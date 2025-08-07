https://noticiaslatam.lat/20250807/mexico-reduce-su-desigualdad-un-logro-ni-siquiera-comparable-al-milagro-mexicano-1165223190.html

México reduce su desigualdad: un logro "ni siquiera comparable al milagro mexicano"

México reduce su desigualdad: un logro "ni siquiera comparable al milagro mexicano"

Sputnik Mundo

México consiguió una reducción histórica de la desigualdad en 2024, con un aumento del ingreso corriente mensual de 10,6% desde 2022 y de 22,8% desde 2020... 07.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-07T03:45+0000

2025-08-07T03:45+0000

2025-08-07T17:32+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

📈 mercados y finanzas

desigualdad social

desigualdad

pobreza

inegi

igualdad de género

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165223545_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_c1f27c7c9e80184c966d37e03710066f.jpg

El 30 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2024, una radiografía de los ingresos monetarios y no monetarios de los miembros de un hogar que muestra cuánto y qué gastan.De acuerdo con diversos analistas y expertos en política pública, la ENIGH constituye una de las fuentes más relevantes para calcular la incidencia de la pobreza y entender hacia dónde se dirige el país.Así, el sondeo revela que la desigualdad en los ingresos disminuyó de manera significativa desde 2018.Según los datos, entre 2022 y 2024, el ingreso corriente promedio mensual por hogar aumentó 10,6% en términos reales. Dicho crecimiento se suma al observado en 2022, revirtiendo la caída registrada entre 2016 y 2020, con lo que el ingreso corriente de 2024 es 22,8% mayor al de 2020, cuando fue de 17.932 pesos (963 dólares).En específico, el ingreso total promedio por hogar durante 2024 fue de 27.307 pesos mensuales (1.467 dólares). Los detalles detrás del datoAhora, mientras que los hogares del primer decil registraron un ingreso promedio mensual de 5.598 pesos (300 dólares), los del décimo decil alcanzaron 78.698 pesos (4.229 dólares). Esto significa que los hogares con mayores ingresos percibieron 14 veces más que los de menores ingresos. Sin embargo, la brecha disminuyó con respecto a 2016, cuando se reportó que el décimo decil percibía 21 veces lo que el primero.En opinión de la economista mexicana Viridiana Ríos, experta en análisis de política pública con datos, la información referida muestra que ha habido una reducción muy relevante de la desigualdad, "probablemente la más significativa que ha tenido México en prácticamente un siglo".Ese momento histórico, también conocido como Desarrollo Estabilizador, se caracterizó por un crecimiento promedio anual del PIB del 6,8% y una baja inflación. En ese entonces, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones e inversiones en infraestructura impulsaron elevadas tasas de crecimiento en la economía mexicana.Sobre los factores detrás de la reducción de la desigualdad y la pobreza en el país latinoamericano, la doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard destaca en primer lugar la transformación del mercado laboral mexicano y las reformas en esta materia implementadas desde el sexenio anterior.De esa manera, la analista resalta que el salario mínimo se duplicó en todo el país y se triplicó en la frontera, mientras que la reforma para reducir el outsourcing —o subcontratación— permitió que la clase trabajadora aumentara sus prestaciones y remuneraciones formales.Reacciones en cadenaAdemás, la experta apunta un "efecto dominó" que permitió que mejoraran todos los ingresos, especialmente los de los trabajadores mexicanos."Lo que se observa (...) es que, para las familias de ingresos bajos, en promedio, las remuneraciones por trabajo se incrementaron en 39% de 2018 a 2024", comparte, con base en el análisis que realizó de la ENIGH 2024.Sobre la brecha de ingresos entre el décimo y el primer decil, la especialista precisa que, de 2018 a 2024, el porcentaje del ingreso total se concentró en el 1% más rico. Sin embargo, en el periodo referido, dicho porcentaje pasó de 49,4 a 44,3%. Es decir, se registró una caída de cinco puntos porcentuales que, a decir de Ríos, "ahora se redistribuyen en las familias de ingreso medio", las cuales pasaron de concentrar un 22,2% del ingreso total al comienzo del Gobierno pasado, al 25,2% en la actualidad.Para Ríos, "esto es un tipo de reducción en la desigualdad que no habíamos visto en prácticamente un siglo".