2025-08-16T16:01+0000
2025-08-16T16:01+0000
2025-08-16T15:04+0000
El presidente estadounidense comunicó a los líderes europeos que considera el reconocimiento por parte de Kiev de toda la región de Donbás (las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk) como parte de Rusia, como un factor que contribuirá a alcanzar rápidamente un acuerdo de paz, según el New York Times.De acuerdo con el Wall Street Journal, Donald Trump también declaró a los mandatarios europeos "la posibilidad de proporcionar garantías de seguridad" a Ucrania en el contexto de una solución pacífica.Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia a finales de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.
Tras reunirse con Vladímir Putin, Donald Trump se pronunció sobre la cuestión de Donbás como factor contribuyente a la resolución de la crisis ucraniana. Esto ocurre en un contexto en el que Moscú reiteró en varias ocasiones la necesidad de considerar la realidad sobre el terreno y la voluntad de los habitantes de los territorios adheridos a Rusia.
El presidente estadounidense comunicó a los líderes europeos que considera el reconocimiento por parte de Kiev de toda la región de Donbás (las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk) como parte de Rusia, como un factor que contribuirá a alcanzar rápidamente un acuerdo de paz, según el New York Times.
De acuerdo con el Wall Street Journal, Donald Trump también declaró a los mandatarios europeos "la posibilidad de proporcionar garantías de seguridad" a Ucrania en el contexto de una solución pacífica.
Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia
a finales de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.