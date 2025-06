https://noticiaslatam.lat/20250610/representacion-en-crisis-la-apatia-electoral-lleva-a-records-de-ausentismo-en-argentina--1163199977.html

"Representación en crisis": la apatía electoral lleva a récords de ausentismo en Argentina

"Representación en crisis": la apatía electoral lleva a récords de ausentismo en Argentina

10.06.2025

Argentina enfrenta un fenómeno cada vez más visible en sus elecciones: la ausencia masiva de votantes. La participación ciudadana en los comicios locales celebrados en distintos puntos del país se desplomó a niveles históricamente bajos, a apenas cuatro meses de las elecciones nacionales de medio término que marcarán el primer examen frente a las urnas para el Gobierno de Javier Milei.El caso más reciente fue el de la provincia de Misiones (norte), donde el 8 de junio se celebraron comicios municipales. Solo el 55,4% de los votantes habilitados participó, lo que marca el nivel más bajo desde 1983. El dato no es aislado: el mes anterior, en la Ciudad de Buenos Aires, apenas el 53,3% acudió a votar en las elecciones locales, otro mínimo histórico. En ambos casos, se trató de comicios desdoblados —separados— de los nacionales.Históricamente, en Argentina —donde el sufragio es obligatorio— la participación en elecciones nacionales ha rondado el 70-75%. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de esa obligatoriedad se ha vuelto cada vez más laxo, sobre todo en comicios provinciales o municipales. En este contexto, la baja participación ya no parece ser un hecho excepcional, sino una posible nueva normalidad.Aunque se trata de instancias regionales, el patrón comienza a consolidarse como una constante nacional. En provincias como Santa Fe (centro), Chaco y Salta (norte), también se registraron niveles de participación inferiores al 60% en comicios análogos. El fenómeno excede los límites de cada provincia.La situación plantea un desafío central para la Administración de Javier Milei, que en octubre enfrentará su primera prueba nacional en las elecciones legislativas de medio término. Con un Congreso fragmentado y una serie de reformas estructurales pendientes de aprobación, La Libertad Avanza está frente a la posibilidad de reforzar su peso en ambas Cámaras.La posibilidad de que el desencanto con la dirigencia política —a la que Milei eficazmente tildó de "casta"— se canalice por vías ajenas al oficialismo liderado por el outsider abre interrogantes en torno a la probabilidad de concreción de la expectativa libertaria.El nuevo factor"Que la participación haya quedado por debajo del 60% es algo nuevo para la democracia argentina", dijo a Sputnik el analista político Pablo Romá. Según el experto, los datos de las elecciones locales en cada provincia muestran "un fenómeno que se disparó tras la pandemia y que da cuenta de una representación en crisis: ya no parece haber una relación directa entre la sociedad y quienes deben dirigir la política".Para el consultor, la irrupción del fenómeno del ausentismo electoral reviste un carácter multicausal. "Hay una creciente sensación de que la dirigencia ya no resuelve los problemas de la sociedad y esto es gravísimo, porque la deslegitimación de los líderes no es algo que se resuelve de un día para el otro", destacó.Un desafío con nombre propioDe acuerdo con Romá, si bien el fenómeno impacta en todos los partidos políticos, paradójicamente uno de los más afectados es el del actual mandatario argentino."Hay una porción considerable de la población desencantada que se volcó a La Libertad Avanza en 2023 —para llevarla a la Presidencia—, pero que no alcanza a explicar todo el descontento. Estos niveles de participación marcan que los que había quedado fuera del sistema de representación no encontraron en Milei a un líder indiscutido, sino que el problema persiste".En ese marco, el especialista remarcó que "la opinión pública aún se ve considerablemente esperanzada por el Gobierno", al que "no culpa de los males del país". No obstante, el investigador apuntó que "esto no es un cheque en blanco, porque cualquier gestión depende de los resultados: hasta que no se logre resolver el problema económico de fondo —inflación y pobreza, sobre todo— es difícil que este círculo vicioso termine"."Hay un sector de la población que aún no termina de verse atraído por el Gobierno, y eso es un problema. Por el momento no existe en el menú una opción con retórica más disruptiva que la de Milei, lo cual supone que incluso los discursos radicalmente opuestos no alcanzan a acaparar el interés del electorado", destacó el consultor.

