méxico, andrés manuel lópez obrador, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), 📈 mercados y finanzas, desigualdad social, desigualdad, pobreza, inegi, igualdad de género, 💬 opinión y análisis
México reduce su desigualdad: un logro "ni siquiera comparable al milagro mexicano"
México consiguió una reducción histórica de la desigualdad en 2024, con un aumento del ingreso corriente mensual de 10,6% desde 2022 y de 22,8% desde 2020. Para la economista y experta en política pública Viri Ríos, este acontecimiento podría ser el más importante en un siglo, por encima del período de Desarrollo Estabilizador.
El 30 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2024, una radiografía de los ingresos monetarios y no monetarios de los miembros de un hogar que muestra cuánto y qué gastan.
De acuerdo con diversos analistas y expertos en política pública, la ENIGH constituye una de las fuentes más relevantes para calcular la incidencia de la pobreza y entender hacia dónde se dirige el país.
Así, el sondeo revela que la desigualdad en los ingresos disminuyó de manera significativa desde 2018.
Según los datos, entre 2022 y 2024, el ingreso corriente promedio mensual por hogar aumentó 10,6% en términos reales. Dicho crecimiento se suma al observado en 2022, revirtiendo la caída registrada entre 2016 y 2020, con lo que el ingreso corriente de 2024 es 22,8% mayor al de 2020, cuando fue de 17.932 pesos (963 dólares).
En específico, el ingreso total promedio por hogar durante 2024 fue de 27.307 pesos mensuales (1.467 dólares).
La cifra está integrada por el ingreso corriente, con un monto de 25.955 pesos (1.395 dólares), además de las percepciones financieras y de capital, que incluyen retiro de inversiones, ahorro, tandas, cajas de ahorro y préstamos recibidos, con valor de 1.352 pesos (72,67 dólares).
Ahora, mientras que los hogares del primer decil registraron un ingreso promedio mensual de 5.598 pesos (300 dólares), los del décimo decil alcanzaron 78.698 pesos (4.229 dólares). Esto significa que los hogares con mayores ingresos percibieron 14 veces más que los de menores ingresos. Sin embargo, la brecha disminuyó con respecto a 2016, cuando se reportó que el décimo decil percibía 21 veces lo que el primero.
Para analizar el ingreso, los hogares se dividen en 10 grupos o "deciles", cada uno con el mismo número de hogares. Mientras que el primer decil corresponde al 10% de los hogares con los ingresos más bajos del país; el décimo incluye al 10% de los que perciben los ingresos más altos.
En opinión de la economista mexicana Viridiana Ríos, experta en análisis de política pública con datos, la información referida muestra que ha habido una reducción muy relevante de la desigualdad, "probablemente la más significativa que ha tenido México en prácticamente un siglo".
"Digamos, ni siquiera es comparable a lo que sucedió durante el llamado Milagro Mexicano, que fue un período de muy alto crecimiento que se dio en las décadas de 1950 y 1960 en el país", pondera en entrevista con Sputnik la científica social, autora de No es normal: El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana (Grijalbo, 2021).
Ese momento histórico, también conocido como Desarrollo Estabilizador, se caracterizó por un crecimiento promedio anual del PIB del 6,8% y una baja inflación. En ese entonces, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones e inversiones en infraestructura impulsaron elevadas tasas de crecimiento en la economía mexicana.
Sobre los factores detrás de la reducción de la desigualdad y la pobreza en el país latinoamericano, la doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard destaca en primer lugar la transformación del mercado laboral mexicano y las reformas en esta materia implementadas desde el sexenio anterior.
Además, la experta apunta un "efecto dominó" que permitió que mejoraran todos los ingresos, especialmente los de los trabajadores mexicanos.
"Lo que se observa (...) es que, para las familias de ingresos bajos, en promedio, las remuneraciones por trabajo se incrementaron en 39% de 2018 a 2024", comparte, con base en el análisis que realizó de la ENIGH 2024.
Sobre la brecha de ingresos entre el décimo y el primer decil, la especialista precisa que, de 2018 a 2024, el porcentaje del ingreso total se concentró en el 1% más rico. Sin embargo, en el periodo referido, dicho porcentaje pasó de 49,4 a 44,3%.
