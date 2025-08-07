Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250807/ya-esta-decidido-el-lugar-del-encuentro-de-vladimir-putin-y-donald-trump-1165230060.html
Moscú indica que ya está decidido el lugar del encuentro de Vladímir Putin y Donald Trump
Moscú indica que ya está decidido el lugar del encuentro de Vladímir Putin y Donald Trump
Sputnik Mundo
El lugar de la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, ya está acordado, informó el asesor presidencial ruso Yuri... 07.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-07T08:10+0000
2025-08-07T10:35+0000
internacional
rusia
eeuu
vladímir putin
donald trump
relaciones internacionales
política
yuri ushakov
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1c/1164908360_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4cb63eaf9cb76e9bceecdc14f2636ee1.jpg
"Ahora, junto con los colegas estadounidenses, comenzamos a trabajar específicamente en los parámetros de esta reunión y el lugar de su celebración. Por cierto, indico que el lugar ya fue acordado, y lo informaremos un poco más tarde", señaló a los periodistas.La próxima semana fue designada como un punto de referencia para el encuentro de los mandatarios, pero todavía es difícil decir cuántos días tomará la preparación, reveló el asesor de Putin. Ushakov indicó que el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, durante su visita del 6 de agosto a Moscú, mencionó la opción de una reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski. Sin embargo, la parte rusa lo dejó sin comentarios, ofreciendo concentrarse en la preparación de una cumbre bilateral, destacó. Asimismo, Moscú ya ha comenzado a informar a sus amigos y socios sobre los resultados del encuentro celebrado entre el dirigente ruso y el enviado especial de Trump, señaló el diplomático."Notaré que, también, utilizando los canales apropiados, ya hemos comenzado a informar a nuestros socios y amigos más cercanos sobre los temas discutidos durante la reunión mencionada con Witkoff", apuntó.El 6 de agosto, Putin recibió al representante estadounidense en el Kremlin y la conversación duró más de tres horas. Esta fue la quinta visita de Witkoff a Rusia desde principios de 2025. De acuerdo con Ushakov, a través del asesor estadounidense, los dirigentes de Rusia y EEUU intercambiaron opiniones sobre Ucrania y también discutieron las perspectivas de desarrollo de la cooperación estratégica entre Moscú y Washington. Tras la reunión con Witkoff en el Kremlin, Trump comentó que las partes lograron grandes avances. Calificó las negociaciones como altamente productivas y agregó que, en los próximos días y semanas, tiene la intención de trabajar para terminar con la crisis ucraniana.
https://noticiaslatam.lat/20250806/1165215385.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1c/1164908360_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_9a418029b7ace3f744fe174c0867e8a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, eeuu, vladímir putin, donald trump, relaciones internacionales, política, yuri ushakov, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia, eeuu, vladímir putin, donald trump, relaciones internacionales, política, yuri ushakov, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Moscú indica que ya está decidido el lugar del encuentro de Vladímir Putin y Donald Trump

08:10 GMT 07.08.2025 (actualizado: 10:35 GMT 07.08.2025)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaEl Kremlin comenta la posible reunión ente Putin y Trump en China
El Kremlin comenta la posible reunión ente Putin y Trump en China - Sputnik Mundo, 1920, 07.08.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El lugar de la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, ya está acordado, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Será anunciado más tarde, agregó.
"Ahora, junto con los colegas estadounidenses, comenzamos a trabajar específicamente en los parámetros de esta reunión y el lugar de su celebración. Por cierto, indico que el lugar ya fue acordado, y lo informaremos un poco más tarde", señaló a los periodistas.
La próxima semana fue designada como un punto de referencia para el encuentro de los mandatarios, pero todavía es difícil decir cuántos días tomará la preparación, reveló el asesor de Putin.
Ushakov indicó que el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, durante su visita del 6 de agosto a Moscú, mencionó la opción de una reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski. Sin embargo, la parte rusa lo dejó sin comentarios, ofreciendo concentrarse en la preparación de una cumbre bilateral, destacó.

"Proponemos, en primer lugar, concentrarnos en la preparación de una reunión bilateral con Trump y consideramos que lo principal es que esta reunión sea exitosa y efectiva", subrayó.

Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2025
Internacional
EEUU considera estar "más cerca que nunca" de finalizar el conflicto ucraniano
6 de agosto, 20:56 GMT
Asimismo, Moscú ya ha comenzado a informar a sus amigos y socios sobre los resultados del encuentro celebrado entre el dirigente ruso y el enviado especial de Trump, señaló el diplomático.
"Notaré que, también, utilizando los canales apropiados, ya hemos comenzado a informar a nuestros socios y amigos más cercanos sobre los temas discutidos durante la reunión mencionada con Witkoff", apuntó.
El 6 de agosto, Putin recibió al representante estadounidense en el Kremlin y la conversación duró más de tres horas. Esta fue la quinta visita de Witkoff a Rusia desde principios de 2025.
De acuerdo con Ushakov, a través del asesor estadounidense, los dirigentes de Rusia y EEUU intercambiaron opiniones sobre Ucrania y también discutieron las perspectivas de desarrollo de la cooperación estratégica entre Moscú y Washington.
Tras la reunión con Witkoff en el Kremlin, Trump comentó que las partes lograron grandes avances. Calificó las negociaciones como altamente productivas y agregó que, en los próximos días y semanas, tiene la intención de trabajar para terminar con la crisis ucraniana.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала