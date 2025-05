https://noticiaslatam.lat/20250511/iran-asegura-que-no-aceptara-la-exigencia-de-abandonar-su-programa-nuclear-pacifico-1162494841.html

Irán asegura que no aceptará la exigencia de abandonar su programa nuclear pacífico

Irán asegura que no aceptará la exigencia de abandonar su programa nuclear pacífico

Irán no acepta de ninguna manera la exigencia de EEUU de abandonar su programa nuclear pacífico, declaró el mandatario del país, Masud Pezeshkián. Añadió que... 11.05.2025, Sputnik Mundo

En sus palabras, la república islámica inició las conversaciones nucleares porque desea la paz y la estabilidad, está a favor de las negociaciones y no pretende iniciar una guerra.Poco antes, el canciller del país persa, Abás Aragchi, declaró que Teherán no cederá en el enriquecimiento de uranio, pero puede ajustar su nivel para fomentar la confianza con EEUU.El pasado 12 de abril, Irán y EEUU celebraron sus primeras negociaciones indirectas en Omán. Washington estuvo representado por el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Teherán por Aragchi. La segunda ronda de consultas, también con la mediación omaní, tuvo lugar el 19 de abril en Roma y la tercera se desarrolló el 26 de abril en Mascate. La cuarta ronda del diálogo iba a celebrarse el 3 de mayo en Roma, pero se pospuso debido a problemas logísticos.El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por el programa nuclear iraní, alegando que Teherán está cerca de desarrollar armas nucleares, algo que Washington está decidido a evitar. Sin embargo, Irán negó poseer planes de desarrollar armas nucleares.A principios de marzo, Trump envió una carta al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en la que expresó su preferencia por negociar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, advirtiendo que, de no ser así, respondería con medidas militares. Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkián, rechazó la posibilidad de conversaciones directas sobre el programa nuclear de su país, indicando que las negociaciones solo podrían llevarse a cabo a través de mediadores de terceros países.

