Polarización, desinformación y complejidad: participación de 13% eclipsa elección judicial de México

Polarización, desinformación y complejidad: participación de 13% eclipsa elección judicial de México

03.06.2025

Casi 100 millones de mexicanos estuvieron convocados a ejercer su voto para la renovación del Poder Judicial (PJ). De dicha cifra, alrededor de 13 millones acudieron a la cita. El número, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, refleja un ejercicio "inédito, impresionante, maravilloso y democrático". Por su parte, los partidos opositores —el PRI y el PAN— aseguraron que la jornada electoral fue "un montaje grotesco" en donde la estampa más común fue "casillas vacías, el pueblo desconcertado". Ante ello, advirtieron, el proceso "carece de legitimidad". "Ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. Trece millones de personas, inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar, votaron más de los que votan por ellos, ¿si se entiende? Ahí nada más para la reflexión", contestó Sheinbaum ante los señalamientos. "Era lo esperado"En entrevista con Sputnik, el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, Christian Salazar, señaló que, aunque el número de asistentes a la jornada electoral podría parecer bajo, la cifra está dentro del rango de lo esperado debido a la complejidad del proceso mismo.De acuerdo con el docente, uno de los factores que pudo incidir en la baja concurrencia a las urnas fue la falta de pedagogía en torno a lo que es lo que representa el Poder Judicial y sus tareas. Con él coincide la doctora en Gobierno por la Universidad de Essex, Irma Méndez de Hoyos, quien en charla con este medio abundó que la elección estuvo marcada por la falta de información tanto en torno al funcionamiento del Poder Judicial, de los perfiles y de las tareas de los cargos que se eligieron. Las dificultadesDe acuerdo con Méndez de Hoyos, la baja participación podría complicar también la legitimidad del trabajo del nuevo Poder Judicial. Para Salazar, la prontitud con la que se instrumentó la reforma judicial, misma que fue aprobada apenas seis meses atrás, generó la falta de criterios y el poco entendimiento del proceso mismo por parte de todos sus involucrados. La oposición, otro factor El académico de la UNAM apuntó otro de los factores a considerar en la baja participación registrada este 1 de junio para elegir jueces, magistrados y ministros fue la oposición misma. Y es que, abundó, desde los disidentes de la reforma al poder judicial hubo, en primer lugar, un llamado a no votar, mientras que por el otro la reforma misma no pudo ser discutida fondo debido a la cerrazón de los partidos. Salazar agregó que es innegable que México tiene una problemática con la procuración e impartición de justicia, lo que hacía inminente un cambio en dichos órganos, los cuales no habían sufrido alguna reforma.Para la doctora Méndez de Hoyos, el ejercicio electoral deja varios aprendizajes rumbo al 2027, cuando se volverán a votar algunos cargos del Poder Judicial. Entre las posibilidades a mejorar, dijo, está el poner sobre la mesa que las elecciones se hagan de forma escalonada; es decir, elegir primero a ministros, en otro proceso a magistrados y, posteriormente, a jueces. "Quien se llevó las palmas de este proceso es, sin duda, la ciudadanía que atendió al llamado", concluyó.

