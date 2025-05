https://noticiaslatam.lat/20250520/paguen-el-precio-trump-insiste-en-pelear-con-empresas-por-secuelas-arancelarias-1162638098.html

"Paguen el precio": Trump insiste en pelear con empresas por secuelas arancelarias

"Paguen el precio": Trump insiste en pelear con empresas por secuelas arancelarias

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a las grandes compañías que, si se atreven a subir los precios para apaciguar los aranceles, utilizará... 20.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-20T09:00+0000

2025-05-20T09:00+0000

2025-05-20T09:00+0000

internacional

donald trump

aranceles

📈 mercados y finanzas

walmart

amazon

mattel

eeuu

joe biden

casa blanca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/13/1162638850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a2aa02450e86e24d8bff715ffab0aef4.jpg

Recientemente, la cadena de supermercados Walmart dijo que tendría que subir los precios de algunos productos como consecuencia de los altos costos derivados de la guerra comercial que Trump le declaró al mundo. La disputa contra los empresarios estadounidenses ocurre en el marco del incremento de los precios debido a los aranceles impuestos por la Administración Trump. De acuerdo con los expertos, se espera que la guerra arancelaria impacte en el costo de productos representativos del estilo de vida estadounidense, como coches, vestido y electrónicos. Si bien el republicano se comprometió a bajar la inflación, a poco más de 100 días de su retorno a la Casa Blanca, se espera que su política comercial desate una subida de precios masiva. En ese contexto, el 29 de abril, después que Amazon informó que estaba considerando implementar un cargo adicional en su plataforma Haul, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, criticó la medida y la toldó de "acto hostil y político" contra el mandatario estadounidense.Después de la polémica, Amazon dijo que, aunque estaba considerando mostrar el precio de los aranceles, finalmente no aprobó el plan y que este "no va a suceder". Unos días después, Trump amagó con un arancel del 100% a Mattel, en respuesta a las declaraciones del fabricante de juguetes, que dijo que estaba considerando subir sus precios. Para el CEO de la compañía, Ynon Kreiz, los aranceles del presidente estadounidense impedirán que la industria de juguetes se instale en Estados Unidos, toda vez que es imposible fabricar los productos en ese territorio y continuar vendiéndose a precios accesibles con las altas tarifas impuestas. Según informó CNN, hasta el momento las amenazas de Trump parecen estar dirigidas a las grandes firmas y sus ganancias, en consonancia con las acusaciones de su antecesor, Joe Biden (2021-2025), quien acusó que los magnates subieron los precios aprovechándose de la crisis inflacionaria que laceró al país norteamericano durante la mayor parte de su mandato. El índice de precios al productor (IPP) disminuyó un 0,5% intermensual, según cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales. La información contrasta con los datos de marzo, cuando no hubo variación. La cifra del IPP de abril sugiere que, por el momento, los empresarios de EEUU están absorbiendo los aumentos de precios derivados de la imposición de aranceles del presidente Trump. Además, se trataría de una reducción en las ganancias de estas compañías.

https://noticiaslatam.lat/20250517/pasa-el-tiempo-y-trump-presiona-a-los-paises-para-alcanzar-acuerdos-arancelarios-1162586562.html

https://noticiaslatam.lat/20250408/la-mayoria-de-los-estadounidenses-esperaria-precios-mas-altos-por-los-aranceles-de-trump--1161943769.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, aranceles, 📈 mercados y finanzas, walmart, amazon, mattel, eeuu, joe biden, casa blanca