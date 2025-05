https://noticiaslatam.lat/20250517/proyectos-mineros-se-retrasan-en-argentina-milei-es-victima-de-su-propia-motosierra--1162587116.html

Proyectos mineros se retrasan en Argentina: ¿Milei es víctima de su propia motosierra?

El Gobierno argentino todavía no aprobó ninguno de los siete proyectos mineros presentados desde 2024 al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones... 17.05.2025, Sputnik Mundo

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, más conocido como RIGI, fue uno de los grandes anuncios del Gobierno de Javier Milei durante sus primeros meses de gestión. Incluido dentro de la denominada Ley Bases, el instrumento ofrecía cuantiosos beneficios fiscales y aduaneros a emprendimientos fundamentalmente del sector minero y energético.Sin embargo, el instrumento de Milei parece no estar funcionando como se preveía. Un artículo del medio especializado Econojournal da cuenta de que, de los siete proyectos mineros presentados al RIGI —cinco de litio, uno de oro y uno de cobre— ninguno recibió aprobación, a pesar de que los primeros fueron presentados en octubre de 2024.Según un relevamiento de este sitio, entre los siete proyectos que aún esperan una respuesta del Gobierno están Rincón Litio, un proyecto de la minera anglo-australiana Río Tinto, considerada la segunda minera más grande del mundo. El proyecto, ubicado en la provincia de Salta, implicaría una inversión de 2.700 millones de dólares.La misma cifra también llegaría si se concreta el proyecto del grupo canadiense McEwen Mining en Los Azules, provincia de San Juan. En la lista de espera también están otros emprendimientos importantes, aunque de menor envergadura, como Minas Argentinas en San Juan o Posco Argentina en Salta y Catamarca, con 1.000 millones de dólares de inversión cada uno.El propio artículo ofrece una posible respuesta a las demoras, incluso aunque el Gobierno argentino no haya querido dar una explicación oficial a las demoras: los recortes afectaron a la capacidad del Estado argentino para dar estudio a las solicitudes y en otros casos directamente falta capacitación en los técnicos disponibles.En diálogo con Sputnik, el director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, Nicolás Malinovsky, consideró que los retrasos en la aprobación de los proyectos pueden relacionarse con la propia política de Milei en relación al Estado y la función pública.Para Malinovsky, la falta de avance de ese régimen no se relaciona tanto con un "desconocimiento" de los sectores mineros y energéticos por parte del Gobierno, sino por su convicción de la necesidad de "achicar el Estado" y así promover "más negocio para las corporaciones". De hecho, aventuró que es posible que el Ejecutivo argentino termine "salteándose" algunos requisitos a través de decretos presidenciales, un instrumento que el Gobierno de Milei ha utilizado con frecuencia.Al mismo tiempo, el experto consideró que puede existir un "apuro" por parte de las empresas solicitantes debido a que "todavía no hay una estabilidad clara del Gobierno a largo plazo", lo que podría llegar a poner en cuestión la existencia del RIGI en el futuro. En cambio, si logran asegurarse el ingreso al RIGI, luego "va a ser muy difícil volver atrás este régimen de incentivos".Las demoras del RIGI, una buena noticiaMalinovsky no duda de que, más allá del contrasentido de que se estanque una herramienta tan promocionada por Milei, la no aprobación de proyectos en el marco del RIGI es algo "positivo" para el sector minero de Argentina.En ese sentido, el experto recordó que este régimen "permite a capitales nacionales extranjeros extraer un recurso natural por 30 años sin exigirle nada a cambio", en referencia a que no obliga a los emprendimientos a generar cadenas de valor, utilizar insumos fabricados en el país o transferir tecnología a Argentina. Además, exonera las retenciones a las exportaciones y permite que, a partir del cuarto año, los proyectos puedan enviar el 100% de sus ganancias a sus casas matrices en el exterior.Por ese motivo, Malinovsky remarcó que los proyectos mineros que ingresen al RIGI serán "netamente extractivistas". Una visión que, según el experto, coincide con el proyecto de país de "enclave colonial" defendido por el Gobierno de Milei y que impide que Argentina pueda "insertarse en el mundo sus productos, capturar dólares y poder sacarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) de encima".En ese sentido, el analista subrayó que el régimen le quita a Argentina su "capacidad de obtener divisas" de estos grandes proyectos e introduce al país en la "encrucijada" de no poder hacer ingresas dólares justo cuando se encuentra más presionado por el FMI para repagar los créditos otorgados por el organismo."Es una doble atadura. Por un lado, te acorrala el FMI y, por el otro, los recursos naturales están atados a empresas que ingresan a este régimen", alertó.

