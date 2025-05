https://noticiaslatam.lat/20250527/onu-advierte-que-menos-del-5-de-las-tierras-en-gaza-son-cultivables-1162746555.html

ONU advierte que menos del 5% de las tierras en Gaza son cultivables

ONU advierte que menos del 5% de las tierras en Gaza son cultivables

Sputnik Mundo

A las advertencias de hambruna en la Franja de Gaza si Israel no detiene el asedio se suma un nuevo escenario sombrío: menos del 5% de la superficie cultivable... 27.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-27T07:30+0000

2025-05-27T07:30+0000

2025-05-27T07:30+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

franja de gaza

fao

onu

israel

hamás

rafah

agricultura

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/12/1161606125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e63f6b92bd03d85b5b0c4be8be62a0ae.jpg

Según el organismo –que se basó en un informe geoespacial realizado con Unosat, el centro satelital de la ONU–, a finales de abril más del 80% de las tierras agrícolas estaban dañadas y el 77,8% ya no eran accesibles, por lo que solo un 4,6% de la superficie para este fin es potencialmente cultivable. Además, casi el 82,8% de los pozos de agua de uso agrícola estaban dañados (frente al 67,7% en diciembre de 2024).Lo anterior "mina aún más la capacidad de producción alimentaria y exacerba el riesgo de hambruna en la zona", subrayó la FAO, que advirtió que la situación es particularmente crítica en Rafah y en el norte, en donde "casi" ninguna tierra agrícola es accesible. "Este nivel de destrucción no se debe solo a la pérdida de infraestructura, sino al colapso del sistema agroalimentario de Gaza y sus recursos vitales. Lo que una vez proporcionó alimentos, ingresos y estabilidad a cientos de miles de personas ahora está en ruinas", declaró Beth Bechdol, directora general adjunta de la FAO. De acuerdo con la FAO, antes del 7 de octubre de 2023, la agricultura representaba cerca del 10% de la economía de Gaza, mientras que más de 560.000 personas (una cuarta parte de la población total del enclave) vivían parcialmente de la producción agrícola, ganadería o pesca. A mediados de este mes, el nuevo análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés) de la FAO alertó que casi medio millón de palestinos se enfrentan al inminente riesgo de hambruna si Israel no levanta el bloqueo y detiene su campaña militar en la Franja de Gaza. De acuerdo con el estudio, actualmente se registra un deterioro significativo en la situación del enclave palestino desde el último informe de octubre del año pasado, debido al bloqueo total que impuso Israel poco antes de romper el armisticio con Hamás, impidiendo el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos y todo tipo de ayuda humanitaria al enclave.Si bien el Ejército israelí sostiene que ingresó suficiente ayuda humanitaria a Gaza en los dos meses del armisticio con Hamás, tras reanudar los bombardeos contra el enclave, las FFAA dijeron que no permitirán que la ayuda vuelva a ingresar hasta que entre en funciones un plan de distribución israelí-estadounidense.En medio de la presión internacional, en los últimos días el país hebreo permitió el ingreso de cinco camiones de ayuda, sin embargo, los expertos de la ONU aseguraron que, en comparación con los 500 camiones diarios que entraban a Gaza, se trata de "una gota en el océano".

https://noticiaslatam.lat/20250521/netanyahu-toda-la-franja-de-gaza-estara-bajo-control-de-las-fuerzas-israelies-1162667815.html

palestina

franja de gaza

israel

rafah

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, palestina, franja de gaza, fao, onu, israel, hamás, rafah, agricultura, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio