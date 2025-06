https://noticiaslatam.lat/20250612/sin-cargo-pero-con-poder-la-politica-argentina-empieza-a-digerir-la-condena-a-cristina-kirchner-1163265015.html

"Sin cargo, pero con poder": la política argentina empieza a digerir la condena a Cristina Kirchner

"Sin cargo, pero con poder": la política argentina empieza a digerir la condena a Cristina Kirchner

Tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia, la expresidenta condenada a prisión no podrá volver a ocupar ningún cargo público.

2025-06-12T04:00+0000

2025-06-12T04:00+0000

2025-06-12T04:00+0000

américa latina

política

javier milei

cristina fernández de kirchner

néstor kirchner

argentina

partido justicialista (pj)

corte suprema de justicia

💬 opinión y análisis

Cristina Fernández de Kirchner, la figura más influyente de la política argentina de las últimas dos décadas, quedó formalmente fuera del escenario electoral. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por corrupción dictada en la causa Vialidad, lo que sella su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A los 72 años, y con una pena de seis años de prisión confirmada, la expresidenta deberá cumplir arresto domiciliario.La resolución tiene impacto inmediato: la actual líder del Partido Justicialista no podrá competir en las elecciones legislativas de septiembre, para las que ya había anunciado su postulación como candidata a diputada en la estratégica provincia de Buenos Aires (centro), bastión del peronismo. "El partido judicial le agregó el cepo al voto popular", denunció públicamente la exmandataria.La decisión judicial marca un punto de quiebre en la política argentina. Tras haber ocupado la presidencia entre 2007 y 2015 —sucediendo a su difunto marido Néstor Kirchner (2003-2007)—, y luego la vicepresidencia entre 2019 y 2023, Fernández mantuvo un rol central como referente del peronismo incluso en momentos de adversidad. En el último año, tras la asunción de Milei, había retomado la conducción del principal partido de oposición y se preparaba para revalidar su poder territorial en la provincia más poblada del país.Más allá de su peso institucional, el nombre de Cristina Kirchner es inseparable de la historia reciente de Argentina. Su liderazgo atravesó ciclos de auge y desgaste, pero nunca dejó de condicionar el debate público. Entre 2003 y 2023, ocupó cargos de manera ininterrumpida y se convirtió en la figura central en torno a la cual orbitó gran parte del debate público.La condena firme pone fin a una etapa. Por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, una expresidenta enfrenta una pena efectiva por corrupción confirmada por la Corte Suprema. Aunque en el pasado Carlos Saúl Menem (1989-1999) también fue condenado, su caso nunca llegó a revisión del máximo tribunal, lo que convierte el fallo contra Fernández en un antecedente sin precedentes.La inhabilitación formal no obtura el liderazgo natural de Kirchner en el principal partido opositor al Gobierno de Javier Milei. La principal interrogante que se abre remite a cómo impactará esta nueva etapa en un espacio que, históricamente, se ordenó detrás de liderazgos fuertes consolidados tras elecciones.La paradoja de la centralidad"Que Cristina quede afuera del ring electoral no significa en absoluto que sea marginada del lugar privilegiado que ocupa. La decisión de la Corte termina consolidándola en un lugar de centralidad que ya venía tomando forma: ahora sin cargo, pero con el mismo poder", dijo a Sputnik el politólogo Facundo Cruz.Según el experto, la exmandataria "seguirá manteniendo un capital político incomparable" que, pese a su imposibilidad de competir, continuará ordenando los lineamientos del peronismo, el partido más relevante del país sudamericano. La sentencia que cierra su carrera electoral, en lugar de sepultar su influencia, "va a reforzarla como jefa política", consideró el analista.Si bien el Partido Justicialista perderá la candidatura de su principal figura a nivel nacional, para Cruz, Kirchner "va a seguir traccionando votos", aunque ahora en el peronismo "se abre un escenario de incertidumbre en torno a cómo se conformará la oferta electoral capaz de reunir el consenso que antes tenía Cristina".Sabor agridulce para la Casa RosadaLos efectos no son lineales: un revés para Kirchner no necesariamente redunda en un beneficio para el presidente Milei. Consultado al respecto, Cruz apuntó que "tener a Fernández como rival era un activo muy importante para el Gobierno, porque le permitía polarizar la elección enfrentándose a una líder con una imagen negativa considerable. Sin ella en la cancha, esta narrativa se debilita".Para el experto, "acá no hay un ganador directo en el oficialismo. De hecho, si esto termina de ordenar al peronismo hasta podría ser perjudicial para la Casa Rosada a largo plazo, más allá de que Milei hoy celebre la condena"."Cristina era funcional a esa estrategia de confrontación. Ahora habrá que ver si el Gobierno logra sostener su relato sin su principal adversaria enfrente", destacó Cruz.