Es decir, se registró una caída de cinco puntos porcentuales que, a decir de Ríos, "ahora se redistribuyen en las familias de ingreso medio", las cuales pasaron de concentrar un 22,2% del ingreso total al comienzo del Gobierno pasado, al 25,2% en la actualidad.
Para Ríos, "esto es un tipo de reducción en la desigualdad que no habíamos visto en prácticamente un siglo".
"Creo que la última vez que vimos una reducción en la concentración del ingreso de los más ricos en México de esta magnitud fue por motivo de la Revolución Mexicana (1910-1917), debido a lo que pasó con los hacendados. Estamos viendo una transformación histórica, todavía insuficiente. Es muy importante enfatizar que México continúa siendo un país profundamente desigual, pero aun así, es un avance considerable", remarca la economista.
A la luz de estas cifras, diversos expertos suelen apuntar que las transferencias gubernamentales estarían detrás de este logro histórico del Estado mexicano. Sin embargo, para Ríos, aunque dichos programas sociales han jugado un papel preponderante en el aumento del ingreso de los hogares más pobres, su carácter de universalidad ha impulsado también el aumento para las familias de clase media y alta.
"Por ejemplo, en las familias de clase media, si observas cómo cambió su ingreso, solamente [el relacionado con] transferencias gubernamentales, te das cuenta de que se triplicó de 2018 a 2024", ahonda.
Así, subraya que la reducción de la desigualdad se dio sobre todo por lo que ocurrió con las remuneraciones laborales, no por los programas sociales.
"Todavía son datos preliminares, pero lo que se estima es que, durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), la desigualdad se habrá reducido en 10 puntos porcentuales. De esos 10 puntos porcentuales, solamente 2,5 o 2,4% se explican por las transferencias gubernamentales. Todo el resto, prácticamente, se [entiende] por lo que sucedió en el mercado laboral", argumenta Ríos, quien sostiene que la política laboral ha sido la que realmente ha transformado el panorama.
"Lo que aquí pasó no fue que el Gobierno regalara mucho dinero o que se aumentaran masivamente las transferencias gubernamentales. Lo que ocurrió fue que, por primera vez, se empezó a considerar la posibilidad de darle al trabajador su justo valor. Esta es la transformación real", defiende.
Cuestionada sobre los retos de la Administración actual para consolidar la reducción de la brecha de ingresos, especialmente ante la política arancelaria de Estados Unidos y los temores de recesión, la especialista en temas económicos sostiene que es necesario continuar aumentando el salario, hasta el punto que sea suficiente para que un trabajador pueda costear la canasta básica para sí mismo y un dependiente.
Asimismo, Ríos menciona la urgencia de continuar ensanchando el espacio para garantizar la participación femenina en el mercado laboral, toda vez que México es de los países donde ellas menos figuran, debido a la falta de infraestructura estatal que garantice su inserción en el mercado
Al desagregar los datos por sexo de la ENIGH 2024, se observa que las mujeres registraron un ingreso monetario promedio mensual de 7.905 pesos (424 dólares), es decir, 4.111 pesos (220 dólares) menos que los hombres, cuyo ingreso fue de 12.016 (645 dólares). La diferencia equivale a una brecha de ingresos de 34,2%.
Además, la analista expone que es necesario aumentar las transferencias gubernamentales, ya que México continúa siendo uno de los países con menor gasto social de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
"Ese es otro malentendido. Mucha gente dice: 'es que, como se duplicaron las transferencias, ya estamos en una situación de insostenibilidad', y no es cierto. La realidad es que el gasto social en México sigue siendo muy bajo; lo que pasa es que venimos de décadas en las que no se consideró la posibilidad de tener un Estado benefactor", comenta la científica social.
Ríos precisa que es necesaria una transferencia exclusivamente dirigida a las familias en pobreza extrema, a las que no ha sido posible llegar porque viven en las zonas más alejadas, aisladas o en comunidades rurales.
Por consiguiente, la economista concluye que "el reto es no considerar que hemos llegado al límite de los ingresos y de los incrementos salariales".
"La reforma laboral apenas comienza, la concentración del ingreso todavía es aberrante en nuestro país, la desigualdad continúa (...), los trabajadores se quedan con una proporción muy baja del valor que ellos generan mediante su productividad y todavía hay un margen para poder continuar mejorando los salarios", remata.
