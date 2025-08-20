https://noticiaslatam.lat/20250820/el-plan-de-paz-de-trump-para-ucrania-una-gran-victoria-para-putin-1165670038.html
El plan de paz de Trump para Ucrania: ¿Una gran victoria para Putin?
El plan de paz de Trump para Ucrania: ¿Una gran victoria para Putin?
20.08.2025
Enfatizó que Putin no quiere un alto al fuego como una nueva pausa en el conflicto ni un nuevo Acuerdo de Minsk que sería inmediatamente "torpedeado", sino una solución a los principales problemas. En palabras del analista, Volodímir Zelenski debe comprender que tendrá que abandonar Ucrania si se celebran elecciones presidenciales."Está en desventaja porque pierde territorio cada día. Si no se apresura, la cuestión de la retirada de las tropas ucranianas del noroeste de la región de Donetsk se convertirá en una cuestión teórica, porque entonces la línea de contacto podría coincidir con la frontera administrativa", subrayó.La llamada telefónica de Trump con Putin durante la reunión del presidente estadounidense con Zelenski y líderes europeos muestra claramente cómo Trump ve su papel: como mediador entre Rusia y los europeos, incluida Ucrania, no como su aliado, destacó Bosshard.El analista añadió que el método de Trump de negociar directamente con los jefes de Estado y de Gobierno contrasta marcadamente con la estrategia anterior de aislar a Rusia. Esa estrategia nunca funcionó, indicó. Ahora los líderes europeos han tenido que "viajar a Washington para escuchar exactamente eso".Concluyó que en la situación actual, Trump y Putin son "los ganadores, y Rutte obtiene un pequeño beneficio, porque ahora puede posicionar a la OTAN como garante de la seguridad, justificando así su existencia a pesar de haber perdido".La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta. Más tarde, cada presidente se retiró vía aérea de Alaska, dando por concluida la cumbre en esa región.
El plan de paz de Trump para Ucrania: ¿Una gran victoria para Putin?
La disposición del presidente de EEUU, Donald Trump, a trabajar en un acuerdo de paz sobre Ucrania "sería una concesión significativa" a su par ruso, Vladímir Putin, señaló a Sputnik el politólogo suizo Ralph Bosshard. Agregó que Moscú no quiere un alto al fuego como una nueva pausa en el conflicto, sino una solución a los principales problemas.
Enfatizó que Putin no quiere un alto al fuego como una nueva pausa en el conflicto ni un nuevo Acuerdo de Minsk que sería inmediatamente "torpedeado", sino una solución a los principales problemas.
"La cuestión de la pertenencia de Ucrania a la OTAN aparentemente se ha eliminado de la agenda, lo que corresponde a la demanda clave de Rusia", señaló.
En palabras del analista, Volodímir Zelenski debe comprender que tendrá que abandonar Ucrania si se celebran elecciones presidenciales.
"Está en desventaja porque pierde territorio cada día. Si no se apresura, la cuestión de la retirada de las tropas ucranianas del noroeste de la región de Donetsk se convertirá en una cuestión teórica, porque entonces la línea de contacto podría coincidir con la frontera administrativa", subrayó.
La llamada telefónica de Trump con Putin
durante la reunión del presidente estadounidense con Zelenski y líderes europeos muestra claramente cómo Trump ve su papel: como mediador entre Rusia y los europeos, incluida Ucrania, no como su aliado, destacó Bosshard.
"Trump también les está diciendo a los europeos que son incapaces de resolver sus propios conflictos. Ese es el mensaje a [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen y a [el jefe de la OTAN, Mark] Rutte", agregó.
El analista añadió que el método de Trump de negociar directamente con los jefes de Estado y de Gobierno contrasta marcadamente con la estrategia anterior de aislar a Rusia. Esa estrategia nunca funcionó, indicó. Ahora los líderes europeos han tenido que "viajar a Washington para escuchar exactamente eso".
Concluyó que en la situación actual, Trump y Putin son "los ganadores, y Rutte obtiene un pequeño beneficio, porque ahora puede posicionar a la OTAN como garante de la seguridad, justificando así su existencia a pesar de haber perdido".
La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska
. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta. Más tarde, cada presidente se retiró vía aérea de Alaska, dando por concluida la cumbre en esa región.
