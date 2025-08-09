https://noticiaslatam.lat/20250809/putin-mantiene-una-conversacion-telefonica-con-el-presidente-de-brasil-1165317086.html

Putin mantiene una conversación telefónica con el presidente de Brasil

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, durante la que compartió con el... 09.08.2025, Sputnik Mundo

"El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Putin informó a su homólogo brasileño sobre los principales resultados de la reciente reunión con el enviado especial del presidente estadounidense, Steven Witkoff", señala el comunicado.Añade que "el presidente brasileño expresó su apoyo a los esfuerzos para facilitar la solución de la crisis ucraniana".Además, según la nota, los dos jefes de Estado confirmaron su compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de asociación estratégica ruso-brasileña, así como la cooperación en el marco de los BRICS.Asimismo, durante la conversación telefónica los presidentes abogaron por celebrar este año una reunión de la comisión de alto nivel para la cooperación. El 6 de agosto, Putin recibió en el Kremlin al enviado especial presidencial estadounidense Steve Witkoff. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la cita se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.

