"Su poder no es ilimitado": Trump enfrenta obstáculos para implementar su agenda en EEUU

"Igual que Trump, Musk prometió demás y luego vio que no solo sus negocios estaban perdiendo valor por su involucramiento con el Gobierno, sino que su propio input no estaba haciendo demasiada diferencia, dado que uno no puede actuar con la misma rapidez en la administración pública que en una empresa de la que vos sos el dueño. El hecho de que Musk haya cuestionado abiertamente la megaley que impulsa Trump [conocida como One Big Beautiful Bill] argumentando que representaba más deuda pública deja en claro además que el empresario no estaba enteramente alineado con lo que está haciendo la Casa Blanca", apunta.