¿El Gobierno está relacionado con esto?De la ENIGH 2024 se desprende que, de 2022 a 2024, la pobreza se redujo en 4,1 puntos porcentuales, al pasar de 36,3 a 32,2%. Al sumar estos datos con el acumulado desde 2018, se concluye que, en el sexenio pasado, un total de 9,9 millones de mexicanos salieron de la pobreza.A la luz de estas cifras, diversos expertos suelen apuntar que las transferencias gubernamentales estarían detrás de este logro histórico del Estado mexicano. Sin embargo, para Ríos, aunque dichos programas sociales han jugado un papel preponderante en el aumento del ingreso de los hogares más pobres, su carácter de universalidad ha impulsado también el aumento para las familias de clase media y alta."Por ejemplo, en las familias de clase media, si observas cómo cambió su ingreso, solamente [el relacionado con] transferencias gubernamentales, te das cuenta de que se triplicó de 2018 a 2024", ahonda.Así, subraya que la reducción de la desigualdad se dio sobre todo por lo que ocurrió con las remuneraciones laborales, no por los programas sociales."Lo que aquí pasó no fue que el Gobierno regalara mucho dinero o que se aumentaran masivamente las transferencias gubernamentales. Lo que ocurrió fue que, por primera vez, se empezó a considerar la posibilidad de darle al trabajador su justo valor. Esta es la transformación real", defiende.Lo que debe continuarCuestionada sobre los retos de la Administración actual para consolidar la reducción de la brecha de ingresos, especialmente ante la política arancelaria de Estados Unidos y los temores de recesión, la especialista en temas económicos sostiene que es necesario continuar aumentando el salario, hasta el punto que sea suficiente para que un trabajador pueda costear la canasta básica para sí mismo y un dependiente.Asimismo, Ríos menciona la urgencia de continuar ensanchando el espacio para garantizar la participación femenina en el mercado laboral, toda vez que México es de los países donde ellas menos figuran, debido a la falta de infraestructura estatal que garantice su inserción en el mercadoAdemás, la analista expone que es necesario aumentar las transferencias gubernamentales, ya que México continúa siendo uno de los países con menor gasto social de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).Ríos precisa que es necesaria una transferencia exclusivamente dirigida a las familias en pobreza extrema, a las que no ha sido posible llegar porque viven en las zonas más alejadas, aisladas o en comunidades rurales.Por consiguiente, la economista concluye que "el reto es no considerar que hemos llegado al límite de los ingresos y de los incrementos salariales"."La reforma laboral apenas comienza, la concentración del ingreso todavía es aberrante en nuestro país, la desigualdad continúa (...), los trabajadores se quedan con una proporción muy baja del valor que ellos generan mediante su productividad y todavía hay un margen para poder continuar mejorando los salarios", remata.

https://noticiaslatam.lat/20250731/1165004256.html

https://noticiaslatam.lat/20240223/reduccion-de-la-desigualdad-en-mexico-se-avanzo-con-amlo-pero-el-reto-es-sostenerlo--1148295016.html

https://noticiaslatam.lat/20211029/el-padre-de-la-pobreza-la-deuda-que-heredaron-los-mexicanos-de-carlos-salinas-de-gortari-1117695764.html

https://noticiaslatam.lat/20241125/la-informalidad-laboral-en-mexico-podria-ser-aprovechada-por-una-estructura-criminal-1159238158.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, andrés manuel lópez obrador, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), 📈 mercados y finanzas, desigualdad social, desigualdad, pobreza, inegi, igualdad de género, 💬 opinión y análisis