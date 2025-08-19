https://noticiaslatam.lat/20250819/lavrov-el-equipo-de-trump-desea-sinceramente-alcanzar-un-resultado-a-largo-plazo-del-conflicto-1165634987.html
Lavrov: el equipo de Trump "desea sinceramente" alcanzar un resultado a largo plazo del conflicto ucraniano
Lavrov: el equipo de Trump "desea sinceramente" alcanzar un resultado a largo plazo del conflicto ucraniano
Tras la reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska, quedó claro que tanto el mandatario de EEUU como su... 19.08.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con el canciller ruso, las negociaciones en Alaska se desarrollaron en un ambiente muy positivo, tal y como reflejan las declaraciones de los presidentes de Rusia y EEUU."Sin duda, fue una conversación útil. Se notaba que el presidente de Estados Unidos y su equipo desean sinceramente lograr un resultado que sea duradero, sostenible y fiable", aseguró.El ministro de Exteriores ruso apuntó que Rusia nunca se propuso simplemente apoderarse de territorios, ya fuera Crimea, Donbás u otras zonas, sino que buscaba "proteger a los rusos que históricamente han vivido en estas tierras".En este contexto, Lavrov enfatizó que si Zelenski "se preocupa tanto" por la Constitución de Ucrania, entonces conviene recordar los artículos que obligan a preservar los derechos de los rusohablantes.Lavrov también aclaró que Moscú no se opone a ninguna fórmula para resolver el conflicto ucraniano, "ya sea bilateral o trilateral". Cualquier contacto en el que participen altos cargos debe prepararse con sumo cuidado, argumentó el canciller.Reiteró que sin respetar la seguridad de Rusia y los derechos de los rusos en Ucrania no se puede hablar de ningún acuerdo a largo plazo, "porque estas causas deben eliminarse urgentemente en el contexto del acuerdo".La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.
Lavrov: el equipo de Trump "desea sinceramente" alcanzar un resultado a largo plazo del conflicto ucraniano
Tras la reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska, quedó claro que tanto el mandatario de EEUU como su equipo "desean sinceramente" alcanzar un resultado a largo plazo en la resolución del conflicto ucraniano, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, a la cadena rusa 'Rossiya 24'.
"El presidente Trump y su equipo, especialmente tras la reunión en Alaska, han adoptado un enfoque mucho más profundo para resolver esta crisis [ucraniana], comprendiendo que es necesario eliminar las causas fundamentales, algo de lo que el presidente Putin y yo hemos hablado constantemente", subrayó Lavrov.
De acuerdo con el canciller ruso, las negociaciones en Alaska se desarrollaron en un ambiente muy positivo, tal y como reflejan las declaraciones de los presidentes de Rusia y EEUU.
"Sin duda, fue una conversación útil. Se notaba que el presidente de Estados Unidos y su equipo desean sinceramente lograr un resultado que sea duradero, sostenible y fiable", aseguró.
El ministro de Exteriores ruso apuntó que Rusia nunca se propuso simplemente apoderarse de territorios, ya fuera Crimea, Donbás u otras zonas, sino que buscaba "proteger a los rusos que históricamente han vivido en estas tierras".
En este contexto, Lavrov enfatizó que si Zelenski "se preocupa tanto" por la Constitución de Ucrania, entonces conviene recordar los artículos que obligan a preservar los derechos de los rusohablantes.
"Es un punto interesante, porque, por más raro que parezca, a pesar de las leyes que prohíben el uso del ruso en estas áreas de la vida, la Constitución de Ucrania sigue diciendo que el Estado tiene que garantizar los derechos de los rusos y otras minorías nacionales", explicó.
Lavrov también aclaró que Moscú no se opone a ninguna fórmula para resolver el conflicto ucraniano, "ya sea bilateral o trilateral". Cualquier contacto en el que participen altos cargos debe prepararse con sumo cuidado, argumentó el canciller.
Reiteró que sin respetar la seguridad de Rusia y los derechos de los rusos en Ucrania no se puede hablar de ningún acuerdo a largo plazo, "porque estas causas deben eliminarse urgentemente en el contexto del acuerdo".
La reunión entre Putin y Trump
se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.
