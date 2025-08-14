https://noticiaslatam.lat/20250814/revelan-las-condiciones-bajo-las-que-eeuu-podria-ofrecer-garantias-de-seguridad-a-ucrania-1165467065.html
Revelan las condiciones bajo las que EEUU podría ofrecer garantías de seguridad a Ucrania
Revelan las condiciones bajo las que EEUU podría ofrecer garantías de seguridad a Ucrania
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó proporcionar a Ucrania garantías de seguridad, pero solo fuera del marco de la OTAN, informan los medios... 14.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-14T17:23+0000
2025-08-14T17:23+0000
2025-08-14T17:23+0000
internacional
ucrania
otan
eeuu
donald trump
política
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165417315_0:31:599:368_1920x0_80_0_0_32eeb10334084756fd9913974c896aca.jpg
De acuerdo a ellas, Trump reconoce que las garantías de seguridad estadounidenses deben formar parte de un acuerdo definitivo y considera que Washington tiene un papel que desempeñar en ello.Sean cuales sean las garantías de seguridad, indican las publicaciones, Trump ha dejado claro que EEUU no seguirá proporcionando armas o tropas directamente a Ucrania, aunque venderá armas a Europa para que las utilice Kiev. Sin embargo, es probable que también esto sea limitado, lo que "sin duda decepcionará a los partidarios de Ucrania", que quieren garantías más sólidas por parte de EEUU.El día anterior, la cadena CNN informó, citando a diplomáticos europeos, que el jefe de la Casa Blanca apoyaba la idea de proporcionar a Kiev garantías de seguridad, incluso por parte de Estados Unidos. Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, hizo una declaración similar.El 13 de agosto, el canciller alemán, Friedrich Merz, organizó una reunión en línea sobre la cuestión ucraniana con el objetivo de coordinar la posición de Occidente antes de las próximas negociaciones entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska. En ella participaron líderes europeos y Volodímir Zelenski, a quienes más tarde se unió el presidente de Estados Unidos.Según el canciller alemán, Ucrania está lista para las negociaciones territoriales, "pero la llamada 'línea de contacto' debería ser el punto de partida", declaró Friedrich Merz en una conferencia de prensa conjunta con Volodímir Zelenski.El subdirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexéi Fadéyev, calificó este evento de políticamente y prácticamente insignificante. En sus palabras, los europeos apoyan de manera verbal los esfuerzos diplomáticos de Washington y Moscú, pero en realidad la UE los sabotea.El Kremlin y la Casa Blanca anunciaron que los líderes de Rusia y Estados Unidos se reunirán en Alaska el 15 de agosto. Según el asesor del presidente ruso Yuri Ushakov, Putin y Trump se centrarán en discutir las opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo de la crisis ucraniana. Tras el anuncio de la próxima cumbre ruso-estadounidense, Zelenski declaró que no aceptará concesiones territoriales.
https://noticiaslatam.lat/20250812/tanto-a-putin-como-a-trump-les-sirve-encontrarle-un-final-a-este-conflicto-1165414037.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165417315_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_9c6506ff6cc3aa53bdccb13b0a6186d7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, otan, eeuu, donald trump, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
ucrania, otan, eeuu, donald trump, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Revelan las condiciones bajo las que EEUU podría ofrecer garantías de seguridad a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó proporcionar a Ucrania garantías de seguridad, pero solo fuera del marco de la OTAN, informan los medios occidentales. Sin embargo, es poco probable que las garantías que apoya Trump coincidan con lo que Europa y Ucrania esperan de Washington, agrega.
"Trump ha declarado que solo asumirá tal compromiso si los esfuerzos no están relacionados con la OTAN", destacan las publicaciones citando a sus fuentes.
De acuerdo a ellas, Trump reconoce que las garantías de seguridad estadounidenses deben formar parte de un acuerdo definitivo y considera que Washington tiene un papel que desempeñar en ello.
Sean cuales sean las garantías de seguridad, indican las publicaciones, Trump ha dejado claro que EEUU no seguirá proporcionando armas o tropas directamente a Ucrania, aunque venderá armas a Europa para que las utilice Kiev. Sin embargo, es probable que también esto sea limitado, lo que "sin duda decepcionará a los partidarios de Ucrania", que quieren garantías más sólidas por parte de EEUU.
El día anterior, la cadena CNN informó, citando a diplomáticos europeos, que el jefe de la Casa Blanca apoyaba la idea de proporcionar a Kiev garantías de seguridad, incluso por parte de Estados Unidos. Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, hizo una declaración similar.
El 13 de agosto, el canciller alemán, Friedrich Merz, organizó una reunión en línea sobre la cuestión ucraniana con el objetivo de coordinar la posición de Occidente antes de las próximas negociaciones entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska. En ella participaron líderes europeos y Volodímir Zelenski, a quienes más tarde se unió el presidente de Estados Unidos.
Según el canciller alemán, Ucrania está lista para las negociaciones territoriales
, "pero la llamada 'línea de contacto' debería ser el punto de partida", declaró Friedrich Merz en una conferencia de prensa conjunta con Volodímir Zelenski.
El subdirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexéi Fadéyev, calificó este evento de políticamente y prácticamente insignificante. En sus palabras, los europeos apoyan de manera verbal los esfuerzos diplomáticos de Washington y Moscú, pero en realidad la UE los sabotea.
El Kremlin y la Casa Blanca anunciaron que los líderes de Rusia y Estados Unidos se reunirán en Alaska el 15 de agosto
. Según el asesor del presidente ruso Yuri Ushakov, Putin y Trump se centrarán en discutir las opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo
de la crisis ucraniana. Tras el anuncio de la próxima cumbre ruso-estadounidense, Zelenski declaró que no aceptará concesiones territoriales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.