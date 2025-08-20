https://noticiaslatam.lat/20250820/el-posible-envio-de-tropas-occidentales-a-ucrania-causa-temores-y-controversias-1165674783.html
El posible envío de tropas occidentales a Ucrania causa temores y controversias
En Europa han surgido discrepancias sobre el despliegue de tropas terrestres en Ucrania para garantizar la seguridad de Kiev.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión de funcionarios europeos el martes 19 de agosto, anunció que Europa está preparada para desplegar en Ucrania fuerzas de seguridad británicas, francesas, alemanas, turcas y de otros países, para llevar a cabo operaciones "en el aire, el mar y la tierra". No obstante, la naturaleza del apoyo que ofrecerá EEUU sigue siendo incierto, apunta la agencia Bloomberg. El presidente estadounidense, Donald Trump, no especificó qué papel podrían desempeñar los militares estadounidenses en el respaldo aéreo a las fuerzas terrestres europeas, si abarcaría aviones de combate, sistemas antiaéreos o drones. Emmanuel Macron y Keir Starmer intentan mostrar que aún desempeñan un papel relevante en el escenario global, reporta Politico.Polonia también rechaza enviar tropas a Ucrania, señalando que "tiene su propio dilema estratégico al compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia", cita el periódico a un funcionario polaco. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se opuso a Macron, enfatizando que "es más razonable proponer a Ucrania un acuerdo defensivo que tropas que podrían verse involucradas en un conflicto con Rusia", escribe el diario italiano Corriere della Sera.El lunes 18 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski y mandatarios de países europeos. Durante el encuentro, Trump señaló que no equipararía las garantías de seguridad para Kiev con las de la OTAN. Bloomberg reportó que las garantías de seguridad de EEUU y Europa para Kiev se basarán en una "coalición de voluntarios" que podría incluir fuerzas multinacionales. Mientras tanto, Trump expresó una vez más de manera más clara su oposición a la membresía de Ucrania en la OTAN.Por su parte, Rusia descarta cualquier posibilidad de desplegar fuerzas de paz europeas en Ucrania, reitera el jefe de la diplomacia rusa.
ucrania, otan, eeuu, política, seguridad, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto
20.08.2025
En Europa han surgido discrepancias sobre el despliegue de tropas terrestres en Ucrania para garantizar la seguridad de Kiev. A pesar de las declaraciones de los políticos occidentales, la forma precisa de las garantías de seguridad para Ucrania sigue siendo incierta.
"La UE no está en condiciones de desplegar tropas en Ucrania, debido a múltiples factores. Solo se podrían enviar fuerzas de paz bajo la égida de la ONU", señala el diputado europeo belga, Rudi Kennes, en diálogo con Sputnik.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión de funcionarios europeos el martes 19 de agosto, anunció que Europa está preparada para desplegar en Ucrania fuerzas de seguridad británicas, francesas, alemanas, turcas y de otros países, para llevar a cabo operaciones "en el aire, el mar y la tierra".
No obstante, la naturaleza del apoyo que ofrecerá EEUU
sigue siendo incierto, apunta la agencia Bloomberg
.
"Queremos apoyarlos con recursos, en particular, tal vez se podría hablar de apoyo por aire, ya que nadie cuenta con lo que nosotros tenemos", declaró Trump.
El presidente estadounidense, Donald Trump, no especificó qué papel podrían desempeñar los militares estadounidenses en el respaldo aéreo a las fuerzas terrestres europeas, si abarcaría aviones de combate, sistemas antiaéreos o drones.
Emmanuel Macron y Keir Starmer intentan mostrar que aún desempeñan un papel relevante en el escenario global, reporta Politico.
"Aun así, ambos países enfrentan retos políticos y económicos que aumentan el escepticismo sobre su capacidad para enviar tropas a Ucrania", indica el medio estadounidense.
Polonia también rechaza enviar tropas a Ucrania, señalando que "tiene su propio dilema estratégico al compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia", cita el periódico a un funcionario polaco.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se opuso a Macron, enfatizando que "es más razonable proponer a Ucrania un acuerdo defensivo que tropas que podrían verse involucradas en un conflicto con Rusia", escribe el diario italiano Corriere della Sera.
El lunes 18 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski
y mandatarios de países europeos. Durante el encuentro, Trump señaló que no equipararía las garantías de seguridad para Kiev con las de la OTAN. Bloomberg
reportó que las garantías de seguridad de EEUU y Europa para Kiev se basarán en una "coalición de voluntarios"
que podría incluir fuerzas multinacionales.
Mientras tanto, Trump expresó una vez más de manera más clara su oposición a la membresía de Ucrania en la OTAN.
Las conversaciones sobre fuerzas de paz son "mera retórica". "Lo fundamental es abordar las causas raíz del conflicto", afirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, señalando que estas incluyen "el intento de ingresar a Ucrania en la OTAN para establecer infraestructura militar contra Rusia y la total violación de los derechos de los rusos y rusoparlantes".
