aire, el mar y la tierra". No obstante, la naturaleza del apoyo que ofrecerá EEUU sigue siendo incierto, apunta la agencia Bloomberg. El presidente estadounidense, Donald Trump, no especificó qué papel podrían desempeñar los militares estadounidenses en el respaldo aéreo a las fuerzas terrestres europeas, si abarcaría aviones de combate, sistemas antiaéreos o drones. Emmanuel Macron y Keir Starmer intentan mostrar que aún desempeñan un papel relevante en el escenario global, reporta Politico.Polonia también rechaza enviar tropas a Ucrania, señalando que "tiene su propio dilema estratégico al compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia", cita el periódico a un funcionario polaco. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se opuso a Macron, enfatizando que "es más razonable proponer a Ucrania un acuerdo defensivo que tropas que podrían verse involucradas en un conflicto con Rusia", escribe el diario italiano Corriere della Sera.El lunes 18 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski y mandatarios de países europeos. Durante el encuentro, Trump señaló que no equipararía las garantías de seguridad para Kiev con las de la OTAN. Bloomberg reportó que las garantías de seguridad de EEUU y Europa para Kiev se basarán en una "coalición de voluntarios" que podría incluir fuerzas multinacionales. Mientras tanto, Trump expresó una vez más de manera más clara su oposición a la membresía de Ucrania en la OTAN.Por su parte, Rusia descarta cualquier posibilidad de desplegar fuerzas de paz europeas en Ucrania, reitera el jefe de la diplomacia rusa.

https://noticiaslatam.lat/20250814/revelan-las-condiciones-bajo-las-que-eeuu-podria-ofrecer-garantias-de-seguridad-a-ucrania-1165467065.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, otan, eeuu, política, seguridad, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto