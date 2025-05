https://noticiaslatam.lat/20250507/mexico-vuelve-a-poner-a-la-vista-de-muchos-a-america-latina--video-1162389241.html

"México vuelve a poner a la vista de muchos a América Latina" | Video

En entrevista exclusiva con Sputnik, Carolina Rangel, secretaria general de Morena —el partido en el poder de México—, habla sobre el acercamiento que tuvo... 07.05.2025

2025-05-07T22:30+0000

2025-05-07T22:30+0000

2025-05-07T22:57+0000

La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México marcó el inicio del segundo piso de la "Cuarta Transformación" —nombre con el que se conoce al proyecto iniciado por AMLO en 2018—, un periodo histórico que ha generado que la nación se proyecte como un país líder en la región, señaló Rangel Gracida. La secretaria general de Morena señaló que, ante la incertidumbre económica que ha generado la imposición de aranceles de EEUU, el principal socio del país latinoamericano, México "está listo" para expandir sus relaciones comerciales a toda la región sin descuidar a sus vecinos del norte. El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recordó, respalda la postura de la Administración de Claudia Sheinbaum respecto a los intentos injerencistas de Trump, quien recientemente puso sobre la mesa el envío de tropas estadounidenses a México en busca de combatir al crimen organizado, una idea que fue totalmente descartada por el Gobierno del país latinoamericano. De acuerdo con datos dados a conocer este 29 de abril por la mandataria Sheinbaum, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, 38.757 personas han sido deportadas a México, de las cuales, 33.311 son mexicanas. Sobre este tema, Rangel Gracida destacó el trabajo que realizan los militantes morenistas que se encuentran en el extranjero. "Desde la Secretaría de mexicanos en el exterior [de Morena] se ha hecho un gran acompañamiento de informales sobre el Plan México, de informales sobre los programas y acciones que está implementando para quienes regresan a suelo patrio y para quienes se quedan allá [en EEUU]", dijo. "México tiene mucho pueblo", aseveró la secretaria general morenista, quien ponderó que Washington debe enfocarse en sus asuntos internos, como la atención a las causas del alto consumo de fentanilo, así como el trasiego de armas que hay desde el país norteamericano a México. "Necesitamos fortalecer internamente nuestro movimiento"El pasado 2 de mayo, Rangel Gracida firmó un convenio de colaboración con el Partido Comunista de Cuba, a donde acudió como parte de una delegación invitado al desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. Al respecto, la secretaria general de Morena explicó que este convenio se acordó desde la dirigencia morenista anterior y éste tiene como finalidad compartir experiencias partidistas y de formación con el partido cubano. "Organizativamente hablando es importante para nosotros, con Cuba y con todos los demás partidos y movimientos, conocer sus experiencias organizativas", abundó. Rangel Gracida recordó que Morena también ha viajado a Brasil, al Foro de Sao Paulo; además de que visitó, con observadores, la elección en Ecuador, y ha intercambiado experiencias con grupos políticos argentinos. A pesar de que los lazos internacionales partidistas son importantes, para Morena, ponderó la secretaria general, lo más importante es su fortalecimiento interno.Para ello, recordó que el partido comenzó, a finales de febrero, labores de campo para lograr la meta de afiliar a, al menos, 10 millones de ciudadanos. Si bien el plazo para lograr dicha cifra son los tres años que duran las labores de la actual dirigencia, en apenas cuatro meses ya se han afiliado a cinco millones de nuevos militantes. "Es una gran responsabilidad. En Morena, este crecimiento que ha tenido de la mano del pueblo, con el pueblo, lo tenemos que tomar no como una arrogancia, sino como una gran responsabilidad", abundó Rangel Gracida. "Hay una gran unidad en nuestro movimiento"Apenas el pasado 4 de mayo, Morena celebró su VI Consejo Nacional en donde, por unanimidad, se adoptaron una serie de lineamientos enfocados a endurecer sus reglas internas, tras una serie de polémicas protagonizadas por integrantes del partido. Dichas directrices, aprobadas por más de 350 consejeros del partido son: Tras dicho evento, Rangel Gracida aseguró que en Morena "hay una gran unidad" entre su militancia, misma que buscará honrar y preservar el legado de López Obrador, quien tras finalizar su sexenio como presidente de México en septiembre pasado, se retiró de la vida política y pública del país. Parte de dicho legado, abundó, es la confianza que el país ha depositado en Morena; sin embargo, enfatizó que "por encima del obradorismo y del partido está la Cuarta Transformación y el despertar de las conciencias". Esto, explicó, significa apostar por la politización del pueblo mexicano, que "ya no ve a la política como algo de unos cuantos". "Tiene que ser una transformación de largo aliento", ponderó. "Todo lo que el neoliberalismo le hizo al país se tiene que revertir y no bastan seis años".

