Argentina y su 'boom' en la producción energética: ¿la llave para el crecimiento económico?

Sputnik Mundo

El Gobierno y las empresas petroleras argentinas apuntan a que el país culmine el año superando su récord histórico de producción de petróleo, gracias al... 21.03.2025, Sputnik Mundo

El yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén, hace tiempo que dejó de ser una promesa y se consolida cada vez más como un recurso estratégico clave para la economía argentina, especialmente por su capacidad exportadora. De hecho, las empresas que operan sus pozos confían en que se alcanzará el récord histórico de producción hacia finales de 2025.A comienzos de marzo, la petrolera argentina YPF informó que cerró el año 2024 con una producción promedio de 122.000 barriles diarios de petróleo, una cifra 26% superior a la de 2023 y por encima del objetivo de los 120.000 barriles. El dato posiciona a YPF como el mayor productor en Vaca Muerta, donde también operan compañías como Vista Energy, Pampa Energía, Pan American Energy, Chevron, Shell o Pluspetrol.Los números causan optimismo entre los operadores. El gerente de YPF, Horacio Marín, aseguró durante un evento del Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA) que la empresa pretende llevar su producción diaria a 200.000 barriles para finales de 2025. De la mano con esto, Argentina podría batir un récord de 850.000 barriles diarios que el país llegó a producir en 1998, con Vaca Muerta como principal impulsor.Terzaghi, editora de Energía del Diario Río Negro, destacó que en la actualidad solo Vaca Muerta concentra lo que hace 25 años se producía en toda la cuenca neuquina, que ocupa cuatro provincias del país (Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa). El 56% del petróleo producido por el país tiene su origen en Vaca Muerta por lo que, tal como ilustró la periodista, "más de uno de cada dos barriles que se produce en Argentina viene de Vaca Muerta".El éxito de Vaca Muerta también es palpable en el mercado del gas natural, mercado en el que la formación es considerada la segunda más importante del mundo. Terzaghi destacó que la zona produce más del 60% de la producción de gas natural del país, es decir, unos 70 millones de metros cúbicos por día, lo que puede graficarse como "el doble de lo que produce Bolivia".El transporte de petróleo y gas, la llave del crecimientoTerzaghi relativizó la existencia de un "boom" de la producción en Vaca Muerta, recordando que los niveles de producción han aumentado progresivamente sin detenerse. De todos modos, reconoció que Argentina ha dado pasos clave para eliminar las trabas que impedían que el país sudamericano incrementara significativamente la producción.La cuestión es más notoria en lo que refiere al gas natural, que no puede almacenarse y por tanto debe producirse "en función de la demanda", apuntó la especialista. Terzaghi mencionó que la inauguración, en octubre de 2024, de una planta compresora en la localidad de Salliqueló permitió culminar el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner (hoy denominado Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno) y así "levantar el freno que había en la capacidad de transporte de gas natural".El transporte del petróleo también tuvo una noticia alentadora, con la finalización de las obras del Proyecto Duplicar, que comprende el llenado de 525 kilómetros de oleoductos para conectar Neuquén con Puerto Rosales, un puerto exportador de petróleo en la provincia de Buenos Aires y refinerías de la misma provincia. "El proyecto se llama Duplicar porque justamente duplica la capacidad de transporte del petróleo", enfatizó Terzaghi.A esto se suma el avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que implica una inversión de más de 3.000 millones de dólares para un nuevo oleoducto que conecte Vaca Muerta con la localidad de Punta Colorada, en la costa atlántica de la provincia de Río Negro, desde donde podrá ser exportado. Las siete empresas que participan del consorcio detrás del emprendimiento esperan ya estar exportando unos 180.000 barriles diarios de petróleo para fines de 2025 pero ya tienen compromisos de exportación por 550.000 barriles diarios a futuro.Para Terzaghi, además de las obras de infraestructura, la clave para el incremento del papel de Vaca Muerta está en los cambios normativos que alientan la exportación de petróleo y gas. En ese sentido, recordó que La Ley Bases —una extensa norma que contuvo varios de los puntos centrales del programa de Javier Milei— reformó la Ley de Hidrocarburos y quitó las cláusulas que permitían la exportación de hidrocarburos únicamente si no había demanda interna sin cobertura.Argentina, todavía lejos de los "clase mundial"También consultado por Sputnik, el ingeniero y experto en temas energéticos Eduardo Gigante coincidió en que Vaca Muerta atraviesa un proceso de crecimiento en su producción que, por ejemplo, se traduce en que la balanza energética argentina tuvo un superávit de más de 600 millones de dólares en enero de 2025 y casi 1.300 millones si se cuentan los dos primeros meses del año.De todos modos, el experto se mostró cauto en relación al incrementó y buscó contextualizarlo dentro de un panorama internacional en el que todavía hay jugadores mucho más pesados que Argentina.Para Gigante, el RIGI no tuvo por el momento un efecto sólido en este mercado. "Hasta hoy el RIGI son promesas de inversión y más que nada intenciones, cuando los mercados energéticos necesitan más respuestas concretas que promesas", valoró.

