Revelan las condiciones bajo las que EEUU podría ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó proporcionar a Ucrania garantías de seguridad, pero solo fuera del marco de la OTAN, informan los medios... 14.08.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo a ellas, Trump reconoce que las garantías de seguridad estadounidenses deben formar parte de un acuerdo definitivo y considera que Washington tiene un papel que desempeñar en ello.Sean cuales sean las garantías de seguridad, indican las publicaciones, Trump ha dejado claro que EEUU no seguirá proporcionando armas o tropas directamente a Ucrania, aunque venderá armas a Europa para que las utilice Kiev. Sin embargo, es probable que también esto sea limitado, lo que "sin duda decepcionará a los partidarios de Ucrania", que quieren garantías más sólidas por parte de EEUU.El día anterior, la cadena CNN informó, citando a diplomáticos europeos, que el jefe de la Casa Blanca apoyaba la idea de proporcionar a Kiev garantías de seguridad, incluso por parte de Estados Unidos. Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, hizo una declaración similar.El 13 de agosto, el canciller alemán, Friedrich Merz, organizó una reunión en línea sobre la cuestión ucraniana con el objetivo de coordinar la posición de Occidente antes de las próximas negociaciones entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska. En ella participaron líderes europeos y Volodímir Zelenski, a quienes más tarde se unió el presidente de Estados Unidos.Según el canciller alemán, Ucrania está lista para las negociaciones territoriales, "pero la llamada 'línea de contacto' debería ser el punto de partida", declaró Friedrich Merz en una conferencia de prensa conjunta con Volodímir Zelenski.El subdirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexéi Fadéyev, calificó este evento de políticamente y prácticamente insignificante. En sus palabras, los europeos apoyan de manera verbal los esfuerzos diplomáticos de Washington y Moscú, pero en realidad la UE los sabotea.El Kremlin y la Casa Blanca anunciaron que los líderes de Rusia y Estados Unidos se reunirán en Alaska el 15 de agosto. Según el asesor del presidente ruso Yuri Ushakov, Putin y Trump se centrarán en discutir las opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo de la crisis ucraniana. Tras el anuncio de la próxima cumbre ruso-estadounidense, Zelenski declaró que no aceptará concesiones territoriales.

