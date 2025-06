https://noticiaslatam.lat/20250603/arrepentido-asi-es-musk-tras-su-salida-del-gobierno-de-eeuu-1162979031.html

¿Arrepentido? Así es Musk tras su salida del Gobierno de EEUU

¿Arrepentido? Así es Musk tras su salida del Gobierno de EEUU

03.06.2025

De acuerdo con el diario The New York Times, a pesar de esto, su labor en la Administración del presidente Donald Trump sigue vigente, puntualmente en el tema del recorte de gastos."Pero Musk ha dicho en los últimos días que pasó demasiado tiempo enfocado en la política, y ha lamentado el daño reputacional que él y sus empresas han sufrido a causa de su trabajo" gubernamental, señaló.Asimismo, en un aparente alejamiento del presidente estadounidense, ha criticado las acciones de las autoridades del país norteamericano.Por ejemplo, en una entrevista para CBS, aseveró que estaba "decepcionado" por el gran y hermoso proyecto de ley, que Trump defendió y fue avalado por la Cámara de Representantes.“Me decepcionó ver el proyecto de ley de gasto masivo, francamente, que aumenta el déficit presupuestario, no solo lo disminuye, y socava el trabajo que hace el equipo del DOGE”, dijo."Sin embargo, Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de política de la Casa Blanca, replicó a Musk en las redes sociales sin mencionar su nombre. Miller afirmó que el proyecto de ley reduciría el déficit —a pesar de que múltiples análisis independientes afirman lo contrario— y señaló que los recortes efectuados por el equipo de Musk no estaban relacionados con el proyecto de ley de gastos", recordó el NYT.Esto no es todo. El 1 de junio, en CBS, el directivo de Tesla y X indicó que la novel cartera en el Gobierno estadounidense era señalada ante cualquier error.Frente a ello, refirió que, cualquier ajuste presupuestal, fuese real o no, siempre hacían referencia a ese departamento."La gente cree que, de algún modo, DOGE les va a impedir recibir su cheque del seguro social, lo cual es completamente falso", subrayó."La propia desilusión de Musk con la política nacional se remonta a dos acontecimientos recientes, según personas cercanas a él: sus frustraciones con el régimen arancelario del presidente y los aproximadamente 25 millones de dólares que gastó apoyando a un candidato que acabó perdiendo una candidatura judicial en Wisconsin", publicó el diario estadounidense.Esto podría marcar aún más la distancia que el magnate tiene con Trump, a quien apoyó fervientemente durante su campaña y al inicio de su Administración.

