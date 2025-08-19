https://noticiaslatam.lat/20250819/lavrov-el-equipo-de-trump-desea-sinceramente-alcanzar-un-resultado-a-largo-plazo-del-conflicto-1165634987.html

Lavrov: el equipo de Trump "desea sinceramente" alcanzar un resultado a largo plazo del conflicto ucraniano

Lavrov: el equipo de Trump "desea sinceramente" alcanzar un resultado a largo plazo del conflicto ucraniano

19.08.2025

De acuerdo con el canciller ruso, las negociaciones en Alaska se desarrollaron en un ambiente muy positivo, tal y como reflejan las declaraciones de los presidentes de Rusia y EEUU."Sin duda, fue una conversación útil. Se notaba que el presidente de Estados Unidos y su equipo desean sinceramente lograr un resultado que sea duradero, sostenible y fiable", aseguró.El ministro de Exteriores ruso apuntó que Rusia nunca se propuso simplemente apoderarse de territorios, ya fuera Crimea, Donbás u otras zonas, sino que buscaba "proteger a los rusos que históricamente han vivido en estas tierras".En este contexto, Lavrov enfatizó que si Zelenski "se preocupa tanto" por la Constitución de Ucrania, entonces conviene recordar los artículos que obligan a preservar los derechos de los rusohablantes.Lavrov también aclaró que Moscú no se opone a ninguna fórmula para resolver el conflicto ucraniano, "ya sea bilateral o trilateral". Cualquier contacto en el que participen altos cargos debe prepararse con sumo cuidado, argumentó el canciller.Reiteró que sin respetar la seguridad de Rusia y los derechos de los rusos en Ucrania no se puede hablar de ningún acuerdo a largo plazo, "porque estas causas deben eliminarse urgentemente en el contexto del acuerdo".La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.

