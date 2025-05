https://noticiaslatam.lat/20250523/el-servicio-de-ia-de-elon-musk-seria-utilizado-por-el-gobierno-de-eeuu-1162698801.html

El servicio de IA de Elon Musk sería utilizado por el Gobierno de EEUU

Pese a tratarse de un servicio tecnológico privado, el chatbot de inteligencia artificial Grok estaría siendo utilizado a los más altos niveles del Gobierno de... 23.05.2025, Sputnik Mundo

La noticia fue a dada conocer por la agencia Reuters, que consultó a tres personas familiarizadas con el asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Una de las fuentes dijo que el equipo de Musk en la Administración Trump ha estado utilizando una "versión personalizada" del chatbot Grok para procesar los datos gubernamentales de forma más eficiente en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el organismo recientemente creado por el Gobierno estadounidense para tener un presupuesto y un gasto más eficaz. Sin embargo, indica la nota, el problema de que la Administración Trump esté utilizando este servicio de inteligencia artificial desarrollado por la compañía xAI de Elon Musk es que se pondría en peligro información altamente sensible. Las otras dos fuentes consultadas revelaron que el personal del DOGE y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional autorizaron usar este servicio, pese a que Grok no fue aprobado en el Departamento."El uso de Grok podría reforzar la preocupación entre defensores de la privacidad y otros de que el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk parece estar dejando de lado las protecciones establecidas para el manejo de datos confidenciales a medida que el presidente Donald Trump sacude la burocracia estadounidense", señala el reporte. Aunque el multimillonario de origen sudafricano dijo que reduciría drásticamente sus funciones como director el DOGE, es uno de los empresarios más cercanos a Trump. Incluso hace unos días cerró negocios en Arabia Saudita para su compañía Starlink, en un acuerdo de inversión de 600.000 millones de dólares.Elon Musk había dicho que su plan de reducción presupuestal le ahorraría a Washington hasta 150.000 millones de dólares y también advirtió constantemente que el país se iría a la quiebra si no reducía su gasto público.

