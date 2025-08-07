https://noticiaslatam.lat/20250807/punto-de-inflexion-que-temas-podrian-centrar-la-proxima-reunion-de-putin-y-trump-1165239644.html

"Punto de inflexión": ¿Qué temas podrían centrar la próxima reunión de Putin y Trump?

La estabilidad de los mercados financieros y la regulación de la presión sancionadora podrían centrar la próxima reunión de los presidentes de Rusia y EEUU... 07.08.2025, Sputnik Mundo

En sus palabras, ambos países tienen ahora un papel de responsabilidad, ya que la política arancelaria de Trump está transformando radicalmente las bases del comercio internacional y generando incertidumbre política.Poco antes, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló que se está preparando una cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump. La fecha de la reunión todavía no fue anunciada, pero se prevé que se celebrará la semana que viene.

