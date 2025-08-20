Mundo
Internacional
Europa se negó a dar fin al conflicto ucraniano: "La principal razón es económica"
Europa se negó a dar fin al conflicto ucraniano: "La principal razón es económica"
Desde Boris Johnson presionando a Volodímir Zelenski a no aceptar un acuerdo con Rusia en abril del 2022, hasta la política belicista actual de la UE, los... 20.08.2025, Sputnik Mundo
internacional
ucrania
eeuu
boris johnson
volodímir zelenski
vladímir putin
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
donald trump
🌍 europa
El presidente ruso Vladímir Putin hizo votos para que los resultados del encuentro que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska lleven al término del conflicto ucraniano, además, pidió a Europa y Kiev dejar de "socavar" la paz.Las palabras de Putin cobrarían aún más sentido apenas unas horas después, cuando se supo que siete mandatarios europeos, como así también los representantes de la Comisión Europea y la OTAN, acompañarían a Volodímir Zelenski en su visita a la Casa Blanca del 18 de agosto.Los líderes europeos han perdido influencia en la búsqueda de una resolución del conflicto ucraniano. Ha sido manifiesto, en cambio, el rechazo de la UE (y el Reino Unido) a llegar a un acuerdo con Rusia para apostar por la presión a Kiev para impedir que realice cualquier concesión.Ahora, el nuevo Gobierno de EEUU ha dejado en claro que quiere poner fin al conflicto, el cual Trump le ha adjudicado al expresidente Joe Biden, en buena parte por razones financieras y también porque el propio mandatario republicano ha dicho que es razonable que Rusia no quiera que un país vecino sea miembro de la OTAN.Si bien desde Europa se continúa argumentando que el apoyo a Kiev se explica en términos de defensa de la soberanía, la paz y la democracia, las razones detrás de su negativa constante a llegar a un acuerdo para terminar el conflicto "tienen orígenes considerablemente más oscuros y egoístas", dijeron expertos consultados por Sputnik."La UE no puede darse el lujo de que EEUU se desentienda"Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, "tal vez la principal razón detrás de esta actitud probelicista es el interés europeo en mantener a cualquier costo, ya sean vidas humanas o la humillación pública de sus políticos, lo que se conoce como la arquitectura de defensa de la región".El experto señala que la dependencia militar europea con Washington a través de mecanismos como la OTAN, cuyo famoso artículo 5 dice que el ataque a uno de sus miembros representa un ataque a todo el bloque, significa en la práctica disfrutar de un gran paraguas que pagan los contribuyentes de EEUU, el país con el mayor poderío de la alianza.En ese sentido, el analista señala que los líderes europeos buscan extender el conflicto en Ucrania para evitar que EEUU le dé la espalda a la región y se enfoque en Asia, la zona geopolítica que desde la época de Barack Obama el Pentágono ha señalado quiere dedicarle más recursos militares.El experto señala que, además, "el proyecto Ucrania" desarrollado por EEUU es una estrategia que UE siempre ha respaldado, porque gira en torno al incesante objetivo europeo de desgastar a Rusia. "Tanto Biden como Bruselas tenían claro que la absorción de Kiev a la esfera occidental era una provocación y, cuando Moscú reaccionó, pese a haber planteado en diferentes tratados y negociaciones que Ucrania tenía que mantenerse neutral y la población rusa que vive allá respetada, los gobernantes occidentales quisieron moldear la narrativa haciendo querer mostrar a los rusos como los agresores, cuando los que habían instigado y creado ese escenario habían sido ellos mismos", señala.¿Keynesianismo bélico?Por su parte, José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), dijo que otra razón para entender la retórica belicista de los líderes europeos —y que podría incluir enviar soldados a pelear en la contienda, según declaraciones de Trump este 19 de agosto a la cadena Fox— es el nuevo plan de Bruselas para revitalizar la alicaída economía de la región, que incluye aumentar el gasto en Defensa, generando nuevos puestos en la industria armamentista.En ese sentido, el experto señaló que la UE busca vender dicha propuesta a sus votantes, la cual va emparejada de recortes al gasto social."Los líderes europeos tienen que seguir con la narrativa de que Rusia es un peligro para poder implementar este modelo. Pero la principal razón es económica, como siempre en un bloque neoliberal manejado por corporaciones como los funcionarios de Bruselas", apuntó.
https://noticiaslatam.lat/20250819/1165630584.html
https://noticiaslatam.lat/20250819/1165642337.html
ucrania
eeuu
Rodrigo Duarte
Rodrigo Duarte
ucrania, eeuu, boris johnson, volodímir zelenski, vladímir putin, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, donald trump, 🌍 europa

Europa se negó a dar fin al conflicto ucraniano: "La principal razón es económica"

