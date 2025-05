https://noticiaslatam.lat/20250528/exprimer-ministro-de-israel-arremete-contra-netanyahu-por-la-situacion-en-gaza-1162778404.html

Exprimer ministro de Israel arremete contra Netanyahu por la situación en Gaza

En una columna de opinión publicada por el diario israelí 'Haaretz', el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, aseguró que el país hebreo "está cometiendo... 28.05.2025, Sputnik Mundo

A decir de Olmert, que entre 2006 y 2009 fungió como 12.° premier israelí, el Estado judío "libra actualmente una guerra sin propósito, sin objetivos ni planificación clara, y sin ninguna posibilidad de éxito".El también exmiembro del Likud, el partido de Netanyahu, sentenció que la Operación Carros de Gedeón, lanzada a mediados de mayo para supuestamente derrotar a Hamás y liberar a todos los rehenes, "es, ante todo, la actividad confusa de las unidades militares israelíes desplegadas en Gaza". Además, dijo que las estadísticas de palestinos asesinados están "alcanzando proporciones monstruosas" y que las operaciones recientes en el enclave no tienen relación alguna con "objetivos bélicos legítimos". En ese sentido, aseguró que el empeño bélico del Gobierno se ha convertido en una guerra política privada, cuyo resultado inmediato es la transformación de la Franja de Gaza en "una zona de desastre humanitario". Olmert señaló que, durante el último año, él ha rechazado todas las acusaciones contra el gobierno israelí y la conducta de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza (FDI), incluidos los señalamientos de genocidio y crímenes de guerra. "Se produjeron asesinatos excesivos, pero afirmé con firmeza y convicción, en ningún caso un funcionario del gobierno dio órdenes de atacar indiscriminadamente a los civiles gazatíes", rememoró el ex primer ministro. Sin embargo, sostuvo que, a la luz de los hechos recientes, no ha podido seguir negando que el país hebreo comete crímenes de guerra. "Es más bien el resultado de la política gubernamental, dictada de forma consciente, maliciosa e irresponsable. Sí, Israel está cometiendo crímenes de guerra", añadió.Como parte de la Operación Carros de Gedeón, que el país hebreo lanzó a mediados de este mes supuestamente para "someter a Hamás" y recuperar a los 58 rehenes que permanecen en manos del movimiento palestino, miles de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se desplazaron al norte y sur de la Franja de Gaza.La operación terrestre se llevó a cabo tras días de intensos ataques aéreos contra Gaza, los cuales, según informaron las autoridades sanitarias, han aniquilado a familias enteras y en medio de un bloqueo de dos meses que ha impedido el ingreso de alimentos y ayuda para la población.En una entrevista con la cadena británica, el secretario general para Asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que "14.000 bebés morirán en las próximas 48 horas" si la ayuda necesaria para alimentarlos no entra a Gaza.Sobre los cinco camiones de ayuda que Israel permitió ingresar la víspera, el alto funcionario aseguró que, en comparación con los 500 camiones diarios que entraban a Gaza, se trata de "una gota en el océano".

