https://noticiaslatam.lat/20250601/el-abece-de-la-eleccion-de-jueces-magistrados-y-ministros-en-mexico--1162931035.html

El abecé de la elección de jueces, magistrados y ministros en México

El abecé de la elección de jueces, magistrados y ministros en México

Sputnik Mundo

Este 1 de junio México celebra una elección inédita e histórica por su naturaleza: por primera vez en la historia moderna del país, los ciudadanos votarán por... 01.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-01T20:08+0000

2025-06-01T20:08+0000

2025-06-01T20:08+0000

américa latina

méxico

reforma al poder judicial mexicano

elección del poder judicial en méxico (2025)

elecciones

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

tribunal electoral del poder judicial de la federación (tepjf)

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/01/1162932109_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0cb8cc2cbde72602b82c45877e49709b.jpg

¿Quién, qué y dónde?Más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas este domingo y en total se elegirán 881 cargos judiciales:Los estados que participan en el proceso electoral para la renovación del PJ son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.Quienes acudan a votar recibirán seis boletas, cada una de un color distinto: Además de esto, todas las boletas deben contar con un talón foliado, se indica el Proceso Electoral en el que estás participando, cargo a elegir, entidad federativa, y distrito electoral. En algunos casos también incluirán, circunscripción, circuito judicial o distrito judicial, según corresponda. Números de cargos y especialidades que elegirás, autoridades postulantes y el nombre completo de las candidaturas."Tendrá que haber rendición de cuentas" En entrevista con Sputnik, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Karina Vaquera consideró que "con esta reforma judicial se da la posibilidad de que la ciudadanía, ahora sí, pueda no solamente votar, sino que, además, pueda darle seguimiento porque es voto popular y, evidentemente, tendrá que haber una rendición de cuentas"."Es algo novedoso y nuevo porque muchas personas no conocían el Poder Judicial y toda esta estructura que tiene", consideró la funcionaria mexiquense. Sobre la polémica de días recientes sobre supuestos acordeones repartidos por integrantes de Morena, el partido en el poder, y los cuales daban línea a las personas por quiénes votar, la consejera electoral aclaró que los ciudadanos puede llevar su lista de nombres y números, ya que la información es muy extensa y es difícil aprenderla de memoria; sin embargo, dijo, estos listados debe ser hechos por los votantes. "La transparencia no se produce nada más de buenas intenciones"En charla con Sputnik, el abogado especializado en anticorrupción, antilavado y transparencia, Michel Levien, abundó que el hecho de democratizar el Poder Judicial podría abonar, per se, a la transparencia de los tribunales del país; sin embargo, el analista advirtió que se necesitan mecanismos claros para que haya un correcta rendición de cuentas. "La transparencia no se produce nada más de buenas intenciones (…) para que esto se construya debe haber ciertos factores y esos factores casi nunca se dan de forma natural", advirtió. Uno de los mecanismos contemplados en la reforma para mejorar las prácticas en materia de justicia es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo órgano que se dedicará a revisar las quejas de los ciudadanos sobre la praxis de los impartidores de justicia. "Las agencias anticorrupción sí que pueden ser buenas, siempre y cuando tengan suficiente poder, suficientes recursos y quienes participan ahí sean independientes", sentenció Levien. "Pero si no hay independencia, pues una de las cosas que pasan con estas agencias es que decimos que son anticorrupción pero se convierte en 'mis anti enemigos'", advirtió.

https://noticiaslatam.lat/20250529/eleccion-de-ministros-en-mexico-amlo-nos-devolvio-la-dignidad-a-los-mexicanos--video-1162751021.html

https://noticiaslatam.lat/20250526/que-papel-tiene-cada-poder-en-las-elecciones-judiciales-en-mexico-1162734162.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, reforma al poder judicial mexicano, elección del poder judicial en méxico (2025), elecciones, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis, suprema corte de justicia de la nación (méxico), tribunal electoral del poder judicial de la federación (tepjf), política