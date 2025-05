https://noticiaslatam.lat/20250508/eeuu-y-europa-deberian-avergonzarse-de-su-silencio-no-permitir-que-netanyahu-actue-con-impunidad-1162415089.html

EEUU y Europa "deberían avergonzarse de su silencio" y no permitir a Netanyahu actuar en "impunidad"

EEUU y Europa "deberían avergonzarse de su silencio" y no permitir a Netanyahu actuar en "impunidad"

Sputnik Mundo

Estados Unidos y los países europeos deberían avergonzarse de su silencio ante el actuar de Israel en la Franja de Gaza, además, tendrían que dejar de permitir... 08.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-08T03:03+0000

2025-05-08T03:03+0000

2025-05-08T03:10+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

franja de gaza

hamás

israel

fuerzas de defensa de israel (fdi)

gobierno de israel

benjamín netanyahu

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/07/1162416026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6ecadcb52de94b75d2ec069cc3c3a95.jpg

Esta semana, Israel aprobó un plan para expandir la operación en la Franja de Gaza y reforzar la presión militar sobre el movimiento palestino Hamás. De acuerdo con el asesor de la oficina del primer ministro israelí, Dmitri Gendelman, el referido plan incluye la toma y retención de territorios en Gaza, traslado de civiles hacia el sur para "garantizar su seguridad", privar a Hamás del acceso a la ayuda humanitaria, así como ataques masivos contra las infraestructuras y centros de mando del movimiento palestino.En ese contexto, el medio británico advierte que el país hebreo se encamina hacia la ocupación total del territorio palestino, toda vez que el reciente plan obligaría a la población del enclave a refugiarse en zonas cada vez más estrechas, en medio de bombardeos más intensos y bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Israel destruyendo las pocas estructuras que permanecen en pie. Lo anterior, indica el artículo, sería un desastre para los 2,2 millones de palestinos del enclave que ya han padecido un sufrimiento inconmensurable. Ante ello, recuerda que, durante los dos últimos meses, Israel ha bloqueado la entrega total de ayuda a la Franja de Gaza, en momentos en que las tasas de desnutrición infantil continúan en ascenso, los pocos hospitales en funcionamiento se están quedando sin medicamento y las advertencias de hambruna y enfermedades son cada vez peores. A pesar de la magnitud de la catástrofe que enfrenta el pueblo de Gaza, observa el Financial Times, Estados Unidos y los países europeos que presentan a Israel como la única democracia en Oriente Próximo y un aliado que comparte sus valores "apenas han emitido una palabra de condena". El 7 de octubre de 2023, el movimiento de resistencia islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe) lanzó la operación Tormenta de Al-Aqsa. Así, disparó más 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia el centro y sur de Israel. A su vez, inició una incursión terrestre en territorio israelí que derivó en el asesinato de unas 1.200 personas, cerca de 5.500 heridos y la toma de más de 240 rehenes. En represalia, Israel declaró la guerra contra Hamás. Ordenó un bloqueo total del enclave palestino e inició una serie de bombardeos que, hasta la fecha, han asesinado a más de 50.000 personas, la mayoría mujeres y niños. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, pues se sospecha que muchos cadáveres permanecen bajo los escombros. La cifra de muertes en Gaza aumentó cuando Israel rompió el cese al fuego con Hamás, que comenzó en enero con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Catar y que estaba dividido en tres fases. Además, casi la totalidad de la población gazatí ha sido desplazada en más de una ocasión de sus hogares. El sistema de salud ha sido gravemente afectado, con hospitales que a menudo son bombardeados por Israel al alegar que son escondites de Hamás. Mientras que el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria fue totalmente suspendido por Israel tras reanudar los bombardeos. Si bien Estados Unidos y diversos países europeos han instado a Tel Aviv a detener la ofensiva y a permitir la entrada de ayuda a Gaza, en la práctica han dado su respaldo incondicional a Israel, al enviar armas y ayuda millonaria al país hebreo. Por ejemplo, el artículo del Financial Times recuerda las breves declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este fin de semana reconoció que los gazatíes se están muriendo de hambre y sugirió que su país ayudaría a llevar alimentos al enclave. No obstante, el republicano "solo ha envalentonado a Netanyahu", dice el medio, al señalar que, a pesar de sus promesas de acabar con la guerra en Gaza, Trump anunció planes para vaciar el enclave de palestinos y tomar el control. Adicionalmente, con el respaldo de Washington, Israel rompió en marzo el alto el fuego acordado en enero alegando que Hamás se negó a extender la primera fase del armisticio. Desde entonces, dice el medio, altos funcionarios israelíes han declarado que están implementando el plan de Trump para expulsar a los palestinos de su país. Incluso, tras la aprobación del plan para extender las operaciones en el enclave, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseveró: "Por fin vamos a ocupar la Franja de Gaza".Mientras que diversos países de la Unión Europea, incluidos Alemania, Polonia y Francia, han dejado claro que no van a detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

https://noticiaslatam.lat/20250426/onu-se-queda-sin-reservas-de-alimentos-en-la-franja-de-gaza-1162226621.html

https://noticiaslatam.lat/20250405/la-arquitectura-legal-internacional-esta-ahora-mismo-en-coma-1161887558.html

palestina

franja de gaza

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, palestina, franja de gaza, hamás, israel, fuerzas de defensa de israel (fdi), gobierno de israel, benjamín netanyahu, donald trump, eeuu, financial times, 🌍 europa, genocidio