Jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa: "Se ha mantenido un diálogo muy positivo y constructivo" entre EEUU y Rusia

El representante especial del presidente de Rusia, Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, dio a conocer su balance sobre la cumbre sostenida entre el jefe de Estado... 16.08.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa subrayó la relevancia de que Trump hiciera énfasis en el potencial económico entre Moscú y Washington.La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.Más tarde, cada presidente se retiró vía aérea de Alaska, dando por concluida la cumbre en esa región.Días antes, el 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.

