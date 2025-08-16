https://noticiaslatam.lat/20250816/reconocimiento-de-donbas-como-parte-de-rusia-trump-presenta-condiciones-de-paz-a-lideres-europeos-1165558496.html

Reconocimiento de Donbás como parte de Rusia: Trump presenta condiciones de paz a líderes europeos

Tras reunirse con Vladímir Putin, Donald Trump se pronunció sobre la cuestión de Donbás como factor contribuyente a la resolución de la crisis ucraniana. Esto... 16.08.2025, Sputnik Mundo

El presidente estadounidense comunicó a los líderes europeos que considera el reconocimiento por parte de Kiev de toda la región de Donbás (las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk) como parte de Rusia, como un factor que contribuirá a alcanzar rápidamente un acuerdo de paz, según el New York Times.De acuerdo con el Wall Street Journal, Donald Trump también declaró a los mandatarios europeos "la posibilidad de proporcionar garantías de seguridad" a Ucrania en el contexto de una solución pacífica.Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia a finales de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

