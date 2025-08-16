Jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa: "Se ha mantenido un diálogo muy positivo y constructivo" entre EEUU y Rusia
04:00 GMT 16.08.2025 (actualizado: 04:47 GMT 16.08.2025)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimediaKiril Dmítriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa
El representante especial del presidente de Rusia, Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, dio a conocer su balance sobre la cumbre sostenida entre el jefe de Estado ruso y su par estadounidense, Donald Trump.
En él, destacó que "se ha mantenido un diálogo muy positivo y constructivo" entre ambas naciones.
Asimismo, el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa subrayó la relevancia de que Trump hiciera énfasis en el potencial económico entre Moscú y Washington.
La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.
Más tarde, cada presidente se retiró vía aérea de Alaska, dando por concluida la cumbre en esa región.
Días antes, el 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.
