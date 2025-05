https://noticiaslatam.lat/20250516/ucrania-pudo-negociar-mejor-con-rusia-en-2022-pero-ahora-tiene-una-deuda-gigantesca-1162571372.html

Ucrania pudo negociar mejor con Rusia en 2022, pero ahora tiene "una deuda gigantesca"

Ucrania pudo negociar mejor con Rusia en 2022, pero ahora tiene "una deuda gigantesca"

16.05.2025

El presidente ruso Vladímir Putin propuso el pasado 10 de mayo establecer negociaciones directas y sin condiciones previas con las autoridades ucranianas en Estambul, en lo que algunos algunos analistas calificaron como una demostración más de la apertura del Kremlin para llegar a una solución del conflicto. El diálogo comenzará el 16 de mayo entre las delegaciones de ambos países y Rusia reiteró una vez más su intención por conseguir una "paz duradera". Sin embargo, tras tres largos años de conflicto, Ucrania no podrá negociar con Rusia en las mejores circunstancias, ya que está marcada por la debilidad económica, militar e institucional, observa en entrevista con Sputnik Michelle Balderas, internacionalista del Grupo de Estudios Sobre Eurasia (GESE), un colectivo compuesto por académicos de instituciones prestigiadas de América Latina, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de México (Colmex) y la Universidad Anáhuac.Además de eso, dice la analista, la Unión Europea (UE) y Ucrania enfrentan una "crisis de legitimidad" porque, hasta la fecha, son los dos actores que más desean continuar con el conflicto entre Kiev y Moscú. El costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania cuando eventual termine el conflicto será de 524.000 millones de dólares, según una Evaluación Rápida de Daños y Necesidades publicada el 25 de febrero pasado por el Gobierno de Kiev, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea (CE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esa cifra equivale aproximadamente al 2,8 veces el PIB nominal estimado de Ucrania para 2024. De hecho, una estimación realizada por Sputnik en septiembre de 2024 revela que el endeudamiento del Estado ucraniano con Zelenski en el poder ha crecido en unos 74.000 millones de dólares, casi la misma cuantía que se prestó bajo los cinco primeros presidentes de ese país juntos.La mala racha para Kiev también incluye una serie de promesas incumplidas por parte de Occidente. Hasta hace varios meses, en la Unión Europea (UE) se hablaba de que Ucrania fuera incluida en el bloque y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "El problema no solo será acordar un alto al fuego: uno de los mayores retos para Ucrania será la reconstrucción del país", comenta la experta. Por otro lado, dice, Rusia también tiene un interés estratégico que no puede dejarse de lado: acabar con las raíces del conflicto ruso-ucraniano, es decir, alcanzar la paz duradera de la que ha hablado el Kremlin recientemente. "Esto significa que Rusia no quiere que vuelva a pasar lo mismo que en 2014, cuando se violaron los Acuerdos de Minsk por parte de Ucrania porque no hubo un respeto [a la identidad rusa] en territorio ucraniano", añade Balderas. "Además, el panorama en general no es benéfico para Kiev, ya que sus aliados del Occidente colectivo han aumentado sus discursos belicistas y antirrusos y continúan enviando armas y dinero para que se mantenga el conflicto. Y es que no había manera de que este conflicto durara tres años sin el apoyo de la OTAN, porque Ucrania por sí misma no tiene una economía ni un ejército fuerte", concluye.

