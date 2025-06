https://noticiaslatam.lat/20250604/sacude-el-tablero-politico-cristina-kirchner-vuelve-como-candidata-a-diputada-en-buenos-aires-1163009211.html

"Sacude el tablero político": Cristina Kirchner vuelve como candidata a diputada en Buenos Aires

"Sacude el tablero político": Cristina Kirchner vuelve como candidata a diputada en Buenos Aires

04.06.2025

Cristina Fernández de Kirchner vuelve al ruedo. A sus 72 años, y bajo el mantra que reza que "la Patria está en peligro", la exmandataria anunció que se presentará como candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof. Si bien se trata de comicios locales, marcarán el terreno de cara a las elecciones nacionales, que tendrán lugar pocas semanas después.El mensaje vertido por la dirigente durante una entrevista televisiva fue claro: "¿alguien concibe que si no nos va bien en el bastión del peronismo nos puede ir bien en las nacionales?". De este modo, Kirchner será candidata en la estratégica tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde residen más de cinco millones de electores —el doble de los de la capital del país—, considerada la "cuna" del justicialismo, donde un triunfo kirchnerista luce prácticamente asegurado.El retorno electoral de Fernández de Kirchner es un mensaje en múltiples sentidos. Por un lado, supone una apuesta plena para frenar el avance de Milei, que viene de obtener un contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, además, es un desafío al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien pese a ser considerado un "hijo político" de la expresidenta —de quien fue ministro de Economía (2013-2015)—, ha intentado desmarcarse de su liderazgo desde la asunción del Gobierno actual.El lanzamiento de la exmandataria también tiene un guiño al Poder Judicial. Sobre ella pesa una condena en segunda instancia por corrupción en la adjudicación de obra pública que, en caso de ser ratificada por la Corte Suprema podrá marginarla de la contienda, dado que la pena de seis años de prisión fue complementada por la prohibición a ejercer cargos públicos. El espacio referenciado en la líder peronista ha presentado un infructuoso proyecto de juicio político a los integrantes del máximo tribunal.Si bien la idea de una expresidenta postulándose para un cargo considerado "menor" —como el de legisladora provincial— puede resultar llamativa, la decisión exhibe un trasfondo que revela el carácter estratégico de los comicios. Buenos Aires es la única provincia gravitante que logró salvar el peronismo tras el cataclismo de las elecciones de 2023 frente a Milei. La mera posibilidad de una derrota en el distrito donde vive el 40% de la población nacional, enciende las alarmas de cara a las presidenciales del 2027.Pese al evidente favoritismo, la partida no será fácil. En la vereda de enfrente la derecha se encamina a una alianza: La Libertad Avanza —de Milei— confluirá con el PRO —de Mauricio Macri— para enfrentar unidos al peronismo en su bastión, a diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando Kicillof se impuso por amplia diferencia en su aventura hacia la reelección frente a la fragmentación opositora.Durante la entrevista televisiva, Kirchner disparó directamente contra el Gobierno nacional, al que tildó de "muy cruel". En cuanto al presidente, la líder peronista lo definió como "un marginal que se ocupa de los ricos" y que no "tiene posibilidades de durar".¿Milei celebra?"Esta noticia sacude el tablero político. Es la vuelta al barro de la principal figura de la política argentina de los últimos 20 años", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta.Según el experto, el anuncio "le abre la puerta al Gobierno nacional para polarizar directamente con Cristina y alimentar su discurso 'anticasta política' que lo llevó a la Presidencia frente al rechazo de la sociedad hacia la dirigencia".Sin embargo, el analista remarcó que "la candidatura de Cristina puede llegar a salvar la provincia de Buenos Aires para el peronismo, algo que, hasta ahora, resultaba absolutamente incierto. Se trata de la principal figura de toda la oposición, que por peso propio tiene capacidad de traccionar muy fuertemente un caudal indispensable de votos".El ruido internoEl impacto no es lineal. Si la postulación de la exmandataria supone un empuje para el peronismo, no necesariamente esto implica una buena noticia para todos sus integrantes. Para Giorgetta, la noticia afecta directamente los planes del gobernador Axel Kicillof, quien buscaba diferenciarse de su otrora jefa política."Pese a la derrota de 2023, Cristina sigue siendo una figura muy convocante entre un sector muy relevante de la población. Sin embargo, el peronismo no puede vivir de recuerdos: y esa renovación tiene en el centro del escenario a Kicillof. Lo que suceda en las elecciones puede reformular el escenario político", destacó el politólogo.

