https://noticiaslatam.lat/20250430/dejan-sin-efecto-en-bolivia-orden-de-captura-contra-evo-morales-1162296409.html

Dejan sin efecto en Bolivia orden de captura contra Evo Morales

Dejan sin efecto en Bolivia orden de captura contra Evo Morales

Sputnik Mundo

Una jueza en Bolivia dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, emitida por el presunto delito de trata y tráfico de... 30.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-30T22:50+0000

2025-04-30T22:50+0000

2025-04-30T22:50+0000

américa latina

bolivia

evo morales

gobierno de bolivia

luis arce

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/18/1144067080_0:113:1024:689_1920x0_80_0_0_f5a40da97b42121506e275aef75bde2e.jpg

A decir del defensor, una jueza dispuso dejar sin efecto "todos los actos procesales e investigativos que haya realizado y esté el Ministerio Público a la cabeza de la nueva comisión de fiscales" después de la sentencia constitucional 22-2024 del 2 de octubre de 2024. "Lo que significa, inclusive, dejar sin efecto la imputación formal realizada en contra del beneficiario de tutela", explicó el letrado. El exmandatario permanece desde octubre del año pasado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, en un intento por evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por una investigación por el presunto delito de trata de personas. Según la Fiscalía de Bolivia, Evo Morales habría tenido en 2015 una relación con una menor de edad, con la cual habría tenido una hija que ahora tendría ocho años y cuyo paradero se desconoce. El 17 de enero, Morales fue declarado en rebeldía por el juez Alberto Rocabado por no presentarse, por segunda ocasión, en una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija (sur), en el caso de trata de personas en su contra. En consecuencia, Rocabado emitió una orden de captura contra el exmandatario. Sin embargo, esta no se materializa justamente porque Morales no sale de las poblaciones del trópico. Intentar detenerlo en esos territorios implicaría un previsible derramamiento de sangre entre las fuerzas policiales y los campesinos que lo custodian.El 18 de enero, Morales cuestionó al juez Rocabado por ordenar su detención y lo vinculó con el Gobierno de Luis Arce.

https://noticiaslatam.lat/20250215/polemica-oferta-de-empresario-para-capturar-a-morales-tensa-el-escenario-politico-en-bolivia-1161169306.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, evo morales, gobierno de bolivia, luis arce, política