01:29 GMT 20.08.2025 (actualizado: 01:35 GMT 20.08.2025)
© FotoVolodímir Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer (Imagen referencial)
Volodímir Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer (Imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2025
© Foto
Rodrigo Duarte
Desde Boris Johnson presionando a Volodímir Zelenski a no aceptar un acuerdo con Rusia en abril del 2022, hasta la política belicista actual de la UE, los gobernantes europeos —que fomentaron junto a EEUU la salida del poder de Víktor Yanukóvich en 2014 para instalar un Gobierno favorable a Occidente— solo han buscado escalar la situación.
El presidente ruso Vladímir Putin hizo votos para que los resultados del encuentro que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska lleven al término del conflicto ucraniano, además, pidió a Europa y Kiev dejar de "socavar" la paz.
Las palabras de Putin cobrarían aún más sentido apenas unas horas después, cuando se supo que siete mandatarios europeos, como así también los representantes de la Comisión Europea y la OTAN, acompañarían a Volodímir Zelenski en su visita a la Casa Blanca del 18 de agosto.
Los líderes europeos han perdido influencia en la búsqueda de una resolución del conflicto ucraniano. Ha sido manifiesto, en cambio, el rechazo de la UE (y el Reino Unido) a llegar a un acuerdo con Rusia para apostar por la presión a Kiev para impedir que realice cualquier concesión.
Ahora, el nuevo Gobierno de EEUU ha dejado en claro que quiere poner fin al conflicto, el cual Trump le ha adjudicado al expresidente Joe Biden, en buena parte por razones financieras y también porque el propio mandatario republicano ha dicho que es razonable que Rusia no quiera que un país vecino sea miembro de la OTAN.
Si bien desde Europa se continúa argumentando que el apoyo a Kiev se explica en términos de defensa de la soberanía, la paz y la democracia, las razones detrás de su negativa constante a llegar a un acuerdo para terminar el conflicto "tienen orígenes considerablemente más oscuros y egoístas", dijeron expertos consultados por Sputnik.

"La UE no puede darse el lujo de que EEUU se desentienda"

Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, "tal vez la principal razón detrás de esta actitud probelicista es el interés europeo en mantener a cualquier costo, ya sean vidas humanas o la humillación pública de sus políticos, lo que se conoce como la arquitectura de defensa de la región".
El experto señala que la dependencia militar europea con Washington a través de mecanismos como la OTAN, cuyo famoso artículo 5 dice que el ataque a uno de sus miembros representa un ataque a todo el bloque, significa en la práctica disfrutar de un gran paraguas que pagan los contribuyentes de EEUU, el país con el mayor poderío de la alianza.

"La UE no puede darse el lujo de que EEUU se desentienda de la región europea, algo que Trump ha señalado que quiere hacer, porque eso implicaría que ellos deberían modificar sus presupuestos y de cierta manera desmantelar en buena parte el famoso estado de bienestar, que permite a los ciudadanos tener dinero en el bolsillo y mantener felices a las corporaciones", explica.

En ese sentido, el analista señala que los líderes europeos buscan extender el conflicto en Ucrania para evitar que EEUU le dé la espalda a la región y se enfoque en Asia, la zona geopolítica que desde la época de Barack Obama el Pentágono ha señalado quiere dedicarle más recursos militares.
El experto señala que, además, "el proyecto Ucrania" desarrollado por EEUU es una estrategia que UE siempre ha respaldado, porque gira en torno al incesante objetivo europeo de desgastar a Rusia.
"Tanto Biden como Bruselas tenían claro que la absorción de Kiev a la esfera occidental era una provocación y, cuando Moscú reaccionó, pese a haber planteado en diferentes tratados y negociaciones que Ucrania tenía que mantenerse neutral y la población rusa que vive allá respetada, los gobernantes occidentales quisieron moldear la narrativa haciendo querer mostrar a los rusos como los agresores, cuando los que habían instigado y creado ese escenario habían sido ellos mismos", señala.
¿Keynesianismo bélico?

Por su parte, José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), dijo que otra razón para entender la retórica belicista de los líderes europeos —y que podría incluir enviar soldados a pelear en la contienda, según declaraciones de Trump este 19 de agosto a la cadena Foxes el nuevo plan de Bruselas para revitalizar la alicaída economía de la región, que incluye aumentar el gasto en Defensa, generando nuevos puestos en la industria armamentista.

"Hay que recordar que, en su Informe de Competitividad del año pasado, Mario Draghi, el ex primer ministro italiano y una de las figuras más influyentes del establishment occidental, recomendó a la UE poner en marcha una suerte de 'keynesianismo bélico', tal como lo hizo EEUU después del fin de la Segunda Guerra Mundial para mantener viva su industria y que en ese caso derivó en la guerra de Corea y la de Vietnam", concluyó.

En ese sentido, el experto señaló que la UE busca vender dicha propuesta a sus votantes, la cual va emparejada de recortes al gasto social.
"Los líderes europeos tienen que seguir con la narrativa de que Rusia es un peligro para poder implementar este modelo. Pero la principal razón es económica, como siempre en un bloque neoliberal manejado por corporaciones como los funcionarios de Bruselas", apuntó.
