Las revelaciones sobre la salud de Biden "refuerzan la idea de que los demócratas no son confiables"

El diagnóstico de cáncer del expresidente de EEUU, Joe Biden, reavivó el debate sobre hasta qué punto se ocultó su declive cognitivo y físico. Expertos dijeron... 24.05.2025

Tras la contundente derrota del Partido Demócrata en las elecciones generales de noviembre, donde no solo perdió la presidencia a manos de Donald Trump, sino que quedó como minoría en ambas cámaras del Congreso, sus principales dirigentes, desde líderes parlamentarios de alto peso hasta jóvenes figuras ascendentes, han intentado dar señales de haber oído el mensaje de los votantes, prometiendo una renovación para volver a conectar con un electorado que le había dado la espalda.Sin embargo, una serie de sucesos recientes, casi todos ellos vinculados al expresidente Joe Biden, el último líder del partido a nivel nacional, han saboteado el proyecto de reconstrucción demócrata y han hecho que los políticos emanados tengan que dedicar más tiempo a revisitar la fallida presidencia del último mandatario y defender sus acciones que a intentar poner sobre la mesa sus propuestas para el futuro o debatir la agenda del presidente Trump.Esta semana, el propio Biden anunció que fue diagnosticado con un cáncer agresivo que ya hizo metástasis en los huesos. El diagnóstico se suma a la publicación de dos libros que revelan dramáticos detalles sobre el nivel de declive que experimentó el ahora expresidente durante sus últimos dos años en la Casa Blanca.Los textos evidencian además cómo su equipo y el Partido Demócrata intentaron ocultarlo hasta que el fatídico debate presidencial contra Trump obligó al exmandatario a abandonar sus planes de reelección. Estas revelaciones "refuerzan la idea que los demócratas no son confiables", le dijo a Sputnik el internacionalista Samuel Losada, egresado de la Universidad de Belgrano."Los demócratas seguirán presos de este tema"De acuerdo con el analista, en el primer año de un Gobierno es habitual que el partido que perdió haga todo lo posible para rearmarse e intentar quitarle al oficialismo el capital obtenido con su victoria electoral. Sin embargo, señala Losada, los demócratas no han podido dedicarse a ninguna de las dos tareas de manera efectiva, ya que todavía siguen atrapados en el debate sobre la salud de Biden, debido a que "todo el tiempo están apareciendo nuevas revelaciones sobre su estado físico y mental".En ese sentido, el internacionalista recordó que el protagonismo de Biden en las noticias implica un gran problema para muchos de los potenciales candidatos demócratas para las elecciones del 2028, como el exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, el gobernador de California, Gavin Newson, e incluso la propia Kamala Harris, ya que todos ellos negaron en el pasado y en reiteradas oportunidades que Biden estuviera mal de salud o que presentara problemas cognitivos."Todos ellos no solo deberán responder por qué le mintieron a los votantes, sino que también hace más difícil que el recuerdo de la mala gestión de Biden se vaya esfumando", señaló.Vale recordar que tanto en artículos periodísticos que se publicaron tras el debate presidencial, como en los libros que se han publicado recientemente sobre su salud, queda claro que las capacidades cognitivas y físicas del entonces presidente se encontraban dramáticamente reducidas, hasta el punto de que no reconocía a sus colaboradores y amigos de décadas, y solo podía trabajar un puñado de horas por día.¿Un presidente títere?En ese sentido, el internacionalista Matías Flaco, egresado de la Universidad de Palermo, le dijo a Sputnik que la falta de transparencia de la última Administración demócrata y del propio partido —que bloqueó cualquier intento de realizar una primaria competitiva y facilitó la nominación de Biden, quien finalmente fue remplazado por Harris— será un gran obstáculo para volver a ganarse la confianza de los ciudadanos.Esto, en su opinión, esta situación representa no solo "una gran traición" al pacto democrático implícito en una elección, ya que quien gobernaba en la práctica no era la persona que los ciudadanos habían elegido, sino que mantiene presente en la mente de los votantes jóvenes, un bloque que los demócratas necesitan volver a convencer si quieren recuperar la Casa Blanca, que el establishment demócrata "corrupto y gerontocrático" sigue al mando."Los demócratas han hablado de renovar el partido tras perder con Trump, pero en la práctica, al elegir candidatos para comicios locales del 2025 y a sus principales representantes en los comités, han dejado en claro que siguen prefiriendo a los dirigentes vinculados al expresidente y Nancy Pelosi, es decir, personas sospechadas de corruptas y que llevan décadas en el partido. Por lo queda en claro que Biden es más bien un síntoma de un problema más amplio que tiene que ver con la falta de liderazgos y una dirigencia deshonesta", concluye.

