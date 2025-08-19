https://noticiaslatam.lat/20250819/rusia-realiza-un-ataque-masivo-contra-infraestructura-energetica-de-ucrania-en-una-jornada-de-1165638372.html
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 95 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 117 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas realizaron un ataque combinado con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones contra una refinería de petróleo que suministraba combustible a las FFAA ucranianas en Donbás, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Kiev perdió hasta 1.370 soldados en todos los frentes, señalan.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 95 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.
"Rusia asestó golpes contra depósitos de armamento de artillería y misiles, instalaciones de ensamblaje de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 117 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 78.217 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.661 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.587 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.699 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.934 vehículos militares especiales.
