"Punto de inflexión": ¿Qué temas podrían centrar la próxima reunión de Putin y Trump?
Sputnik Mundo
La estabilidad de los mercados financieros y la regulación de la presión sancionadora podrían centrar la próxima reunión de los presidentes de Rusia y EEUU... 07.08.2025, Sputnik Mundo
internacional
eeuu
donald trump
rusia
vladímir putin
eeuu, donald trump, rusia, vladímir putin
eeuu, donald trump, rusia, vladímir putin

"Punto de inflexión": ¿Qué temas podrían centrar la próxima reunión de Putin y Trump?

18:29 GMT 07.08.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimediaEl encuentro del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 28 de junio de 2019
El encuentro del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 28 de junio de 2019 - Sputnik Mundo, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev
La estabilidad de los mercados financieros y la regulación de la presión sancionadora podrían centrar la próxima reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, opina el asesor estatal interino de Rusia y profesor asociado del Departamento de Análisis Político y Procesos Sociopsicológicos de la Universidad Rusa de Economía Plejánov, Pável Sevostiánov.

"La reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos podría ser un punto de inflexión, especialmente en el contexto de la inestabilidad global (...) La agenda económica también requiere un diálogo directo: en 2024, el comercio entre los países disminuyó un 7%", destaca.

En sus palabras, ambos países tienen ahora un papel de responsabilidad, ya que la política arancelaria de Trump está transformando radicalmente las bases del comercio internacional y generando incertidumbre política.
Poco antes, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló que se está preparando una cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump. La fecha de la reunión todavía no fue anunciada, pero se prevé que se celebrará la semana que viene.
© 2025 Sputnik
