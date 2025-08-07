https://noticiaslatam.lat/20250807/punto-de-inflexion-que-temas-podrian-centrar-la-proxima-reunion-de-putin-y-trump-1165239644.html
"Punto de inflexión": ¿Qué temas podrían centrar la próxima reunión de Putin y Trump?
"Punto de inflexión": ¿Qué temas podrían centrar la próxima reunión de Putin y Trump?
La estabilidad de los mercados financieros y la regulación de la presión sancionadora podrían centrar la próxima reunión de los presidentes de Rusia y EEUU
En sus palabras, ambos países tienen ahora un papel de responsabilidad, ya que la política arancelaria de Trump está transformando radicalmente las bases del comercio internacional y generando incertidumbre política.Poco antes, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló que se está preparando una cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump. La fecha de la reunión todavía no fue anunciada, pero se prevé que se celebrará la semana que viene.
La estabilidad de los mercados financieros y la regulación de la presión sancionadora podrían centrar la próxima reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, opina el asesor estatal interino de Rusia y profesor asociado del Departamento de Análisis Político y Procesos Sociopsicológicos de la Universidad Rusa de Economía Plejánov, Pável Sevostiánov.
"La reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos podría ser un punto de inflexión, especialmente en el contexto de la inestabilidad global (...) La agenda económica también requiere un diálogo directo: en 2024, el comercio entre los países disminuyó un 7%", destaca.
En sus palabras, ambos países tienen ahora un papel de responsabilidad, ya que la política arancelaria de Trump está transformando radicalmente las bases del comercio internacional y generando incertidumbre política.
Poco antes, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló que se está preparando una cumbre
entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump. La fecha de la reunión todavía no fue anunciada, pero se prevé que se celebrará la semana que viene
.