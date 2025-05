https://noticiaslatam.lat/20250518/que-cambiara-en-doge-tras-el-alejamiento-de-musk-1162609737.html

¿Qué cambiará en DOGE tras el alejamiento de Musk?

Musk dijo anteriormente a inversionistas de sus empresas que dejaría de participar de tiempo completo en DOGE en abril y que solo trabajaría en las labores del departamento uno o dos días por semana, luego de que se desplomaron las acciones de Tesla, su compañía de autos eléctricos.Si embargo, según CNN, el alejamiento del magnate de sus funciones gubernamentales no implicará que el recién creado departamento deje de hacer sus polémicas labores como operar el despido de cientos de empleados gubernamentales, o detectar supuestos fraudes a la Administración federal estadounidense.De acuerdo con la cadena, los funcionarios impuestos por Musk en diferentes agencias seguirán con sus labores por años."Ya hay mucha gente de Elon y no se van a ir, así que el caos continuará y nada cambiará", dijo a CNN un empleado de la Administración de Servicios Generales con conocimiento de la dirección de la agencia.Durante los primeros cuatro meses de la Administración Trump, DOGE ha despedido u obligado a renunciar a 121.000 trabajadores federales.Algunos secretarios, como el de Estado, Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, ya se han opuesto a lo que consideran una usurpación de autoridad por parte del novel departamento.Un funcionario de la Administración, hablando bajo condición de anonimato, dijo a CNN que "DOGE está en todas partes". Aunque no quiso identificar el tamaño de la fuerza de trabajo del organismo, destacó que "será sustancial".En una entrevista en marzo, Musk dijo a Fox Business que DOGE tenía alrededor de 100 empleados, que esperaba que aumentara a unos 200.Algunos miembros de ese equipo ya han sido absorbidos por puestos más tradicionales dentro de las agencias, y es probable que les sigan más.Los funcionarios alineados con el DOGE ocupan altos cargos en casi todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo y, en algunos casos, son los máximos responsables de esas dependencias.Conforme a CNN, ejecutivos procedentes directamente de Tesla, SpaceX, The Boring Company, xAI y X, o con estrechos vínculos con Musk en el mundo de la tecnología, controlan por completo algunos de los centros neurálgicos más importantes, aunque en gran medida desconocidos, de Washington."En los meses transcurridos desde entonces, se han asegurado un control similar encima o dentro de la columna vertebral de los programas de derechos, ingresos y asistencia del gobierno. Para ello, han identificado metódicamente y luego marginado, despedido o forzado la jubilación de altos funcionarios de la Administración de la Seguridad Social, el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Gestión de Personal, la Administración de Servicios Generales y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid", señaló el medio.

