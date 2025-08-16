https://noticiaslatam.lat/20250816/la-onu-celebra-la-cumbre-entre-putin-y-trump-1165542517.html

La ONU celebra la cumbre entre Putin y Trump

La ONU celebra la cumbre entre Putin y Trump

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció la reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos... 16.08.2025, Sputnik Mundo

La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.Más tarde, cada presidente se retiró vía aérea de Alaska, dando por concluida la cumbre en esa región.Días antes, el 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.

