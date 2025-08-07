https://noticiaslatam.lat/20250807/ya-esta-decidido-el-lugar-del-encuentro-de-vladimir-putin-y-donald-trump-1165230060.html
Moscú indica que ya está decidido el lugar del encuentro de Vladímir Putin y Donald Trump
Moscú indica que ya está decidido el lugar del encuentro de Vladímir Putin y Donald Trump
El lugar de la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, ya está acordado, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.
"Ahora, junto con los colegas estadounidenses, comenzamos a trabajar específicamente en los parámetros de esta reunión y el lugar de su celebración. Por cierto, indico que el lugar ya fue acordado, y lo informaremos un poco más tarde", señaló a los periodistas.La próxima semana fue designada como un punto de referencia para el encuentro de los mandatarios, pero todavía es difícil decir cuántos días tomará la preparación, reveló el asesor de Putin. Ushakov indicó que el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, durante su visita del 6 de agosto a Moscú, mencionó la opción de una reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski. Sin embargo, la parte rusa lo dejó sin comentarios, ofreciendo concentrarse en la preparación de una cumbre bilateral, destacó. Asimismo, Moscú ya ha comenzado a informar a sus amigos y socios sobre los resultados del encuentro celebrado entre el dirigente ruso y el enviado especial de Trump, señaló el diplomático."Notaré que, también, utilizando los canales apropiados, ya hemos comenzado a informar a nuestros socios y amigos más cercanos sobre los temas discutidos durante la reunión mencionada con Witkoff", apuntó.El 6 de agosto, Putin recibió al representante estadounidense en el Kremlin y la conversación duró más de tres horas. Esta fue la quinta visita de Witkoff a Rusia desde principios de 2025. De acuerdo con Ushakov, a través del asesor estadounidense, los dirigentes de Rusia y EEUU intercambiaron opiniones sobre Ucrania y también discutieron las perspectivas de desarrollo de la cooperación estratégica entre Moscú y Washington. Tras la reunión con Witkoff en el Kremlin, Trump comentó que las partes lograron grandes avances. Calificó las negociaciones como altamente productivas y agregó que, en los próximos días y semanas, tiene la intención de trabajar para terminar con la crisis ucraniana.
Moscú indica que ya está decidido el lugar del encuentro de Vladímir Putin y Donald Trump
08:10 GMT 07.08.2025 (actualizado: 10:35 GMT 07.08.2025)
El lugar de la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, ya está acordado, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Será anunciado más tarde, agregó.
"Ahora, junto con los colegas estadounidenses, comenzamos a trabajar específicamente en los parámetros de esta reunión y el lugar de su celebración. Por cierto, indico que el lugar ya fue acordado, y lo informaremos un poco más tarde", señaló a los periodistas.
La próxima semana fue designada como un punto de referencia para el encuentro de los mandatarios, pero todavía es difícil decir cuántos días tomará la preparación, reveló el asesor de Putin.
Ushakov indicó que el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, durante su visita del 6 de agosto a Moscú, mencionó la opción de una reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski. Sin embargo, la parte rusa lo dejó sin comentarios, ofreciendo concentrarse en la preparación de una cumbre bilateral, destacó.
"Proponemos, en primer lugar, concentrarnos en la preparación de una reunión bilateral con Trump y consideramos que lo principal es que esta reunión sea exitosa y efectiva", subrayó.
Asimismo, Moscú ya ha comenzado a informar a sus amigos y socios sobre los resultados del encuentro celebrado entre el dirigente ruso y el enviado especial de Trump, señaló el diplomático.
"Notaré que, también, utilizando los canales apropiados, ya hemos comenzado a informar a nuestros socios y amigos más cercanos sobre los temas discutidos durante la reunión mencionada con Witkoff", apuntó.
El 6 de agosto, Putin recibió al representante estadounidense en el Kremlin y la conversación duró más de tres horas. Esta fue la quinta visita de Witkoff a Rusia desde principios de 2025.
De acuerdo con Ushakov, a través del asesor estadounidense, los dirigentes de Rusia y EEUU intercambiaron opiniones sobre Ucrania y también discutieron las perspectivas de desarrollo de la cooperación estratégica entre Moscú y Washington.
Tras la reunión con Witkoff en el Kremlin, Trump comentó que las partes lograron grandes avances
. Calificó las negociaciones como altamente productivas y agregó que, en los próximos días y semanas, tiene la intención de trabajar para terminar con la crisis ucraniana
.
