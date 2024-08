https://noticiaslatam.lat/20240808/que-le-falta-a-mexico-para-salir-de-la-trampa-del-ingreso-medio-alto-1156669556.html

¿Qué le falta a México para salir de la 'trampa' del ingreso medio alto?

¿Qué le falta a México para salir de la 'trampa' del ingreso medio alto?

Sputnik Mundo

A pesar de su fortaleza económica actual, México lleva casi tres décadas dentro del ingreso medio alto determinado por el Banco Mundial, situación que ha sido... 08.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-08T02:22+0000

2024-08-08T02:22+0000

2024-08-08T02:22+0000

méxico

carlos salinas de gortari

banco mundial

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

eeuu

peso mexicano

mercado de trabajo

economía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/06/1156666915_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf2dae8d0e414b6978ef5c735e139576.jpg

De acuerdo con el Banco Mundial, el ingreso medio se alcanza cuando el Producto Interno Bruto per cápita anual de un país representa aproximadamente el 10% del PIB de EEUU, lo cual los conduce a una "trampa". No obstante, tanto la nación latinoamericana como otro centenar de Estados deben tomar en cuenta que "la batalla por la prosperidad económica mundial se ganará o perderá en gran medida" en su terreno, destacó, afirmó Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo de la institución en la presentación del Informe sobre el desarrollo mundial 2024.El especialista señaló que gran parte de esos países han recurrido a prácticas poco atinadas para avanzar al ingreso alto. "Se apoyan únicamente en la inversión durante demasiado tiempo o se orientan prematuramente a la innovación", expresó.Pero, ¿qué es lo que requiere México, de acuerdo con el contexto nacional e internacional? Expertas en economía entrevistadas por Sputnik lo que se debe hacer para dar este paso.El camino del ingreso medio en MéxicoEn 1987, México se colocó en el nivel medio bajo del Banco Mundial, es decir, dentro de los países que tenían un ingreso per cápita anual entre 481 y 1.940 dólares. Tres años después, y dentro del Gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la nación latinoamericana subió al ingreso medio alto que, en esa época, rondaba entre 2.466 y 7.620 dólares al año. En la actualidad, de acuerdo con el último ajuste de la institución dirigida por Ajay Banga, este nivel tiene un rango entre 4.516 y 14.005 dólares.En 1990 este cambio "fue positivo para la población. Es decir, que el nivel de producción por persona haya dado ese brinco implicaba que ya no existía un país con ingresos bajos", recuerda la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Grupo Monex, Janneth Quiroz.En esos primeros años del ingreso medio alto, el neoliberalismo era latente y comenzó una fuerte privatización de diversos sectores, lo que trajo fuertes consecuencias, mismas que estallaron tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con movilizaciones como la iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). De igual manera, durante casi toda la década de 1990, el Banco Mundial catalogó a México como una nación severamente endeudada, situación que mejoró en 1999 y que, aunque la institución dejó de clasificar en 2006 a los países según este ámbito, continúa hasta la fecha como una región menos endeudada, que se refleja tanto en su deuda pública como en la externa.Ante este panorama, la maestra en economía por el Colegio de México (Colmex), Níobe Enciso Zamudio destaca que el tener el ingreso medio en el Estado mexicano ha tenido reacciones ambivalentes.En el espectro positivo, enumera una mejor percepción del país a nivel mundial, lo que impulsa la inversión extranjera, la conformación de relaciones económicas favorables, el incremento de capacidad para aplicar políticas públicas en sectores como la salud, y acceso a financiamiento con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).Los temas a observarEnciso Zamudio expone que, además de la de desigualdad, hay otros factores que se deben tomar en cuenta si México desea avanzar y posicionarse como nación de ingreso alto ante el Banco Mundial.El no salir de ese umbral y la desigualdad "pueden estar limitando el potencial del país para alcanzar niveles más altos de desarrollo económico y social (...). Aunque tenemos cierta capacidad de atraer inversiones [por ejemplo, con el nearshoring, pero a la hora de ejecutar [las transacciones], los interesados sí se fijarán en la categorización que tiene" la nación latinoamericana, menciona la también docente en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).El camino al máximo nivel de ingresos del Banco Mundial no es sencillo ya que, desde 1990 a la fecha, solo 34 economías han alcanzado ese peldaño, entre las que destacan Chile, Bangladés, Polonia y Corea del Sur, por citar algunas. Mientras tanto, más de un centenar siguen en el lugar medio bajo y medio alto.Para Quiroz, es importante incrementar la inversión, promover la tecnología, tanto extranjera como propia. "Recordemos el caso de Corea del Sur, en donde hubo un cambio muy importante y [tuvo un fuerte impulso] con la creación de Samsung, la cual ha mantenido una gran innovación", expone. Esto va en línea con lo planteado por el economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo de la institución, quien expuso que las naciones que están en el nivel de ingreso medio, ya fuese bajo o alto, necesitan reconfigurar su estrategia de crecimiento, primeramente apostando por la inversión."Luego, [requieren] hacer hincapié en la incorporación de nuevas tecnologías del exterior, y, por último, adoptar una estrategia de tres pilares que equilibre la inversión, la incorporación y la innovación. Con las crecientes presiones demográficas, ecológicas y geopolíticas, no hay lugar para el error", precisó Gill.El lejano ingreso alto Para las expertas, aunque aún es lejano que México llegue al ingreso alto del Banco Mundial, hay estrategias que pueden forjarle un avance contundente hacia esa meta.Por ejemplo, Enciso Zamudio señala la relevancia de incrementar la productividad y, con ello, el crecimiento económico.Otros rubros a mejorar para dirigirse hacia el ingreso alto, son perfeccionar la transparencia y el combate a la corrupción en México, así como fortalecer el Estado de Derecho y apostar por el desarrollo de políticas regionales."Además, se necesita no solamente generar más empleos, sino que sean mejores pagados. Se ha tratado de caminar en este sentido, pero en los hechos", la clase alta sigue aumentando sus arcas, puntualiza la maestra en economía por el Colmex.

https://noticiaslatam.lat/20240703/mexico-tiene-bastantes-instrumentos-para-estabilizar-su-economia-ante-la-incertidumbre-geopolitica-1155848606.html

https://noticiaslatam.lat/20240730/el-fmi-y-su-tensa-relacion-con-mexico-cuales-fueron-las-secuelas-de-este-vinculo-1156403789.html

https://noticiaslatam.lat/20240707/el-46-de-los-jovenes-mexicanos-vive-con-sus-padres-el-problema-ya-incide-en-la-tasa-de-fecundidad-1155891635.html

https://noticiaslatam.lat/20240731/es-un-asunto-serio-que-hay-detras-de-la-revision-del-vinculo-comercial-entre-mexico-y-china-1156507906.html

https://noticiaslatam.lat/20240706/un-34-de-los-mexicanos-padece-de-malestares-fisicos-por-el-estres-financiero-como-evitarlo-1155930946.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

méxico, carlos salinas de gortari, banco mundial, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, eeuu, peso mexicano, mercado de trabajo