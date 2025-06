https://noticiaslatam.lat/20250625/se-lo-permitira-trump-pedro-sanchez-busca-validar-la-flexibilidad-de-gasto-acordada-con-rutte-1163808485.html

¿Se lo permitirá Trump? Pedro Sánchez busca validar la "flexibilidad" de gasto acordada con Rutte

2025-06-25T10:52+0000

La primera cumbre de la OTAN tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca se celebra en La Haya, en los Países Bajos, en un contexto de escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque de EEUU contra Irán. El ritmo y gasto del rearme de los miembros europeos protagoniza el debate, que se jalonará con una declaración conjunta y algunas ambigüedades.Los acuerdos negociados son amplios e implican la elevación del gasto militar en defensa hasta el 5% del PIB. Una parte de este porcentaje, el 3,5%, se destinará a la producción y adquisición de equipos militares y sistemas de armas. El 1,5% restante se dedicará al ámbito de la seguridad e incluso a la creación o mejora de infraestructuras de doble uso civil/militar.Pero en La Haya se escenifica una división interna en torno a cómo acometer la exigencia de elevar el gasto en menos de una década, el tema central de la reunión. Mientras algunos miembros, como Alemania, apoyan un aumento acelerado para llegar al 5% en 2029, otros, como España y Eslovaquia, muestran reticencias. Pedro Sánchez argumenta que España puede alcanzar las capacidades defensivas necesarias con solo el 2,1% del PIB, muy por debajo de la meta propuesta. ¿Es realista tal cálculo?"Creo que a Sánchez le dirán que cumpla lo que dice, que con los medios que tiene ahora y un poco más, consiga lo mismo que el resto", explica a Sputnik el politólogo y autor Jorge Verstrynge, que no anticipa un choque con Trump por este motivo durante la última sesión de la cumbre: "No creo que vaya a darle cuatro voces", sostiene.Las capacidades defensivas que España habrá de mejorar incluyen sistemas de defensa aérea y de seguridad cibernética, así como la modernización de la Fuerza Aérea con nuevos cazas Eurofighter y de la Armada con la adquisición de buques logísticos y fragatas F-110. ¿Es suficiente para complacer las exigencias de la OTAN? Sánchez entiende que sí.También EslovaquiaEl primer ministro eslovaco, Robert Fico insiste en la soberanía nacional para decidir un ritmo y plazos más flexibles hasta 2035. Eslovaquia no aumentará en 2026 la adquisición de sistemas de armas y cualquier aumento del presupuesto de defensa "se utilizará exclusivamente para proyectos de doble finalidad, como hospitales e infraestructuras viarias"."Al igual que España, la República Eslovaca debe reservarse el derecho soberano de decidir a qué ritmo y en qué estructura está dispuesta a aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa", afirmó Fico, mediante una declaración institucional publicada en sus redes sociales.La postura de ambos países refleja preocupaciones económicas y políticas. Sánchez subraya que un gasto del 5% sería insostenible para la economía española, pues se realizaría a expensas del estado de bienestar."Pasar del 2% al 5% de aquí al año 2035, exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales, que solo podrían conseguirse a base de subirle a cada trabajador y trabajadora los impuestos en unos 3.000 euros anuales, eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad, reducir en un 40% todas las pensiones o recortar a la mitad la inversión estatal en educación", enumeró Sánchez, durante una comparecencia en vísperas de la cumbre.Al respecto, el exvicepresidente Pablo Iglesias afeó el cálculo de Sánchez, pues, en su opinión, el Ejecutivo español solo obtiene un aplazamiento de lo inevitable. "¿De verdad hay que celebrar esto?", escribió en la red X.Por su parte, Fico enfatiza el derecho a decidir autónomamente cómo modernizar su Ejército, evitando imposiciones externas. Esta resistencia choca con la visión de Alemania, que contempla el aumento del gasto como una necesidad y cuyo canciller, Friedrich Merz, ya expresó el deseo de convertir a las Fuerzas Armadas alemanas en las más poderosas de la UE.Matices de Rutte, críticas de TrumpEl secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte no cree que España pueda adquirir las capacidades de defensa pactadas invirtiendo solo el 2,1% del PIB, como dice Sánchez. "La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5% en conjunto", manifestó en los prolegómenos de la cumbre."La OTAN tiene un problema con España. España no está de acuerdo y es muy injusto para el resto", dijo a su vez Donald Trump a bordo de su avión presidencial rumbo a La Haya, según Reuters. Es su primera reacción ante el acuerdo pactado entre Sánchez y Rutte por el que el Gobierno español obtiene cierta "flexibilidad" para acometer el incremento de gasto hasta 2029, de acuerdo a los objetivos y capacidades.Para España, el acuerdo con Rutte implica que la declaración conjunta se redacte de tal manera que de lugar a cierto margen de interpretación y no a una asunción inequívoca. Por ejemplo, sobre el compromiso de alcanzar un gasto militar del 5% del PIB, en el texto se indica que este atañe "a los aliados" en vez de "a todos los aliados". Sánchez se dotaría así de esa "flexibilidad" para no disparar el gasto a 80.000 millones de euros anuales, algo incompatible con el sostenimiento tanto del estado del bienestar como de su coalición de gobierno.A la espera de la principal reunión de trabajo ya en presencia de Trump, ¿tendrá validez lo acordado entre Rutte y Sánchez? Manjón recuerda que el 5% de gasto es de obligado cumplimiento, según la OTAN. Y tal porcentaje también opera como mecanismo para sanear las finanzas de Washington.En la víspera, el presidente estadounidense reveló en su red Truth Social el contenido de un mensaje de Rutte: "Europa va a pagar a lo grande, como debería, y será tu victoria", escribió Rutte. En el mensaje, el secretario general de la OTAN subrayó que "todos han firmado el 5%". Y en tono adulador, añadió: "Donald, nos has conducido a todos a un momento muy, muy importante para América, Europa y el mundo".

