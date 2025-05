https://noticiaslatam.lat/20250516/eeuu-ha-gastado-mas-de-21-millones-en-vuelos-militares-para-enviar-a-migrantes-a-guantanamo-1162571324.html

EEUU ha gastado más de $21 millones en vuelos militares para enviar a migrantes a Guantánamo

EEUU ha gastado más de $21 millones en vuelos militares para enviar a migrantes a Guantánamo

En sólo tres meses, la Administración de Donald Trump habría gastado más de 21 millones de dólares en vuelos militares para deportar migrantes a la Base Naval... 16.05.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la información, entre el 20 de enero y el 8 de abril de 2025, el Comando de Transporte de Estados Unidos (USTransCom, en inglés) realizó 46 vuelos de deportación en aviones militares a Guantánamo, con una duración de 802,5 horas de vuelo. Cada hora de vuelo habría costado unos 26.277 dólares.Tan solo entre el 20 de enero y el 25 de marzo, el USTransCom realizó 31 vuelos militares en los que trasladó 715 pasajeros.El medio The Hill informó que TransCom confirmó que la información es verídica y proviene de las respuestas que el jefe del comando, Randall Reed, envió al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado luego de su audiencia en marzo. En abril, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para habilitar la Base Naval de Guantánamo como un centro de detención para inmigrantes irregulares.La intención de Trump era que la prisión acogiera hasta 30.000 personas en situación irregular, consideradas como una amenaza social.Los migrantes indocumentados, según lo anunciado, no permanecerán en la prisión militar—establecida en 2002 tras los sucesos asociados al 11 de septiembre de 2001—, donde aún permanece un número desconocido de extranjeros sospechosos de cometer actividades terroristas, denominados como "combatientes enemigos y no prisioneros de guerra".

