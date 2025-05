https://noticiaslatam.lat/20250510/agencias-gubernamentales-de-eeuu-reviran-a-doge-y-reactivan-contratos-cancelados-1162462189.html

Agencias gubernamentales de EEUU reviran a DOGE y reactivan contratos cancelados

Agencias gubernamentales de EEUU reviran a DOGE y reactivan contratos cancelados

Agencias federales del Gobierno estadounidense están "resucitando" decenas de contratos que habían sido cancelados por el recién creado Departamento de... 10.05.2025

Según el reporte, DOGE había enlistado estos contratos como cancelados, incluso después de que algunos de ellos fueron reactivados.Conforme al medio neoyorquino, al menos 44 de ellos han sido resucitados por las agencias federales, aniquilando más de 220 millones de dólares del supuesto ahorro de su grupo, según un análisis del NYT de los datos de gasto federal.Sin embargo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense sigue enumerando 43 de esos contratos como "rescisiones" en su sitio web.El grupo de Musk añadió algunos de ellos, días o semanas después de que fueran reactivados.Los contratos iban desde acuerdos de pequeño costo sobre licencias de software, hasta grandes asociaciones con proveedores que gestionaban datos y registros gubernamentales. La mayoría de los contratos se cancelaron en febrero y marzo, cuando DOGE exigía a los organismos que hicieran grandes recortes en gastos y personal, indicó el diario.Posteriormente, los organismos los restablecieron. En un caso, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) reactivó un contrato en tan solo dos horas y media. Sin embargo, el grupo de Musk lo dio por cancelado, precisó.Los contratistas dijeron que DOGE había recomendado la eliminación de contratos que era poco probable que permanecieran muertos. Algunos eran obligatorios por ley. Otros requerían habilidades que el gobierno necesitaba, pero no tenía."Sus revocaciones plantean cuestiones más amplias sobre cuántos de los profundos, pero precipitados recortes presupuestarios del grupo de Musk se revertirán con el tiempo, erosionando su efecto a largo plazo sobre la burocracia y el gobierno en Washington", añadió el medio.El periódico estadounidense puso como ejemplo un caso en el norte de Virginia, donde el contratista gubernamental Larry Aldrich recibió en febrero la notificación de que su empresa, BrennSys, había perdido el contrato para realizar el diseño web y producir videos para un sitio del Departamento de Asuntos de Veteranos, destinado a personas que sufren de estrés postraumático."La Asociación de Veteranos no puede hacer este trabajo por sí sola", afirmó Aldrich al NYT. "No tienen ni la mano de obra ni los conocimientos necesarios". La cancelación del contrato no duró mucho.Un portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo que las reversiones mostraron que las agencias habían reevaluado los recortes que hicieron en el impulso inicial para cumplir con las instrucciones de Musk.

