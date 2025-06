https://noticiaslatam.lat/20250610/quiebre-en-la-politica-argentina-la-corte-ratifica-condena-a-cristina-kirchner-por-corrupcion-1163225901.html

"Quiebre en la política argentina": la Corte confirma fallo contra Cristina Kirchner por corrupción

"Quiebre en la política argentina": la Corte confirma fallo contra Cristina Kirchner por corrupción

La expresidenta argentina no podrá ser candidata tras el fallo unánime del máximo tribunal, que ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación... 10.06.2025

La Corte Suprema de Justicia del país sudamericano confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, quien se convierte así en la primera expresidenta del país con una sentencia firme por corrupción. El fallo, emitido por unanimidad, sella su exclusión de la vida política institucional: la actual líder del Partido Justicialista (PJ) no podrá competir por ningún cargo público, incluido el que planeaba disputar este año en la provincia de Buenos Aires.Con el rechazo del recurso de queja presentado por su defensa, el máximo tribunal ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por la Cámara de Casación en noviembre de 2024. La causa, conocida como "Vialidad", investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) al empresario Lázaro Báez durante su presidencia (2007-2015). Según los tribunales, el magnate retribuía los "beneficios indebidamente obtenidos" a través de negocios con "las empresas familiares de la expresidenta".El fallo también ratificó la absolución por el cargo de asociación ilícita, luego de que la Corte desestimara un pedido de la fiscalía para agravar la pena. De acuerdo con la legislación argentina, y por tratarse de una persona mayor de 70 años sin antecedentes penales previos, Kirchner no sería trasladada a prisión efectiva, sino que cumpliría la condena en arresto domiciliario.El impacto político es de primer orden. Fernández de Kirchner había anunciado su intención de competir por una banca como diputada provincial en los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el bastión histórico del peronismo. Tras la sentencia, quedará fuera de la contienda electoral, en un momento clave para la oposición, que se enfrenta al primer examen nacional frente al Gobierno de Javier Milei.Apenas se conoció la decisión del máximo tribunal, la exmandataria reaccionó con dureza. "El partido judicial le agregó el cepo al voto popular" denunció en referencia a la imposibilidad de competir electoralmente. Kirchner calificó a la Corte como un "triunvirato de irresponsables" ligado al "poder económico concentrado".La defensa de Kirchner denuncia que todo el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades. De hecho, apenas iniciado el juicio —en 2019, días antes de asumir como vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023)— la líder peronista tildó de "tribunal del lawfare" a los magistrados que terminarían condenándola en primera instancia, sentencia ratificada por la Cámara de Casación y, finalmente, por la Corte Suprema.El vínculo con el máximo tribunal también estuvo signado por tensiones. En 2023, la exmandataria impulsó el pedido de juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema, alegando conductas improcedentes por parte de sus integrantes. Sin embargo, la iniciativa terminó naufragando en el Congreso nacional.Un antes y un despuésSegún el consultor, se trata de la primera vez en que "un tribunal deja fuera de carrera a una figura de tal peso, algo absolutamente desconocido para la democracia".El impacto de la noticia resulta insoslayable. Consultado por Sputnik, el politólogo Julio Burdman subrayó que "hay un efecto paradojal, porque esto devuelve la centralidad absoluta a Cristina, cuyo liderazgo venía siendo discutido. Hoy todo el peronismo tiene una razón para reorganizarse, y este es el principal dato para la oposición"."El fallo de la Corte Suprema le da [al movimiento] algo que no tenía: una causa común para unirse frente al Gobierno de Milei, y ahora con todos los actores encolumnados detrás de la expresidenta", destacó Burdman.El Palacio y la calleLa ratificación de la condena a la expresidenta tiene efectos inmediatos. Organizaciones sociales y sindicales comenzaron a salir a las calles para impulsar medidas de fuerza en respuesta a la resolución judicial. Según Giorgetta, "estamos frente a un momento de mucha tensión social, porque está claro que una parte de la población no considera legítimo el proceso judicial y va a salir a protestar".El experto planteó un paralelismo con la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, quien —tras un proceso judicial plagado de irregularidades— logró su triunfal regreso a la presidencia de Brasil. El paralelismo no es nuevo. Horas antes de la resolución de la Corte Suprema, el diputado nacional Leopoldo Moreau —cercano a la exmandataria— dijo públicamente que se habían iniciado diálogos con el equipo del mandatario brasileño para coordinar acciones internacionales.De acuerdo con Burdman, "una condena de este calibre naturalmente va a tener un impacto internacional. No está claro que el apoyo de otros presidentes surta un efecto judicial concreto, pero sí puede ejercer presión".

