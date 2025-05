https://noticiaslatam.lat/20250504/trump-busca-el-desmantelamiento-total-del-programa-nuclear-de-iran-1162352658.html

Trump busca el "desmantelamiento total" del programa nuclear de Irán

Trump busca el "desmantelamiento total" del programa nuclear de Irán

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue lanzando comentarios desafiantes contra Irán, en momentos en que ambos países entablan negociaciones para... 04.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-04T23:21+0000

2025-05-04T23:21+0000

2025-05-04T23:21+0000

internacional

eeuu

donald trump

irán

política

programa nuclear

armas nucleares

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/109006/78/1090067848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35a5487ffb918ad286577ef93c1736c2.jpg

También insistió en que Irán no necesita ningún programa nuclear, ya que, dijo, el país persa tiene suficiente petróleo para cubrir sus necesidades energéticas.Según Trump, Irán no puede ni debe desarrollar armas nucleares para evitar una situación "inestabilidad" en Oriente Medio. Irán, por su parte, ha dicho que su programa nuclear es y seguirá siendo pacífico, y ha reiterado que no negociará bajo presiones ni amenazas de Estados Unidos o de cualquier otra nación.En marzo pasado, el presidente Donald Trump envió una carta al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, advirtiéndole que Teherán tiene un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo nuclear con Washington. De lo contrario, dijo el mandatario, Washington podría incluso atacar territorio iraní.A partir de ese momento, ambas naciones han iniciado diversas mesas de negociación. La primera ronda de conversaciones tuvo lugar en Mascate, capital de Omán, el 12 de abril. La segunda se celebró en Roma el 19 de abril, con la mediación de Omán. Y lla tercera ronda se realizó en Mascate el 26 de abril. Una cuarta ronda estaba prevista para el 3 de mayo, pero no fue posible realizarla debido a "razones logísticas", según el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Alemania, China, Rusia, EEUU, Francia, el Reino Unido– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra la nación asiática.

https://noticiaslatam.lat/20250419/iran-tiene-serias-dudas-sobre-las-intenciones-de-eeuu-para-negociar-un-acuerdo-nuclear-1162119728.html

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, irán, política, programa nuclear, armas nucleares