Los oponentes de Rusia intentan "interrumpir el diálogo" ruso-estadounidense

07.08.2025

"Observamos que hay un diálogo muy significativo con EEUU en varias direcciones. Muchos opositores de Rusia están tratando de interrumpir este diálogo, están tratando de impedirlo, están tratando de desinformar a las autoridades de Estados Unidos sobre varios hechos", señaló.Dmítriev apuntó que, gracias a esa comunicación, es posible transmitir a los socios estadounidenses que "el crecimiento de la economía rusa ha superado significativamente el estancamiento que se está produciendo en el Reino Unido, en la economía de la Unión Europea". Agregó que este diálogo permite a Moscú comunicar claramente su posición."Vemos que las inversiones conjuntas, incluso con inversores estadounidenses, proyectos en el Ártico, metales de tierras raras, proyectos de infraestructura, pueden ser mutuamente beneficiosos tanto para Rusia como para EEUU. También podemos desarrollar inversiones conjuntas en compañías de tecnología y muchas otras", comentó el enviado presidencial.Dmítriev enfatizó que la restauración del diálogo entre ambos países traerá frutos económicos tanto a las empresas rusas como a los inversores estadounidenses que desean ingresar al mercado del gigante euroasiático.Anteriormente, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov reveló que se está preparando una cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump. La fecha de la reunión todavía no fue anunciada, pero se prevé que se celebrará la semana que viene.

