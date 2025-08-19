https://noticiaslatam.lat/20250819/rusia-realiza-un-ataque-masivo-contra-infraestructura-energetica-de-ucrania-en-una-jornada-de-1165638372.html

Rusia realiza un ataque masivo contra infraestructura energética de Ucrania en una jornada de combates

Rusia realiza un ataque masivo contra infraestructura energética de Ucrania en una jornada de combates

Las FFAA rusas realizaron un ataque combinado con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones contra una refinería de petróleo que... 19.08.2025

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 95 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 117 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

