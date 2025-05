https://noticiaslatam.lat/20250516/indice-de-precios-al-productor-en-eeuu-se-contrae-en-abril-su-mayor-caida-en-cinco-anos-1162572086.html

Índice de precios al productor en EEUU se contrae en abril, su mayor caída en cinco años

Índice de precios al productor en EEUU se contrae en abril, su mayor caída en cinco años

Sputnik Mundo

El índice de precios al productor (IPP) disminuyó un 0,5% intermensual, según cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales, en contraste con... 16.05.2025, Sputnik Mundo

Se trata de la primera caída mensual desde octubre de 2023 y la más grande desde abril de 2020, cuando el comienzo de la pandemia y los confinamientos impuestos alrededor del mundo provocaron una disrupción de la cadena de suministros y un aumento de los precios.En tanto, el IPP subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, cayó un 0,4%, la mayor caída desde 2015. La cifra del IPP de abril sugiere que, por el momento, los empresarios de EEUU han decidido absorber los aumentos de precios derivados de la imposición de aranceles del presidente Donald Trump que, si bien muchos se han pausado o exceptuado para productos de ciertos sectores, el gravamen base a todas las importaciones del exterior sigue vigente.Sin embargo, esto también significa que el margen de ganancia, ya sea para compañías grandes o pequeños empresarios, comienza a achicarse, lo cual podría afectar en el corto plazo la inversión y el mercado laboral en EEUU.Sin embargo, según consigna el diario Financial Times, los expertos advierten que la mayor parte del impacto de los nuevos aranceles de importación de Trump aún no se ha sentido. En ese sentido, el diario recuerda que Walmart advirtió este 15 de mayo que no podrá absorber toda la presión de los aranceles, lo que se va a traducir en precios más altos para los consumidores estadounidenses.

