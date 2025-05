https://noticiaslatam.lat/20250504/el-fentanilo-podria-ser-clave-para-destrabar-la-pugna-comercial-entre-eeuu-y-china-1162344284.html

El fentanilo podría ser clave para destrabar la pugna comercial entre EEUU y China

Pekín y Washington mantienen una guerra comercial, enmarcada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump contra la nación asiática que, hasta el... 04.05.2025, Sputnik Mundo

Pero, mientras esto ocurre, hay un rubro que podría ayudar a suavizar las tensiones: el combate contra el fentanilo."Pekín ha utilizado durante años la cooperación en materia de fentanilo como palanca en su relación más amplia con EEUU. La decisión de prohibir todas las variantes en 2019 se produjo después de que el presidente Trump acusara a China de no hacer lo suficiente para detener el flujo de la droga hacia [el país norteamericano], y cuando el tema se enredó cada vez más en una disputa comercial más extensa", refiere el diario The New York Times.Frente a eso, el diario sugiere que China podría aumentar sus estrategias para frenar el tráfico del estupefaciente.Mientras tanto, hay algunos pasos hacia una mejora en el terreno comercial. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio de la nación asiática, China analiza el mensaje enviado por Estados Unidos para recortar las tarifas arancelarias."China está actualmente evaluando esto (...). [Pero] si EEUU quiere hablar, debe mostrar su sinceridad para hacerlo, estar dispuesto a corregir sus prácticas equivocadas y cancelar los aranceles unilaterales", apuntó.Si esto no se cumple, añadió la cartera, significaría "que la parte estadounidense no es sincera y dañará todavía más la confianza mutua entre [ambos Estados]", insistió.En la víspera, Trump había señalado que podría recortar los gravámenes contra Pekín, que es la nación más vapuleada por las tarifas.

